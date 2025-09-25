Že to ale vyšlo
Jenže : Kdo by co vyčítal hodné tetě Kovářové, diblík Šebelové nebo skoroprezidentce Nerudové ?
STAN je projekt starý přes 20 let, který už sedával ve vládě s Knížetem Kalouskem (TOP) a pak zase s Pirátem Bartošem a jeho partou (Richterová, Michálek, Kocmanová). Historie za dobu jedné generace doklikala do stavu společnosti, kdy nic s ničím nesouvisí a Pravda je jen a pouze to, co se zrovna říká v ČT, neboť základní lidské právo je měnit libovolně přesvědčení stejně jako pohlaví.
Kdo by pochyboval o slovech ministra vnitra, že s kauzou nikdy neměl nic společného ?
Lidé jsou různí, bohužel. Najdou se i tací, co tomu nějak nevěří.
Naštěstí, kde se vzal, tu se vzal záchranný člun starých kamarádů. Už na plakátě nejsou 4, ale všichni 3 (Hřib, Richterová, Bartoš), takže místečko u vesla se najde. Média, co jednou baličkou bubnují do – zi – me -tr !, druhou tlučou na bubínek, že Piráti ro – 100- u !
Nevěrný volič STANu jistě pochopil, jak zachránit liberální demokracii před proruskou hybridní hrozbou.
Venkovan z Plzně – sever si jistě rád dohledá, kdože je ten sympatický pán vpředu, co vede Prahu a není z Prahy, o kterém v životě neslyšel. Seniorka z Blatné jistě solidární slzu uroní nad tou maličkou sympaťačkou ve žlutém triku, o které sice nemá co říct, ale když to chce nakopnout ... No a kdo by nechtěl být jako ten nestárnoucí rebel, co mu kouká roj včel za uchem a mluví jako AI překladač bruselského dotačního lexikonu ?
STAN je mrtev, tak ať žijí ... ti 3 !
Michal Vimmer
Proč končí fialová vláda
Václav Havel si nebral servítky. Nečekal až přijde Kouzelník a varoval : Brněnský komplex = Praha. Kundera z Brna odešel, Fialový kouzelník přišel, užil si, leč všeho do času. Opojení z brněnské vlády nad Prahou střídá kocovina.
Michal Vimmer
Jak odradit voliče a vyhrát volby
Volby dávno nejsou o tom přesvědčit váhající prosťáčky, kteří nemají čas myslet. Co funguje, je voliče unavit a uspat diskusemi o ničem a pak si v klidu spočítat lístky věřících. Spáči se jen převalí zleva doprava a je to doma.
Michal Vimmer
Bát se je OK
Kdo se nebojí rusských dronů spadlých 200km za Ostravou a Putina v Košicích, je kolaborant. Je správné se bát, taková je doba. Masaryk sice říkal „nebát se a nekrást“, no a podívejte se, jak dopadlo to jeho Československo !
Michal Vimmer
Už rostou ?
Sešli z očí a nebýt Hřibátora, sešli by i z mysli. Přesto nám výrobci veřejného mínění tvrdí, že Piráti se vracejí, Piráti rostou, Piráti ještě neřekli amen. Vážně ?
Michal Vimmer
Komu chybí ODS ?
Fialova ODS vnesla do české politické kultury některé nové, ba neotřelé přístupy : Piráti si řekli o Primátora a dostali ho. Rakušan si řekl o vnitro a má ho. Kluci koupili bitkojny a stát o nic nepřišel. Nenápadné ale zajímavé !
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky
Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V...
Další drony u evropských letišť. V dánském Aalborgu kvůli nim přerušili provoz
Došlo k dalšímu narušení vzdušného prostoru v Evropě. Úřady v noci na čtvrtek uzavřely kvůli dronům...
Peníze pro „Slepičáka“? Hlubuček u soudu odmítl vinu v kauze Dozimetr
Ve čtvrtek opět pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Tentokrát je na programu výpověď jedné z...
Voličský průkaz 2025: poslední dva dny na podání žádosti. Kde žádat a kde ho vyzvednout
Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro...
Vymíráme, mladé rodiny potřebují podpořit, říká Vladimíra Lesenská z SPD
Barvy SPD v Královéhradeckém kraji hájí podruhé za sebou jako lídryně Vladimíra Lesenská. Někdejší...
Prodej stavebního pozemku v Halenkovicích 1 483 m2
Halenkovice, okres Zlín
3 262 600 Kč
- Počet článků 493
- Celková karma 19,31
- Průměrná čtenost 1106x
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)