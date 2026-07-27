Trump nezrušil azylovou ochranu
Řádění Úřadu pro imigraci a celní kontrolu (ICE), násilná vyjádření prezidenta proti přistěhovalcům a restriktivní migrační politika by mohla svádět k doměnce, že Spojené státy už téměř přestaly poskytovat mezinárodní ochranu těm, kdo o ní žádají. Skutečnost je jiná.
Údaje americké Kongresové výzkumné služby ukazují, že ve fiskálním roce 2025 (říjen 2024 až září 2025) zaznamenaly USA 874 100 žádostí o azyl od osob, které se nacházely na jejich území.
Ve srovnání s tím jsou evropská čísla o poznání nižší. V kalendářním roce 2025 přijaly Evropská unie – včetně Česka – a Spojené království dohromady podle údajů Eurostatu a britského statistického úřadu přibližně 750 000 prvních žádostí o azyl. To reprezentuje snížení o téměř 30 procent ve srovnání s rokem 2024.
Vzhledem k odlišným časovým obdobím, která statistiky pokrývají, nejsou údaje z USA a Evropy přímo srovnatelné. Jsou však dostatečně blízké, aby bylo možné provést hrubé srovnání.
Předběžný závěr zní, že co se týče celkového počtu žádostí o azyl, USA jasně předstihly Evropu. A to i přes menší celkovou populaci čítající přibližně 341 milionů obyvatel oproti souhrnné populaci EU a Británie, která činí asi 520 milionů.
Čím lze vysvětlit vysoký počet žádostí podaných v USA? Patří totiž k nejvyšším v historii země. Hlavní příčinou je historicky rekordní legální i nelegální imigrace během úřadování prezidenta Bidena, který byl ve funkci do ledna roku 2025. Lidé, kteří se různými cestami do USA dostali, poté často požádali o azyl. Ačkoli Trump propustil některé imigrační soudce, nikdy nezrušil možnost podávání žádostí o ochranu.
Teorii o nahromadění žádostí během Bidenovy éry potvrzuje skutečnost, že v roce 2025 byla drtivá většina žádostí v USA „obranných“, podaných teprve tehdy, když se dotyčná osoba nacházela v řízení o vyhoštění. Údaje amerického ministerstva spravedlnosti ukazují, že ve fiskálním roce 2025 bylo podáno pouhých 41 000 aktivních žádostí. Aktivní žádosti v USA podávají osoby, které se nenacházejí v procesu vyhoštění. (Právo ani statistiky EU nerozlišují mezi aktivními a obrannými žádostmi, ačkoli jsou povoleny obě.)
Jaké ponaučení z toho plyne? Zatímco se EU podařilo snížit počty žadatelů, Spojeným státům to zatím nejde. Sama tvrdá slova s tím nic neudělají.
Uvidíme, co přinesou statistiky za následující období.
Zdroje:
https://www.congress.gov/crs-product/R47504
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260325-2?etrans=cs
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn01403/
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