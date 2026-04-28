Maďarské parlamentní volby: Protiimigrační rétorika pomohla porazit prokremelský režim
12. dubna 2026 se v Maďarsku konaly dlouho očekávané parlamentní volby, v nichž opoziční strana Tisza získala více než dvě třetiny křesel a porazila tak vládu, která otevřeně a systematicky spolupracovala s imperialistickým kremelským režimem. Zatímco vládní koalice Fideszu a Křesťanskodemokratické lidové strany (KDNP) vedla kampaň zaměřenou na postoj země k EU, Ukrajině a Rusku, Tisza se místo toho soustředila na korupci, právní stát a ekonomiku.
Jak Fidesz, tak KDNP, jsou součástí národně-populistického seskupení Patriots.eu. Obě strany byly dříve členy středopravicové Evropské lidové strany (ELS/EPP). Tisza není členem žádné evropské stranické organizace, ačkoli její poslanci v Evropském parlamentu zasedají ve skupině ELS.
Během ošklivé volební kampaně nepatřila imigrace mezi hlavní témata. Rétorika kandidujících subjektů v této věci nicméně fungovala jako identifikační znak, který jim umožnil umístit se na mapě mentálního světa maďarských voličů.
Volební koalice Fidesz-KDNP si zachovala svůj tvrdý postoj k migraci, i když se nikdy nezmínila o Rusku jako o hlavním současném strůjci vynucené migrace směřující do EU. Tisza, vedená Péterem Magyarem, bývalým členem Fideszu, se postarala o to, aby si ji voliči nespletli s liberálním, natož socialistickým politickým hnutím.
Bylo to přesně naopak: migrační program Tiszy ji zařadil napravo od Fideszu, jehož dlouhá vláda se vyznačovala spíše tvrdými slovy na adresu migrace než opravdovou politikou nulového přistěhovalectví.
Přístup strany Tisza tak připoměl strategii tehdy opoziční polské středopravicové Občanské koalice (KO) v parlamentních volbách v roce 2023. V Polsku KO neustále poukazovala na to, že vláda, vedená národně populistickou stranou PiS, hlasovala pro některé části migračního paktu EU, souboru zákonů týkajících se azylu přijatých EU. A to i přesto, že Pakt zpřísňuje přístup k azylu. KO také plně využila vládní korupční skandál s udělováním víz.
V maďarských volbách se oba hlavní soupeři shodli na některých migračních otázkách. Jak Fidesz-KDNP, tak strana Tisza prohlásily, že zachovají plot na jižní hranici Maďarska. Obě strany odmítly migrační pakt EU, i když není jasné, co takové odmítnutí znamená. Obě se postavily proti povinným kvótám na přerozdělování nelegálních migrantů – a to i přesto, že EU takové kvóty od roku 2017 neuplatňuje.
V otázce zahraničních pracovníků se však soupeři lišili. Navzdory rétorice vlády koalice Fidesz-KDNP léta dovážely do země pracovní sílu ze zemí mimo EU. V roce 2024 například Maďarsko vydalo přibližně 56 000 pracovních povolení, a to jak v souvislosti s investicemi zahraničních společností do průmyslu a výroby elektromobilů, tak v rámci domácího průmyslu a služeb.
Tisza dokázala využít propast mezi bojovnou protiimigrační rétorikou Fideszu a realitou potřeby zajistit zaměstnavatelům dostatek pracovních sil za situace, kdy na domácím trhu chybějí pracovníci. To dostalo Fidesz-KDNP během kampaně do defenzivy. I pro průměrného voliče bylo heslo“ochrany křesťanské Evropy“ v rozporu s tím, že vláda najímala tisíce Vietnamců, Filipínců (kteří sice mohou být křesťané, ale nejsou Evropané) a Indů jako pracovní sílu do továren a na farmy na maďarském území. Vláda dokonce přivezla desítky tisíc pracovníků z převážně muslimských zemí, jako je Kazachstán, Uzbekistán a Indonésie, stejně jako sousední Srby a Ukrajince.
Právě v tomto bodě Tisza vládu kritizovala. Tisza slíbila, že od poloviny roku 2026 zcela pozastaví nábor pracovníků ze zemí mimo EU a propojí příliv zahraničních pracovníků s otázkami mezd a pracovních podmínek. A podobně jako polská Občanská koalice, která v roce 2023 využila skandál kolem korupce při vydávání pracovních víz ze strany PiS, Tisza využila skutečnosti, že stávající vláda propustila z přeplněných věznic více než dva tisíce odsouzených převaděčů lidí.
Přestože migrace byla v maďarských parlamentních volbách pouze druhotným faktorem, Tisza zvládla ujistit tu část elektorátu, která může mít sklony k nativismu, že volit opozici je pro ně stále bezpečnou volbou.
Poučením z maďarských voleb není to, že systémové strany, včetně těch středopravicových, by nutně měly zostřit svou rétoriku ohledně imigrace. Co funguje v jednom národním kontextu, může v jiném selhat.
Poučením spíše je, že tam, kde voliči zastávají silně protiimigrační názory, musí mainstreamové strany brát tyto obavy vážně, aby se vyhnuly porážce ve volbách.
Z pohledu Fideszu a KDNP maďarské volby ukázaly, že přehnaná protipřistěhovalecká rétorika se dříve či později vymstí. Právě v tom spočívá i nebezpečí pro stranu Tisza: pokud nebude postupovat opatrně, mohl by ji v budoucnu potkat stejný osud.
Pozemek pro stavbu domu, 1.166 m2, u Ondřejova
Ondřejov, okres Praha-východ
4 850 000 Kč
