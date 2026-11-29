Mezi vírou a iracionalitou
Úvod
Název mého článku se inspiruje názvem knihy teologa, religionisty a filosofa Otakara A. Fundy z roku 2002 „Mezi vírou a racionalitou“. V ní tvoří protipóly iracionální víra a racionální výklad světa.
V poslední době získávám stále silnější pocit, že veřejný prostor nejen u nás, ale v celém evropském kulturním okruhu (transatlantická civilizace plus Austrálie a Nový Zéland) stále více ovládají jiné dva protipóly.
Jeden z nich je historicky nový, vzešlý z filozofie postmoderny, a je proto většinou označován jako progresivistický (bez ohledu na to, jestli skutečně přináší pokrok).
Druhý z nich má naopak kotvu v minulosti, je proto označován jako konzervativní, a opírá se o křesťanství a jeho atributy: především o důraz na víru, texty bible a jejich výklady včetně křesťanských dogmat a o církve a jejich vliv.
I když obě tato pojetí světa spolu soupeří, přinejmenším jedno mají společné. Iracionalitu.
V následujících řádcích chci napsat svoje shrnutí toho, jak k tomu mohlo dojít, proč tento stav považuji za špatný a jaké vidím řešení.
Z čeho postmodernismus vzešel
Po absolutní nadvládě křesťanství ve středověku se vlivem nových myšlenek, které přinesla renesance, racionalismus a osvícenství vliv křesťanství a křesťanských církví zmenšil (v různých zemích a v různých společenských vrstvách v různé míře) a někde se z něj stala jen vnějšková záležitost založená na tradici.
Dvacáté století pak zažilo do té doby nevídaný rozvoj vědy a techniky, který přinesl lidem možnosti do té doby nemyslitelné. Dvacáté století přineslo ale také dvě světové války a brutální režimy fašismu, německého nacismu, a režim budování komunismu.
A tak si někteří filosofové řekli, že myšlenky osvícenství, důvěra v pokrok, věda a racionalita, jsou vlastně škodlivé, protože měli dojem, že dovedly lidstvo ke katastrofám. A protože se myšlenky osvícenství a pojmy s nimi spojené považovaly za moderní, za „modernu“, pro způsob uvažování, který přišel po moderně a tyto myšlenky zavrhoval, se začal používat pojem postmoderna (původně označující jen umění) nebo postmoderní filozofie.
A tak se tedy lidé jako Jean Baudrillard, Jean-Francis Lyotard, Jacques Derrida, Michael Paul Foucault, Judith Pamela Buttler, Donna J. Haraway(-ová), Wolfgang Welsch, Václav Bělohradský a jim podobní a jejich vykladači dali do „práce“.
Co postmodernismus přinesl
A tady je hrubé shrnutí toho, co z toho vzešlo:
Pojetí reality: Postmodernismus výslovně opouští objektivní pojetí reality. Tvrdí, že realitu nepoznáváme takovou, jaká objektivně je, ale konstruujeme si ji, tedy ji sami vytváříme (konstruktivismus místo objektivismu) a tato vysvětlení reality už nepovažuje za pravdivá, ale prostě jen užitečná (to je sloužící nějakému účelu). Z toho vyplývá pluralismus názorů a výkladů, podle toho, jak si kdo realitu pro sebe vyloží (aby byla užitečná pro něj).
Pojetí vědy: Z předchozího pojetí vyplývá přístup k vědě a jejím poznatkům. Věda není cesta k poznání a zlepšení života lidí, ale systém moci. „Vědecký fakt“ není faktem proto, že odpovídá realitě, ale proto, že si to prosadila ta mocenská skupina, která má tu moc rozhodnout mezi tím, co vědecký fakt je a co není (typicky bílí vědci Západu).
Pojem dekonstrukce. Velmi oblíbený pojem postmodernistů. Například každý text lze „dekonstruovat“, hledat v něm chyby, rozpory, nejasnosti, až z něj vyplyne něco úplně jiného, než měl autor textu na mysli a tento výklad je stejně „správný“ jako text původní. Ovšem dekonstrukce se nevztahuje jen na text, ale třeba i na pohlaví, národ, rasu nebo jiné skutečnosti a jejím cílem je jejich „demaskování“ jako nástrojů moci, útlaku atd.
Pojetí podstaty člověka: Člověk se rodí jako nepopsaný list papíru (tabula rasa nebo blank slate). Hluboko uvnitř nás není nic kromě toho, co jsme tam sami vložili. Z toho plyne, že povaha a vlastnosti člověka jsou dány společností, ve které vyrůstá a stačí tedy změnit společenské poměry a lidé budou jiní.
