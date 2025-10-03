Obilí - potravina, nebo energetická surovina?
Když obilí nekrmí, může hřát. A proč by vlastně nemohlo?
Rok 2025. Na polích se urodilo tolik pšenice, že by to za normálních okolností byla radost. Jenže místo oslav přišlo rozčarování. Ceny šly dolů velmi rychle. Sklady plné, vývoz vázne, a tak se začíná mluvit o tom, co s tím vším obilím vlastně dělat.
A tak jsem si položil otázku: co kdyby se obilí využilo jinak? Ne jako jídlo, ale jako zdroj energie. Spálit ho, přeměnit na líh nebo bioplyn. Zní to možná trochu divoce, ale v Rakousku nebo Kanadě to dělají už roky. U nás zatím spíš výjimečně. A přitom – proč ne?
Potravina, nebo palivo?
Pšenice se u nás pěstuje hlavně jako potravina. Je to tradice, ale taky logika – dobře roste, půda jí svědčí, odběratelé jsou zvyklí. A navíc se to podporuje dotacemi. Jenže když trh zkolabuje, tradice nestačí.
Vedle pšenice se pěstují i jiné plodiny, a mnohé z nich se na talíř vůbec nedostanou. Třeba triticale – kříženec pšenice a žita. Nenáročný, výnosný, ideální jako krmivo. A co je důležité – nikdo se u něj neptá, jestli je morální ho spálit. Není to jídlo, je to surovina. Stejně jako kukuřice na bioplyn nebo řepka na HVO.
Technicky vzato, spalovat obilí není problém. Má slušnou výhřevnost, nízký obsah vody, dá se dávkovat automaticky a emise jsou srovnatelné se dřevem. Existují kotle, které to zvládnou – třeba rakouské značky Fröling nebo ETA. Na farmě to může dávat smysl. Když má člověk přebytek, proč ho nevyužít na topení?
Morální dilema nebo praktické řešení?
Samozřejmě, ne každému se to líbí. Spalovat jídlo? V době, kdy ve světě hladoví miliony lidí? To je otázka, která se nedá jen tak smést ze stolu. Jenže když se bavíme o triticale nebo kukuřici na bioplyn, tak to nejsou potraviny. Jsou to energetické plodiny, pěstované právě pro tenhle účel.
A pak tu jsou čísla. Když si člověk spočítá, kolik ho stojí jedna megawatthodina z pšenice, vyjde to levněji než ze dřeva nebo plynu. Pokud má zemědělec obilí, které by jinak zůstalo ležet, může to být zajímavá alternativa.
Tak proč se to nedělá víc? Chybí infrastruktura – málo kotlů, žádná výkupní místa. Legislativa tomu moc nepomáhá, a hlavně – málokdo o tom ví. Spalování obilí zní pořád trochu jako kuriozita, ne jako běžná praxe.
Možná je čas to změnit. Ne jako revoluci, ale jako jednu z možností. V době, kdy se mění klima, ceny energií i zemědělské trhy, je dobré mít víc cest, jak naložit s tím, co nám pole dají. A když už máme obilí, které nikdo nechce sníst – proč by nemohlo aspoň zahřát?
Psáno pro školní web SOUo Lipka
Lumír Vitha
Rozpoutal druhou světovou válku Hitler?
Tuhle otázku si celá desetiletí kladl málokdo. Ale dnes, kdy se prakticky na dostřel od nás odehrává válka další, se toto téma neodbytně vrací. Kdo rozpoutal válku? Kdo první vystřelil?
Lumír Vitha
Umřel pan profesor Hoznauer
Životem člověka projde několik lidí, kteří se do něj otisknou. Někdo konkrétními činem, jiný myšlenkou. A někdo tím, že je. Sem patřil i pan profesor.
Lumír Vitha
Obnovitelné zdroje - Proč jsem si takový pořídil? Dnes úložiště
Když mám volnou chvilku zkombinovanou s potřebou něco napsat, v posledních měsících píšu o takových fujtajblových věcech, jako jsou obnovitelné zdroje nebo elektromobily. Obé jsem si v určitých variantách pořídil, takže se na to
Lumír Vitha
FVE přemítání, pro příště už nepáchnoucí benzínem, aby to někoho nemátlo
Potřetí usedám ke klávesnici, abych veřejně popřemýšlel, proč FVE, vlastně kompletně OZE, ano, nebo ne. Podle reakcí pod mými dvěma předchozími texty usuzuji, že je to téma přinejmenším dráždivé. Vlastně neusuzuji, spíš se to
Lumír Vitha
FVE zamyšlení páchnoucí benzínem - pokračování
V pátek jsem si položil otázku, proč se zasazovat o další závislost na zdrojích energetických surovin ze zemí s těžko předvídatelnými režimy, když k nám dopadá dostatek energie ze slunečního záření, které je zdarma
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...
Babiš po debatě křepčil v autě, Fiala vyjádřil obavy o jeho zdraví
V rozdílné náladě odjížděli premiér Petr Fiala a lídr ANO Andrej Babiš ze závěrečné předvolební...
Americké stíhačky se přiblížily břehům Venezuely. Podle Trumpa kvůli pašerákům
Pět amerických stíhaček se ve čtvrtek přiblížilo k pobřeží Venezuely. Incident odsoudilo tamní...
Hamburger z Prostějova trumfne i ty americké, láká na Hanou známý influencer Kicom
Populární bitcoinový influencer Jakub Vejmola alias Kicom nedá dopustit na domovský region a láká...
Letiště v Mnichově přerušilo provoz, kvůli zpozorovaným dronům zrušilo 17 letů
Mnichovské letiště ve čtvrtek večer přerušilo provoz kvůli zpozorovaným dronům v okolí i areálu...
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
- Počet článků 226
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1295x
Závěr: Internet je dokonalý vynález. Bez něho by blbost chřadla.