Česko má v evropském srovnání nadprůměrný podíl přistěhovalců ze zemí mimo EU
Před několika dny jsem na brněnské migrační konferenci pořádané Úřadem ombusdmana prezentoval statistická data k migraci do Česka.
Česká debata o migraci je někdy odtržená od reality. Proto zde uvádím některá data ze svého příspěvku.
Kladné migrační saldo
Česko je bezpochyby přistěhovaleckou zemí, a je jí již téměř 40 let. Podle údajů Českého statistického úřadu měla země po velkou většinu těchto roků kladné migrační saldo, což znamená, že počet přistěhovalců v daném roce převážil počet vystěhovalců.
Samotným faktem, že migrační saldo je již dlouho kladné, je Česko bližší takzvaným starým členským státům EU, než jiným zemím střední Evropy. Evropská dvanáctka, která existovala, když v Československu padl komunistický režim, zaznamenala kladné migrační saldo až v polovině 80. letech. Do té doby byla emigrace ze zemí Evropského společenství vyšší než imigrace. Ve většině zemí střední a východní Evropy bylo dlouho naopak vystěhovalectví vyšší než přistěhovalectví, a v mnohých z nich je tomu tak dodnes. Tímto statistickým trendem bylo a je polistopadové Česko statisticky blíže evropskému západu a jihu než východu.
Česko patří mezi země s nadprůměrným poměrem migrantů
Nyní k poměru migrantů k populaci. Pokud považujeme za migranty lidi, kteří nejsou občany EU a kteří mají buď pobytové oprávnění na dobu delší než 12 měsíců anebo jsou příjemci dočasné ochrany, zjistíme v datech Eurostatu, že Česko bylo v roce 2025 s podílem 8 procent migrantů na celkové populaci nad průměrem EU, který byl v onom roce pouhých 6.6 procent. Bylo tomu tak hlavně kvůli přílivu ukrajinských uprchlíků po roce 2022.
Pozoruhodné je například to, že Česko mělo vloni jen o něco menší poměr migrantů než Německo, které mělo podíl 8,3 procenta.
Avšak Česko mělo větší podíl než Rakousko s 7,4 procenty. Větší než Itálie s 7 procenty, Francie s 5,7 procenty či Nizozemsko s pouhými 5,3 procenty.
Tyto statistiky vylučují ty přistěhovalce či jejich potomky, kteří se již stali občany dané země. Neodrážejí tedy nutně celkovou imigraci za poslední desetiletí.
Tabulk zachycuje stav ke konci roku 2025:
země a poměr migrantů k celkové populaci
Kypr 20.6
Slovinsko 10.5
Německo 8.3
ČESKO 8.0
Rakousko 7.4
Řecko 7.2
Itálie 7.0
PRUMĚR EU 6.6
Francie 5.7
Nizozemsko 5.3
Polsko 4.9
Švédsko 4.4
Tato čísla neznamenají, že Česko má poměrně větší přistěhovaleckou populaci než třeba Francie. Vysoká čísla v tabulce se vztahují k těm přistěhovalcům a jejich potomkům, kteří pobývají na teritoriu země a zatím se nestali jejími občany.
Tato čísla se nicméně zatím nepromítla do konstruktivní veřejné debaty. Nevypovídají nic ani o kulturní příslušnosti Česka k západu či východu. Nicméně svědčí o tom, jak atraktivní je pro přistěhovalce česká ekonomika v evropském srovnání, a to bez ohledu na často slabé a krátkozraké rozhodování v politické sféře.
Zdroje:
https://csu.gov.cz/stehovani?pocet=10&start=0&podskupiny=136&razeni=-datumVydani
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_resvalid__custom_24032145/default/table
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Temporary_protection_for_persons_fleeing_Ukraine_-_monthly_statistics
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