Může prezident mluvit do programového prohlášení neexistující vlády?
Debatu pod blogem pana Nožičky. Bublina pod perexem mě přilákala, nebývalo zvykem, aby se tam objevovala.
Článek byl o tom, zda má prezident právo mluvit do programového prohlášení nové vlády Andreje Babiše.
To je zajímavá otázka.
Diskuze se podle očekávání hemží zásadovými postoji hájícími názor, že je to prohlášení vlády a že do toho prezident nemá co mluvit. Argumentuje se Ústavou, která to nepřipouští, zvyklostmi, dokonce kdosi napsal, že do psaní inauguračního projevu taky prezidentovi nikdo nemluvil.
Argumentem druhé části diskutérů je kromě citace z prohlášení Kanceláře prezidenta republiky, ve které se praví, že požadavky prezidenta nemusí brát nová vláda v potaz, například pragraf 64 Ústavy, kde se říká, že prezdent má právo s vládou její záležitosti projednávat.
Myslím, že ale jeden z diskutérů na to kápl úplně přesně. Cituji:
Karel Kameník
15. 11. 2025 18:38Zbyšek Hlinka:
K záležitostem vlády. O tom to je. Takže ať se podle vašeho článku 64 vyjadřuje k vládě Petra Fialy v demisi. Žádnou jinou tady totiž v téhle chvíli nemáme. A vláda, která není ustanovená, jaksi ještě neexistuje.
A o tom to je. Žádná vláda Andreje Babiše dosud neexistuje, Tudíž neexistuje ani její oficiální Programové prohlášení. Dokument, který poslal kdosi do prezidentské kanceláře před časem datovou schránkou, je text, který má zhruba stejnou důležitost jako tento blog a který může připomínkovat, kdo chce.
Nevěříte? Fakt si myslíte, že tohle bude číst Andrej Babiš?
Lumír Vitha
Babiš je opět o kampaň napřed
Je týden po volbách a vypadá to, že Andrej Babiš se s tím nemaže. Neztrácel čas žvaněním a už má upečenou novou vládu.
Lumír Vitha
Obilí - potravina, nebo energetická surovina?
Rok 2025 přinesl rekordní sklizeň, ale místo radosti přišlo zklamání. Přebytek obilí tlačí ceny dolů a zemědělci hledají nové cesty – třeba jak z pšenice udělat teplo místo chleba
Lumír Vitha
Rozpoutal druhou světovou válku Hitler?
Tuhle otázku si celá desetiletí kladl málokdo. Ale dnes, kdy se prakticky na dostřel od nás odehrává válka další, se toto téma neodbytně vrací. Kdo rozpoutal válku? Kdo první vystřelil?
Lumír Vitha
Umřel pan profesor Hoznauer
Životem člověka projde několik lidí, kteří se do něj otisknou. Někdo konkrétními činem, jiný myšlenkou. A někdo tím, že je. Sem patřil i pan profesor.
Lumír Vitha
Obnovitelné zdroje - Proč jsem si takový pořídil? Dnes úložiště
Když mám volnou chvilku zkombinovanou s potřebou něco napsat, v posledních měsících píšu o takových fujtajblových věcech, jako jsou obnovitelné zdroje nebo elektromobily. Obé jsem si v určitých variantách pořídil, takže se na to
|Další články autora
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice
Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...
Zlikvidovali jsme 57 ukrajinských dronů, nejvíc nad Samarskou oblastí, tvrdí Rusko
Ruská protivzdušná obrana zlikvidovala v noci na neděli 57 útočících ukrajinských bezpilotních...
Skandály oslav 17. listopadu: Babiš za šera, vejce na Zemana a vztyčené prostředníky
Den boje za svobodu a demokracii si vybírají politici, demonstranti i umělci k prezentaci svých...
Jak budou otevřené obchody na státní svátek 17. listopadu 2025
17. listopad 2025 vychází na pondělí, a protože si o tomto datu připomínáme Den boje za svobodu a...
Výdejní boxy rostou nevídaným tempem, kapacita stále nestačí, říká průzkum
Zájem o výdejní a podací boxy roste za poslední dva roky takovým tempem, že dopravci nestíhají...
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...
- Počet článků 228
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1287x
Závěr: Internet je dokonalý vynález. Bez něho by blbost chřadla.