Pojetí inteligence: Testy kognitivních schopností (IQ) jsou nástrojem kulturní hegemonie, protože otázky v testech odrážejí hodnoty a jazyk dominantní (v případě evropské civilizace tedy bělošské) kultury, což automaticky znevýhodňuje menšiny.
Pojetí feminismu: Feminismus se vinou postmoderny stal toxickým slovem. Jeho původní význam, založený na myšlenkách osvícenství, tedy univerzálnosti lidských práv, rovnosti před zákonem a spravedlnosti, jehož cílem bylo zrovnoprávnění žen ve všech oblastech života a oceňování jejich ženství, se pod vlivem postmoderních feministek zvrhl v odmítnutí biologie a jakýchkoli stop zdravého rozumu. Pověstná je extrémní nesnášenlivost a agresivita postmoderních feministek (a feministů), viz na příklad nevybíravé útoky na Jerry K. Rowling(-ovou) za to, že si dovolila napsat, že pro „člověka, který menstruuje“ se používá slovo „žena“.
Jak se to mohlo stát?
Jak je možné, že filosofie takto selhala a namísto skutečných východisek přišla s takovými od reality odtrženými koncepty, že je mnohdy nebyli schopni vysvětlit ani sami jejich autoři. Vliv na to určitě mělo to, že se filosofie z původního hledání moudrosti stala akademická profese. A aby akademičtí filosofové mohli vykazovat práci, museli produkovat „originální“ články, výsledky své činnosti. A protože hledání skutečné moudrosti bylo zjevně nad jejich možnosti, svoji intelektuální prázdnotu zahalili do jazyka plného složitých větných konstrukcí, prošpikovaného cizími slovy. Jako zboží v hypermarketu, které má atraktivní obal, ale nulovou výživovou hodnotu, nebo vám může zdraví i poškozovat. Kolem těchto filosofů se srotili jejich obdivovatelé (často s pocitem „když je něco tak složitě napsané a je tam tolik cizích slov, tak tomu sice nerozumím, ale musí to být něco nesmírně hlubokého, co si zaslouží obdiv a pocty“) a vykladači, kteří zkázu završili.
Násedky
Albert Schweitzer napsal velmi výstižný text: „Na otázku, zda o osudu nějaké doby rozhodují osobnosti či ideje, je tedy třeba odpovědět tak, že jsou to osobnosti, od nichž doba tyto ideje přijala. Jestliže myslitelé určitého období vytvoří hodnotný světový názor, dostane od nich do vínku k dalšímu zpracování ideje, které znamenají pokrok. Jestliže toho nejsou schopni, nastane v nějaké formě dekadence.“
A tak přijetí iracionálních a destruktivních myšlenek postmoderních filozofů a jejich vykladačů má za následek dekadenci, právě ten úpadek zemí evropského civilizačního okruhu, jaký nyní zažíváme.
Stále více zaostáváme v ekonomice a ztrácíme náskok ve vědě, a to zejména vůči Asii.
Šíří se cenzura i autocenzura, lidé se bojí otevřeně vyjadřovat svoje názory.
Tak zvaní progresivisté zasahují do vědy a chtějí určovat, co je přijatelné a co musí být tabu, šíří se analogie nechvalně proslulého lysenkismu ze Stalinova Sovětského svazu: příroda a přírodní zákony musí odpovídat našemu vidění světa, a pokud tomu tak není, tak je popřeme nebo výzkum zakážeme.
Postmodernismus v posledních desetiletích systematicky rozkládal základní kameny naší civilizace. Zpochybnil objektivní realitu, biologické danosti i samotný koncept pravdy. Hlásá pojetí světa, kde nic není pevně daného, všechno je jen otázka úhlu pohledu a výkladu z pozice moci nebo mocných.
Ještě se ale sluší poznamenat, že i když jsou myšlenky spojené s postmodernismem spojované hlavně s levicí, právo na svoji pravdu a popírání objektivní reality rádi využívají i ti, kteří se k levici nehlásí. A tak na příklad Donald Trump prohlásí, že vyhrál válku, i když ji nevyhrál, a že byla uzavřena dohoda, i když žádná dohoda uzavřena nebyla.
Takový svět je pro člověka s normální psychikou prostě nesnesitelný a pro mnoho lidí je stále těžší nemít z takového světa psychické problémy.
Reakce: apel na návrat k jistotám křesťanství
Tento vývoj však nezůstal bez odezvy. Nejsilněji je slyšet hlas, požadující návrat k tradiční kotvě společnosti, kterým je křesťanství a jeho pojetí světa.
