Procházka na Kampu, do středu světa
Pak si obléknu svoji oblíbenou bundu, vezmu lehkou skládací hůl francouzské provenience a do velké kapsy strčím pro jistotu malý skládací deštník - o té kapse bude ještě řeč.
Ve výtahu mám vždycky obavy, že se tento zasekne, což se už několikrát stalo a já trpím středně těžkou klaustrofobií. Od toho je tam prý velké zrcadlo, aby se uvízlému nešťastníkovi opticky a tím pádem i psychicky zvětšil prostor. Prd to však, myslím, pomůže.
Šťastně jsem sjel do přízemí, pozdravím vrátného, stabilně zavěšeného na televizi. Někdy prohodíme pár slov, většinou o banálních věcech, hlavně se vyhýbám diskusi o politice, protože bych musel zase vyslechnout demagogické, prookamurovské názory.
Venku se potkám se sousedkou, která otravuje ostatní nájemníky krmením holubů ve vnitrobloku, a nedá a nedá a nedá si říct, aby s tím přestala, když ty potvory obsírají dům a roznášejí parazity. Je uražená, ignoruje mě. Takže nápodobně.
Scházím Hellichovkou, lehce a elegantně klepaje hůlkou, míjím vegetariánskou restauraci. Venku mají vystavený jídelníček s obrázky pochutin z menu, registruji raketově rostoucí ceny. Například vegetariánská napodobenina svíčkové za víc než tři stovky, to mi ho vyndej. A z čeho to vůbec vytvořili, a proč vlastně? K čemu napodobenina něčeho, co je zásadně proti gastronomické filosofii býložravců.
Zabočím dole kolem trafiky, která se také jmenuje Trafika. Za výlohou mají mimo jiné repasované šperky: psíky, kočičky, žabičky a motýle - jeden modrý jsem koupil Simoně, měla z něj radost, jakoby byl diamantový. Říkala teda aspoň.
Pokračuji kolem zlatnictví se snubními a zásnubními prsteny, vždycky si je tam zkouší nějaký párek s rozkvetlými výrazy ve tvářích, kéž by jim to vydrželo, rozmnožovat se jest třeba, vymíráme. Držím jim palce, snažím se v mysli začernit statistiku rozvodovosti v našem Čechystánu.
Zvažuji cestu na Petřín, ale to je pro koleno náročné, kromě toho mě odpuzuje neuvěřitelně dlouhá fronta k renovované lanovce (hodina čekání, tři minuty jízdy), mám podezření, že Češi milují stát ve frontách, ať už na cokoli.
Zamířím přes ulici do Všehrdovky a pak na Kampu, dnes je všední den a podmračeno kapku, tak tam snad nebude hlava na hlavě - packed like sardines.
Míjím Kavárnu Mlýnská u Čertovky a pokračuji směrem k bývalému plynárenskému domku, kde se scházejí důchodci z Malé Strany na pivo, a když někdo umře, pověsí se zvenčí jeho fotografie. Přibývá jich valem, a protože jsem některé znal, vyhýbám se domku raději obloukem. Respice finem!
Na lavičce jako holubi na báni sedí od rána do večera za každého počasí bezdomovci, každý s litrovou plastovou lahví bílého vína u nohou. Dávám se s nimi do řeči, někteří si svoji situaci docela libují, Armáda spásy jim dá najíst, kromě toho se v popelnicích dá najít leccos na zub, tuhle celý zamražený kuře, šiška trvanlivého salámu, jednou taky malé rádio, které se hodí do jeskyně na Petříně, v níž někteří přespávají a dokonce ručně malovaný obraz Masaryka, který výhodně bouchli v zastavárně v Podolí.
Měli jsme dobré vztahy, než mi někdo z již zmíněné nezodpovědně nezapnuté kapsy u bundy štípnul s mistrnou dovedností profesionálního chmatáka mobil a peněženku se všemi doklady a kartami. Co mě pak čekalo za kalvárii, bych ani vlastní tchyni nepřál.
Udeřil jsem pak na svoje kamarády bezdomovce, uraženě mě ujišťovali, že nikdo z nich není čórkař, že to nemají zapotřebí a nikoho podezřelého taky nezaregistrovali. Myslím si ale, že dali tip někomu z té party kapsářů od Anděla, byl jsem snadný objekt, i kdybych krádež postřehnul, s holí bych pachatele bačkoru starou dohonil.
Každopádně už se jim vyhýbám, takže na Kampě na procházky zbývá druhá strana kolem Sovových mlýnů, kde místo známé rybářské restaurace paradoxně sídlí Skautský institut.
Tam, ale i v okolí, zaplať pánbůh pociťujete atmosféru klidu a bezpečí, skauti se prý řídí přísným morálním kodexem.
Dalo se do deště, vytáhl jsem skládací deštník a razil domů, jednu ruku při chůzi pokrčenou jako Putin, co chvíli se obsedantně dotýkaje kapsy s těžce nabytými novými doklady, sice je pečlivě zatažená zipem, ale co kdyby si mě zase vyčíhnul nějaký eskamotér od Anděla...
Vít Olmer
Cenzura: čerti raději bez ocasů
„Už nám zase kvete cenzura,“ povídá mi kamarád kreslíř-karikaturista, „neprošel mi Putin se spuštěnými kalhotami, ani hajlující Turek. Nahatého Paroubka mi před lety aspoň otiskli.
Vít Olmer
Bitva o důchod (humoreska)
Nedávno jsem se dočetl, že nějaká paní měla z vyřizování svého důchodu hlavu jak pátrací balon. Chtěl bych ji utěšit...
Vít Olmer
Europoslanec v řece /humoreska/
Seděl jsem v čekárně u dentisty, s hubou tuhnoucí po injekci. Navzájem se neznající pacienti si vstřícně povídali, což se dnes děje snad akorát v čekárnách. U doktora.
Vít Olmer
Pozdní odpoledne u Pytlounových /humoreska/
V ulici Čs. armády č. 32 bydlí manželé Pytlounovi. Ona teď žehlí zelené košile, on, plukovník v genštábu, si v křesle čte o pušce Z-35/Q ráže 56x45. Pohodu naruší zvonek u dveří.
Vít Olmer
Pozdní sexstory /povídka/
Jednoho dne v koupelně na sobě nahý důchodce pan Samec zaregistroval jistý mužný úkaz, který ho samotného překvapil. Rychle se osušil, trochu navoněl, a jak ho pánbůh stvořil, tak vkročil hrdě do pokoje.
|Další články autora
Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...
OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka
Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové...
Chris Pratt má nádor v hlavě a další seznam cílů. Druhá řada oblíbeného seriálu přitvrzuje
James Reece znovu vyráží do akce. Druhá řada seriálu Na seznamu smrti (The Terminal List) mění...
Předjíždění skončilo srážkou, řidička i děti těžce zraněny. Neměly zapnuté pásy
Vážná dopravní nehoda se stala v pátek na Rokycansku. Při střetu dvou vozidel se těžce zranila...
Turnov hledá nájemce pro bývalý závod Preciosy na Koňském trhu
Turnov hledá nájemce pro bývalý závod Preciosy na Koňském trhu. Areál o rozloze 1610 metrů...
Část vysokoškoláků bude mít v Brně v úterý volno, aby podpořili ČT a ČRo
Část brněnských vysokoškoláků bude mít v úterý 3. listopadu volno, aby mohli podpořit protesty za...
Prodej Rodinný dům, 50m2, Sobůlky
Sobůlky, okres Hodonín
2 290 000 Kč
- Počet článků 87
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 3735x