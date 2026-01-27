Budeme mít prezidentku? Aneb zmrtvýchvstání Pokorné Jermanové?

Na víkendovém sněmu ANO prohlásil Andrej Babiš, že by si uměl představit na pozici prezidenta ČR ženu. Její jméno neřekl.

Zcela záměrně, o tom není pochyb. Žen je na seznamu nomeklaturních kádrů ANO více. Ať se ukážou.

První jméno, které člověka napadne, je Alena Schillerová. Pávice, která se ráda natřásá, libuje si v pozornosti okolí, umí se převléknout za kybík hranolek i vesnickou babku, aby se tak přiblížila svému elektorátu i fyzicky. Na první pohled kandidátka číslo 1.
Její šance však paradoxně oslabuje její současná pozice ve svaté trojici An-Ál-Ka, tedy Andrej, Ála, Karel. Schillerová je pro Babiše příliš důležitá na to, aby ji mohl uvolnit na místo, které mu nemůže přinést žádný zásadní hmotný prospěch. Někdo musí zaklekávat, dusit, a musí to dělat šikovně, bez skrupulí a pokud možno beze svědků. A to Ála umí tak dobře, že se za ní náhrada sežene věru těžko.

Kdo tedy? Janu Nagyovou nebo Thunde Bartu můžeme vyloučit. Ta první je příliš bezvýznamná, druhá je Babišova pravá ruka v běžném pracovním životě. Tu taky nemůže pustit.

Ať to beru zleva, zprava, zbývají mi dvě jména. Vlastně čtyři – Vildumetzová, Mračková, Pokorná a Jermanová. Ta první dvě však patří osobě, která se nedávno rozhodla stáhnout z politického života, nejspíš pro její těsné vazby na podsvětí, takže ani ona se o hradní stolec ucházet nebude.

Zůstává Pokorná Jermanová. Babiš v sukních. Drzé čelo, hroší kůže, absolutní absence sebereflexe, politická protřelost. Babišovi nemůže být nijak materiálně prospěšná, nemusí ji vyvazovat z žádných struktur, a pokud ano, bude snadno nahraditelná.
Steně jako Babiš energická, vitální, nebojí se postavit před lidi a lhát jim do očí. Urážet protivníky, velebit Vůdce. Když ji Babiš párkrát podpoří, babišky se na ní sesypou a udělají si z ní modlu.
Ta by šance mít mohla.

Nezapomínejme, že koaliční partneři ANO, kteří už teď musejí leccos skousnout, (a co teprve nastane, až Babišovi odmávají beztrestnost), potřebují nějaké téma, kterého by se chytli a kterým by odvedli pozornost od své rezignace na cokoliv, co kdy svým voličům slíbili. Žena – prezidentka takovým tématem opravdu je. A Jermanová si s Pavlem rozhodně nebude brát servítky. Tedy bude mluvit tak, jak SPD a Motoristé chtějí slyšet.

Bude to zajímavá kampaň...

Autor: Lumír Vitha | úterý 27.1.2026 12:40 | karma článku: 5,72 | přečteno: 91x

Lumír Vitha

  • Počet článků 229
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1284x
Narcistní civilizace se vyznačuje tím, že v totalitě komunikačních technologií prakticky nekomunikuje, jen vytváří hluk.

Závěr: Internet je dokonalý vynález. Bez něho by blbost chřadla.

