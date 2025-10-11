Babiš je opět o kampaň napřed

Je týden po volbách a vypadá to, že Andrej Babiš se s tím nemaže. Neztrácel čas žvaněním a už má upečenou novou vládu.

Konec konců, není nač čekat, je třeba opět začít pracovat. Co na tom, že mu to ještě občas zaskřípe – tu si Okamura pustí pusu na špacír a bezelstně se přizná, že až dostane ministerstvo vnitra, vymění policejniho šéfa za takového, který zastaví jeho stíhání za rasistické billboardy, ondy se provalí na motoristu Turka, že je misogyn a fanda hitlerových nacistů...

Ale to jsou jen prkotiny. Vnitro dostane Metnar, SPD se spokojí s nějakým jiným ministerstvem, a pro Turka se nakonec taky něco najde. Doporučoval bych hospodářství, bylo by to takové symbolické vyjádření toho, co nás s touto vládou čeká.

A možná AB ani nebude premiér, kdoví...

Jak jsem na to přišel?

Jak píšu v titulku, pro Andreje Babiše jsou právě skončené volby už dávno pravěkem. Co se od něj čekalo, toho dosáhl, teď už jen zbývá rozdat dětem hračky (funkce), aby nezlobily, a jít si odmakat to nejdůležitější vítězství v životě. Vyhrát prezidentské volby.

Andrej Babiš ví, že jeho elektorát mu odpustí všechno. Ví, že nikdo z jeho fans nebude řešit, že nesložil jednobarevnou vládu. Naopak – voliči SPD jistě ocení, že jeho zaklínání se „S SPD nikdy!“ nevydrželo ani do oficiálního vyhlášení výsledků a že Okamura stál nastoupený v Babišově předsíni již v sobotu večer. A všichni společně se těší, jak si rozporcují dalších 80 miliard, o který Babiš navýšil schodek rozpočtu ještě dřív, než ho prezident alespoň pověřil sestavením nové vlády. Čert vem žvásty o vyrovnaném rozpočtu, to přece není dogma, ne?

Babiš chce být prezident. Nyní má poslední, ale o to větší šanci. Petr Pavel už krátce po své inauguraci prohlásil, že do druhého období už kandidovat nebude, takže Andreji Babišovi stačí udržet si aktuální voliče.

Bude rozhazovat, chválit si spolupráci s SPD i Motoristy. Jediné, co mu bude dělat trochu starosti, je to, aby mu vládní partneři nepřerostli přes hlavu. Hlavně Motoristé, kteří mají od zapšklého Klause velmi dobrou školu. Ale i SPD pod vedením Rajchla nebude snadné ukočírovat.

Těch dva a půl roku to nějak zvládne. A pak – čo bolo, bolo. Terazky som prezidentom.

Mimochodem, před chvílí jsem narazil na článek o tom, že Kupka by souhlasil s kandidaturou na předsedu ODS. Na které volby se připravují tam?

Autor: Lumír Vitha | sobota 11.10.2025 15:41 | karma článku: 6,41 | přečteno: 117x

