Všechno nebude jako dřív
Skutečnost bývá složitější než titulky a poutací fotky. Povaha reality už je taková. Podrobné rozbory situace jsou nevděčné a co je zadarmo za nic nestojí, takže k věci :
Nejvyšší hodnota reality čili pravdy tkví v tom, že ta se nemění. Co se mění, je móda, reklama, propaganda – čili politická manipulace, která ohýbá realitu podle potřeb aktuální mocenské kliky.
A jsme u toho.
Celá poválečná evropská politika se odehrávala pod vedením (nebo podvedením, ha ha ?) agendy americké Demokratické strany.
Co to je poválečná ? Nic složitého : De facto proběhla v Evropě 20.století jedna válka na pokračování, rozložená do dvou etap: 1914-1918 a 1939-1945. Amerika se začala do evropských záležitostí míchat za demokratického prezidenta W. Wilsona (prezidentem 1913-1921) a definitivně ovládla západní Evropu za demokrata F.D. Roosevelta (prezidentem 1933-1945).
Komu a čemu americké angažmá v Evropě prospělo vynecháme a podíváme se rovnou na to, proč je v politice výhodnější nevázat se v módními „hodnotami.“
Jednoduše řečeno, američtí Demokrati nebyli vždycky tou stranou „pokroku“ a lidských práv, od které opisují agendu evropští socialisté všech barev.
Američtí Demokrati od svého vzniku (1828) byli konzervativní stranou Jihu. Byli to Republikáni ze severu (1854), kdo v občanské válce Unie proti Konfederaci (1861-1865) prosazovali osvobození černých otroků. Desítky let po válce Severu proti Jihu černoši volili Republikány, bílí Jižani volili Demokraty. Novou svobodu do roku 1877 zajišťovala černochům na Jihu federální armáda, zatímco v noci si Demokrati si svoje lokální pořádky prosazovali silou Ku Klux Klanu.
Jak průmyslový, republikánský Sever po občanské válce bohatnul a zemědělský Jih zaostával, Republikáni prosazovali tržní zájmy velkoprůmyslu. Obrat nastal s podloudným založením FED na vánoce 1913, kdy moc v USA definitivně přešla do rukou finančníků (první Wilsonovo období).
Demokrat Wilson (ještě ve své době neskrývaný rasista Odkaz) zaštítil nerozborný svazek federální moci se zájmy bankovního kartelu, aby ve druhém prezidentském období – zvolen jako proklamovaný nonintervencionista – „vyhrál“ USA válku v Evropě.
Zatímco FED, který byl oficiálně zřízen jako národní pojistka proti velkým hospodářským krizím, ve skutečnosti dovedl zemi k největšímu ekonomickému krachu v dějinách (1929), demokrat F. D. Roosevelt řešil FEDem orchestrovanou katastrofu angažováním velkých federálních zásahů do ekonomiky a posléze opět, nehledě na předvolební sliby, angažmá na evropských bojištích. F.D. Roosevelt a jeho viceprezident a nástupce H. Truman úspěšně dokončili americkou kolonizaci Evropy.
Byl to americký vojevůdce, Republikán D. Eisenhower (prezident 1953-1961), kdo varoval před vládou vojensko-průmyslového imperialismu. J.F.K. by mohl vyprávět, ale nepoví.
Proměnu Demokratů ze separatistické, rasistické, konzervativní, neintervencionistické strany do strany Velkého státu dokonala administrativa L.B. Johnsona (prezident 1963-1969) s jeho socializujícím projektem „Great Society“ – masivních federálních výdajů pod záminkou „vyléčení chudoby“, které v důsledku vedly k rozkladu společnosti nebývalých rozměrů (inflace, kriminalita, drogy, nezaměstnanost, rozpad rodin).
Republikán R. Nixon (1969-1974) byl nucen reagovat drastickými opatřeními, ale víme, jak dopadl. Odkaz
Krize americké ekonomiky vrcholila rekordní inflací pod dohledem apoštola vývozu lidských práv J. Cartera (1977-1981).
Ano, korupce chudých sociálními dávkami, ohlupování mas bezvýznamnými a nesplnitelnými sliby a privilegování menšin nesmyslnými nároky zajistila Demokratům hlasy barevného obyvatelstva a věrnou lásku evropských místodržitelů a koloniálních úředníků.
Leč, všeho do času.
Demokratický model velkého, předluženého, ideologického státu v permanentní zahraniční válce (Vietnam, Afgánistán, Irák, Ukrajina atd.) a věčným bojem proti vnitřnímu nepříteli – střední třídě, dojel do konce.
V našich malých poměrech vidíme parelelu amerických Demokratů od Wilsona k Bidenovi jako pod lupou na vývoji české ODS od Klause přes Topolánka k Fialovi, s jeho paličským projevem antiEU z roku 2014, až po sebevraždu dokonanou sEUrvilitou jeho vlády.
Příběh amerických Demokratů ukazuje, že změna dogmatu je možná.
Ale před realitou nikdo neuteče.
Michal Vimmer
Fialové roky : Boží posel (2025)
Neodmyslitelnou součástí tradiční demokracie západního střihu je pevně zakořeněný organizovaný zločin. Svépomocné výdělečné struktury operující za hranou zákona, na které nikdo nemůže, jsou na skutečném Západě samozřejmostí. Unás?
Michal Vimmer
Fialové roky : Krájení (2024)
Řekni mi prognózo, kdo je po ANO nejsilnější ? Věřme nebo ne, v lednu 2024 to byli prý Piráti ! 13% preferencí a 21,5% volebním potenciálem měli logicky největší apetit na mýtický Bilion, který slíbili utratit svým voličům.
Michal Vimmer
Fialové roky: Král a střelec (2023)
Andrej byl komunista, Generál byl komunista, Danushe byla dítě a Stanjura unavený z předsedání EU. Kdo po převezme žezlo po Zlomilošovi v banánové republice bez banánů ?
Michal Vimmer
Fialové roky : Válka (2022)
Volby vyhrány, vyhrnem si rukávy a ukážeme republice, co jsme natrénovali jako opozice. Brněnský herec amatér a politik teoretik měl po porážce kovidu na stole samá esa : „Víme si rady !“
Michal Vimmer
Fialové roky : Plán bilion (2021)
Krize je příležitost, kterou je třeba chytit za pačesy. Ti co byli za kovidu u koryta si slušně vydělali, ale opozice zase měla spoustu času kout pod maskou žhavé železo. A čas? To jsou přece taky peníze. Jak na to šel Profesor ?
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
Jeho a její. Bernthal i Thompson souloží, lžou a podvádějí, jejich příběh se bortí pod tíhou nelogičností
Novinářka Anna (Tessa Thompson) se vrací do rodného fiktivního zapadákova Dahlonega nedaleko...
Recepce městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm se bude opravovat
Recepce městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku se od pondělí bude zhruba šest...
Rakovník vypsal tendr na opravu šaten na 2. ZŠ, současné už nevyhovují
Rakovník vypsal tendr na rozsáhlou opravu a přestavbu šaten na 2. základní škole, současné už...
LEPAS definuje „elegantní jízdu" díky své inteligentní platformě LEX
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 503
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1094x
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)