Faktem je, že křesťanství dlouhá staletí Evropu propojovalo. Celá Evropa znala bibli a její výklady, a tak si lidé z různých koutů Evropy vlastně nebyli úplně cizí. Věděli, co se od nich očekává, jaká mají být jejich morálka, spojovaly je příběhy, poučení a metafory z bible. Takto to také bylo prvními křesťanskými římskými císaři zamýšleno: Všechny národy říše má sjednocovat víra v jednoho Boha, jeho zástupcem na zemi je císař a o správný výklad víry se starají bohatě odměňovaní kněží jako opora císaře.
V principu křesťanství ucelený obraz světa a ukotvení člověka v něm jistě nabízí. Ovšem problém je v tom, že jím hlásaný obraz světa není v souladu s realitou. Základní linka příběhu, že Bůh stvořil první dva lidi, Adama a Evu, ti neuposlechli Božího zákazu a spáchali prvotní hřích, který přešel na všechny lidi, a z něho nás vysvobodil Ježíš Kristus svojí obětí, mučednickou smrtí na kříži, prostě při současných objektivních znalostech světa neobstojí. Stejně tak neobstojí velká řada tvrzení v bibli i Katechismu Katolické církve. (Detailně jsem důvody těchto mých tvrzení probíral na blogu iDNES před několika lety.) Výsledkem je, že sice křesťanství nabízí alternativu k postmodernímu pohledu na svět, ale tato alternativa je nakonec také iracionální a přemýšlivého člověka, který chce žít v pravdě, nemůže uspokojit. Obránci křesťanství proto předvádějí slovní eskamotérství, vymýšlejí nejrůznější kličky, složité konstrukce a interpretace, aby svůj pohled obhájili a potlačili i vlastní pochybnosti a kognitivní disonanci. Základní problém pro akceptování křesťanského pohledu na svět je prostě v tom, že dnes už toho víme příliš mnoho, a jestliže se někdo mohl s čistým svědomím hlásit ke křesťanství před sto nebo možná i padesáti lety, dnes už to dělat nemůže, aniž by se musel zříci části svého rozumu. Zde má pré to, co se v psychologii nazývá kompartmentalizace. Ale jsou běžné i případy, že se někdo ke křesťanství hlásí hlavně proto, že tím chce poukázat na svoji ctnostnost (virtue signalling).
Ještě musím zmínit jednu věc, proč může být křesťanství přitažlivé. Slibuje „život věčný“. Zde je potřeba poznamenat, že jednak pouze slibuje (aneb „nikdo vám nemůže dát to, co my vám můžeme slíbit“) a potom, že i v nejjednodušších společenstvích lovců a sběračů běžně panuje přesvědčení o nesmrtelnosti lidské duše. Víra v nesmrtelnost je tak na křesťanství zcela nezávislá.
Iracionalita proti iracionalitě a co s tím
A tak tedy zde máme hlasité zastánce iracionality číslo 1 čili postmoderního pojetí světa, a proti nim hlasité zastánce iracionality číslo 2, čili křesťanské víry. Tedy výběr z bláta do louže nebo z louže do bláta.
Ale co když někdo nechce stát ani v louži, ani v blátě, a přitom chce mít pro svoje pojetí světa pevnou oporu, nezávislou na knihách nebo na výkladu nějakého filozofa nebo teologa?
Myslím, že aniž bychom odmítali knihy jako zdroj inspirace (ale musím zdůraznit dobré knihy), musíme vyjít do reality, do Přírody. Píšu Přírodu s velkým P, čímž chci vyjádřit, že Přírodou nemyslím jen krajinu a vyjítím do Přírody jen procházku po lese nebo turistiku po horách (i když to tam také patří a rozjímání v přírodě a její pozorování dvojnásob). Do Přírody patří hvězdné nebe nad námi, celý vesmír nebo multivesmír (multiversum), přírodní zákony, která vládnou dalekým galaxiím i nám, ať si to přejeme nebo ne a ať si to připouštíme, nebo ne. Je to Příroda, která nás zrodila, a v průběhu evoluce, o které vypovídá každá část našeho těla, vytvořila i naše mozky, ať už jsme s nimi spokojení nebo ne. I náš duševní život, naše „psýché“ odrážejí to, čím a jak nás příroda za miliony let vývoje vybavila. Tato výbava zahrnuje i schopnost jednat eticky. Jak se přiléhavě vyjádřil Albert Einstein: „Etické chování člověka je více založeno na soucítění, vzdělání a na sociálních vztazích a nepotřebuje žádnou podporu od náboženství. Stav člověka by byl skutečně žalostný, kdyby se správné jednání muselo udržovat prostřednictvím strachu z trestu a nadějemi na odměny po smrti.“
Příroda má vždycky pravdu, nic před námi úmyslně nezatajuje a je tou poslední a nejvyšší instancí, která rozhoduje. Nabízí naprosto pevnou a neotřesitelnou kotvu a jistotu a je jen na nás, jestli tuto nabízenou oporu a jistotu využijeme, nebo odmítneme a dáme raději přednost chaosu a rozvratu postmodernismu nebo starověkým bájím a pověstem křesťanství.
