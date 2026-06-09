Evropský způsob života přitahuje stále více potenciálních migrantů
Brzy vejdou v platnost nová pravidla, která mají ztížit přístup k azylovému řízení v Unii.
Znepokojení kritici z levé části politického spektra však tvrdí, že přísnější ochrana hranic, nové azylové zákony a uzavírání migračních dohod se sousedními zeměmi poškozují reputaci Evropské unie jako „měkké síly“ a globálního strážce lidských práv.
Podle nejnovějšího průzkumu Gallup s takovým hodnocením potenciální migranti po celém světě nesouhlasí.
Od roku 2007 měří tato agentura potenciální změny v dospělé populaci jednotlivých zemí v důsledku emigrace a imigrace.
Výzkumníci společnosti Gallup vypočítávají, jak by se změnila populace dané země, pokud by se všem potenciálním migrantům na světě splnilo přání přestěhovat se do této země a pokud by se všichni občané dané země, kteří chtějí emigrovat, opravdu odstěhovali.
Agentura Gallup pokládá ve svých průzkumech následující otázky:
· Pokud byste měli příležitost, chtěli byste se v ideálním případě trvale přestěhovat do jiné země, nebo byste raději zůstali žít v zemi, v níž žijete?
· (Pokud „chtěl/a bych se trvale přestěhovat do jiné země“) Do které země byste se chtěl/a přestěhovat? [Otevřená otázka, povolena jedna odpověď]
Na základě těchto měření data agentury ukazují, že evropské země, a to jak ty, které jsou v EU, tak i ty, které jsou mimo EU, se stávají atraktivnějšími než dříve. Nyní zveřejněný průzkum Gallupu pro období 2023–2025 ukázal potenciál pro nárůst evropské populace v důsledku migrace o 68 procent. To je víc, než v letech 2015–2017, kdy potenciální nárůst evropské populace byl 52 procent.
Průzkum, zveřejněný 23. dubna 2026 (odkaz je na konci tohoto příspěvku), neposkytuje číselné rozčlenění podle představ o přistěhování a odstěhování se z dané země. Vzhledem k současným hospodářským potížím Evropy však můžeme s jistotou předpokládat, že touha Evropanů emigrovat je nyní stejná nebo vyšší než před 8 lety. Reálný HDP EU vzrostl v roce 2025 o 1,5 %, zatímco v roce 2017 činil podle údajů Eurostatu 2,4 %.
Pokud je tento předpoklad o stejné nebo vyšší touze Evropanů emigrovat správný, jediným logickým závěrem je, že respondenti po celém světě se nyní chtějí usadit v Evropě v větším počtu, než tomu bylo při posledním dotazování.
Rostoucí potenciál pro nárůst evropské populace prostřednictvím migrace koreluje s rekordně vysokými čísly imigrace v EU v současném desetiletí. Jen v roce 2022 přilákala EU 7 milionů nově příchozích, včetně 4,3 milionu ukrajinských uprchlíků. Dalších přibližně 1,7 milionu osob přijelo v tom roce na dobu kratší než 12 měsíců.
V roce 2024 celkový počet přistěhovalců poklesl, ale stále byl vyšší než v kterémkoli roce druhé dekády 21. století, a to včetně čísel z azylové a hraniční krize v letech 2015–2016.
Hlavním důvodem však nebyl Nový pakt pro migraci, ale ruská agrese vůči Ukrajině a rostoucí poptávka po pracovní síle v Unii. Číselný nárůst se ovšem týkal všech čtyř hlavních kategorií přistěhovalců, tedy pracovníků, studentů, rodinných příslušníků a žadatelů o azyl, přičemž mezi jednotlivými roky a zeměmi existovaly značné rozdíly.
I jiné statistiky potvrzují rostoucí přistěhovalectví. V roce 2015 členské státy EU udělily občanství přibližně 730 tisícům občanům ze zemí mimo EU. V roce 2024 občanství obdrželo již 1,05 milionu občanů ze zemí mimo EU, což představuje nejvyšší zaznamenané číslo. V tomto roce převažovali mezi novými občany Syřané, Maročané a Albánci.
Česko má v těchto výzkumech zvláštní pozici, jejíž zkoumání by bylo pro jiný článek. Již před deseti lety se nacházelo podle preferencí potenciálních imigrantů a emigrantů v záporných číslech. Nyní kleslo z -5 procent na -11 procent. Tento pokles je ovšem víc než vyvážen značnou skutečnou imigrací v současném desetiletí, na které se vydatně podílejí občané Ukrajiny.
EU nezískává typ migrantů, který potřebuje. Evropa má totiž stále příliš málo lidí, kteří by přicházeli za prací. Přesto je navzdory slabé ekonomice evropský způsob života stále magnetem pro lidi z celého světa.
Odkaz na průzkum Gallup: https://news.gallup.com/poll/708680/migration-reshape-populations-labor-forces.aspx?version=print
Vývoj počtu nových občanství v EU: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260327-1
Vít Novotný
Nový pakt pro migraci. Nové české ANO.
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Vít Novotný
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