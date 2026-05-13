Nový pakt pro migraci. Nové české ANO.
Nový pakt pro migraci a azyl je soubor zákonů EU, jehož cílem je zpřísnění unijních azylových pravidel.
Navzdory tvrdé rétorice současná národovecká vláda potichu přijala realitu, kterou její strany navenek dlouho popíraly: dnešní azylová politika EU směřuje ke snižování nelegálních příchodů, zpřísňování ochrany vnějších hranic a omezování možností žádat o mezinárodní ochranu.
Vláda Petra Fialy nebyla z nejasných důvodů ochotná vysvětlovat české veřejnosti smysl Paktu, který sama pomohla vyjednat a přijmout v letech 2020-24. Hnutí ANO, tehdy v opozici, na Fialovu vládu za její postup tvrdě útočilo.
To však ale pouze do doby, kdy se ANO spolu s Motoristy sobě a Svobodou a přímou demokracií ujalo vlády. Od té doby pokračuje ministerstvo vnitra, vedené Lubomírem Metnarem z ANO, v realizace oné unijní legislativy a zavádění nutných praktických kroků. Předpokládám, že tak činí se souhlasem Tomia Okamury a Petra Macinky.
O úspěších vlády na tomto poli víme ne od ní samé, ale z nové zprávy Evropské komise.
Komise ve svém dokumentu o provádění paktu o migraci a azylu z 8. května popisuje aktuální stav provádění Nového paktu, zaměřuje se na pokrok dosažený od listopadu 2025 a vymezuje klíčové oblasti pro další opatření.
A podle řady hledisek uvedených ve zprávě Babišově vláda na tomto poli zanamenala úspěch. Podle komisní zprávy má ve valné většině opatření Česko splněno, což se nedá říci o všech ostatních státech EU.
Česko je například vedle Slovenska mezi pěticí členských států, které již převedly většinu příslušných vnitrostátních právních předpisů do národní legislativy.
Jako jediné zpráva zmiňuje Česko jako zemi, která ještě před uplynutím lhůty oznámila úplné provedení směrnice o přijímání žadatelů o azyl. Ministerstvo také Komisi oznámilo, že již vybudovalo potřebné přijímací kapacity.
Česko patří i mezi státy, které před termínem 12. června připravily nové procedury prověřování na hranicích (screening) a školí personál za podpory Evropské agentury pro azyl. Ministerstva také spolupracují s justicí a přijímají konkrétní opatření k tomu, aby vnitrostátní soudní postupy byly v souladu s požadavky Paktu.
Zpráva Komise ovšem také označuje některé mezery v českém přístupu. Týkají se například sbírání a zpracovávání údajů v oblastech navracení a rozhodování o odvoláních v azylových věcech.
Je pravda, že Česko je v jednodušší situaci než jiné státy EU. Legislativa Nového paktu se značně dotýká situace na vnější hranici EU. Česko má vnější hranice Schengenského prostoru pouze na letištích, na rozdíl třeba od Chorvatska, jehož vnější hranice čítá 1 377 kilometrů.
Je nicméně jasné, že přes nepřátelskou rétoriku vláda Andreje Babiše pokračuje v úsilí vlády předchozí převést Pakt do národního práva a administrativní praxe. Mezi státy unijní sedmadvacítky tak přivedla i současná vláda Česko do skupiny zemí, které se nacházejí na čele pomyslného pelotonu reforem azylové politiky EU.
Pokud se čtenáři toto tvrzení zdá pomýlené, není sám. Padl totiž za oběť protiunijní propagandě ANO, SPD a Motoristů.
Zatímco Babišova vláda přijala ihned po svém nástupu „usnesení o odmítnutí Paktu o migraci a azylu EU v současné podobě“, je usnesení je ve skutečnosti jen potvrzením textu i záměrů Nového paktu.
Není vyloučeno, že ke kladnému postoji ministrů přispěl fakt, že na následující rok bude Česko vyjmuto z povinnosti poskytovat solidaritu zemím pod migračním tlakem, a to díky vysokému počet Ukrajinců, kteří jsou v zemi pod dočasnou ochranou.
Unie nyní Nový pakt rozšiřuje a zpřísňuje novými zákony, pro které v Evropském parlamentu hlasovali i poslanci ANO.
Zdroje:
Nový pakt o migraci https://mv.gov.cz/clanek/pakt-o-migraci-a-azylu-zakladni-informace.aspx
Pakt o migraci a azylu https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_cs
Odmítnutí Paktu o migraci a azylu Evropské unie v současné podobě a zavedení politiky nulové tolerance nelegální migrace https://odok.gov.cz/portal/zvlady/jednani-detail/2025-12-16/
Zpráva Komise o pokroku při provádění paktu o migraci a azylu https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_26_1011
Vít Novotný
Maďarské parlamentní volby: Protiimigrační rétorika pomohla porazit prokremelský režim
V maďarských parlamentních volbách využila opoziční strana Tisza přistěhovaleckou politiku vlády Fidesz-KDNP ke svému prospěchu. Zejména šlo o najímání tisíců pracovníků ze zemí mimo EU.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Pelhřimov schválil šestimilionovou bezúročnou půjčku pro nového zubaře
Pelhřimovští zastupitelé dnes schválili bezúročnou půjčku šest milionů korun pro stomatologické...
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým a kdy budou hrát Češi?
Fanoušky ledního hokeje čeká už tento týden jeden z vrcholů sezony. Mistrovství světa nabídne...
Na pronájem sokolovské nemocnice vypíše Karlovarský kraj koncesní řízení
Karlovarský kraj vypíše koncesní řízení na pronájem a provozování nemocnice v Sokolově. Nemocnice...
Česko na MS v hokeji 2026: Aktuální program, výsledky a přehled všech soupeřů
Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit...
- Počet článků 2
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 370x