A jak k Přírodě přistupovat?
Myslím, že to dobře vystihuje názor již jednou citovaného Alberta Schweitzera:
„Racionalismus je něco víc než odbyté myšlenkové hnutí z konce osmnáctého a začátku devatenáctého století. Je to nutný projev jakéhokoli normálního duchovního života.“
„Domyslet světonázor založený na myšlení do všech důsledků…to je jediná možnost, abychom se po svém bloudění znovu našli.“
Racionalismus bych ještě doplnil slovem kritický, jak o něm píše třeba Otakar Funda (odkaz viz literatura).
Tedy Příroda jako zdroj a kritický racionalismus jako nástroj, dvě propojené pevné opory v nejistých dobách a nejlepší štíty proti manipulacím.
Kritický racionalismus znamená přijmout, že život je neustálé řešení problémů a představy o nastolení ideálního stavu v jakýchkoli lidských společenstvích jsou nebezpečné a mohou nás zavést na scestí. Ideální řešení neexistuje, ale lepší a horší ano. Příroda je objektivní, existuje nezávisle na nás, můžeme ji poznávat. Při jejím poznávání pak musíme být neustále otevřeni novým přístupům a hypotézám a zároveň uznávání a opravování omylů.
Důležité je čtení dobrých knih, aby si člověk věci ujasňoval a také držel krok s vývojem. Za velmi přínosné považuji autory jako Otakar Funda, Albert Schweitzer, Josef Čapek, T.G. Masaryk, Karel Havlíček Borovský, Lao-c´, Carl Gustav Jung, František Koukolík, Richard Dawkins, Catherine Nixey (o křesťanství), Frans de Waal (o našich nejbližších příbuzných, o lidoopech), Charles Murray a Robert Plomin (o vlivu genů na vlastnosti člověka), Eva Hahnová (o historických vztazích Čechů a Němců) a další s obdobným způsobem myšlení.
Nabízí se otázka, proč tento přístup není ve veřejném prostoru stejně hlasitý, jako dva diskutované iracionální přístupy.
Člověk, který je přemýšlivý, je často ostýchavý, více uzavřený do sebe a předvádět se mu není vlastní. Je spokojený se svým pohledem na svět a nemá potřebu se nechat napadat a urážet v diskusích a na sociálních sítích. Kromě toho nemusí řešit kognitivní disonanci, která je velmi silným hnacím motorem pro přesvědčování jiných o své vlastní pravdě a která nutně vyplývá z iracionality křesťanství i postmodernismu.
A proč o tom píšu já?
Nemám rád, když jsou lidé klamáni.
Vadí mně úpadek Evropy. Často se zmiňuje, že kvůli změně klimatu někteří lidé trpí klimatickým žalem. Já trpím žalem z upadající evropské civilizace.
A také proto, že si při psaní třídím myšlenky a dozvídám se něco nového.
Základní použitá literatura
Otakar A. Funda: Znavená Evropa umírá. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2002
Albert Schweitzer zastánce kritického myšlení a úcty k životu. Nakladatelství Vyšehrad, Praha, 1989
Martin Cohen: Filosofické příběhy. Nakladatelství Academia, Praha, 2010
Stanley J. Grenz: A Primer on Postmodernism. William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan 1996. (ISBN 0-8028-0864-6)
Albert Einstein: Religion and Science. The New York Magazine, 1930 (celý text na https://inters.org/einstein-humanity-science-religion) (citát o morálce je z českého překladu).
Peggy Sastre: Activists Must Stop Harassing Scientists. Quillette, 1.4.2019. (Text zde: https://quillette.com/2019/04/01/activists-must-stop-harassing-scientists/
Corry J. Clark et al: Prosocial motives underlie scientific censorship by scientists: A perspective and research agenda. PNAS, 20.11.2023 (Text zde: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2301642120)
Bo Vinegard: The Fall of ‚Nature‘. A once-respected journal has announced that it will be subordinating science to ideology. Quillette, 28.8.2022 (text zde: https://quillette.com/2022/08/28/the-fall-of-nature/)
Andreas Bikfalvi: Resisting the Politicization of Science. 14.12.2025 (text zde: https://hxstem.substack.com/p/resisting-the-politicization-of-science)
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