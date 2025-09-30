Volební horor : tanky nebo povolenky ?
Komu to líp vychází ?
Výhoda tankistů spočívá v tom, že ruský tank znají všichni z televize. Naopak bruselskou povolenku ještě nikdo neviděl.
Jedni straší tím, co už tady bylo a druzí tím, co bude. To jsou letošní volby v kostce. Jen si vybrat.
Probruselští bubáci se snaží pikantní zápletku ozvlášnit hrdinskými argumenty typu „strašili vás migranty a kde jsou? Migranti nejsou !“, což je prý neprůstřelný důkaz. Důkaz, který na protibruselské nezabírá.
Strašák povolenkář snáší námitku za námitkou, proč asi ten hypotetický migrant vysává západní sociální systém t.č. tam, kde je to pro něj výhodnější. To že tady zatím není, neznamená, že nepřijde, až ho sem naši vydojení západní přátelé pošlou. To probruselské tankisty stejně nezajímá. Jaký je rozdíl mezi ruským tankem, který ještě nepřijel a migrantem, který taky nepřijel, to je zlá otázka sama o sobě, která demaskuje zločinnou povahu tazatele. Vládní bubák tankista samozřejmě z televize ví, že příjezdu ruských tanků brání odpor našich bratrů ve zbrani za Dněprem. Ví, že tanky přijedou nejdřív za 5 let, ale to už budeme připravení, protože budeme vydávat na zbrojení 5% HDP, jak jsme slíbili našim Spojencům. To je naše budoucnost podle vládních bubáků. Odkaz
Strašák povolenkář se za 5 let podle bruselských plánů vidí v hromadě trosek, protože uměle předražené energie v předlužené Evropě definitivně zastaví výrobu. Jak chtějí naši eurotankisti zbrojit, když si EU vlastní tanky nebude schopná postavit ? Co si na nás ruské tanky za 5 let vezmou? Jak vlastně naši tankisti vědí tak jistě, že sem mají namířeno ? Protože už tady byli před 57 lety ? Co by tady dělali ? A vůbec : k čemu jsou v éře dronů tanky ?
Takže máme strach a stojíme před neřešitelným dilematem: Máme se bát víc Ruska nebo Brusele ?
Prostý člověk z lidu má hluboce zakořeněnou představu o budoucnosti jako opakování toho, co už viděl. Co si myslí, že zná. To je ruský tank.
Naopak bát se něčeho složitého, nepochopitelného, co tu ještě není a nebylo, jako třeba emisní povolenka ... to svádí k zívání.
Hádanka má naštěstí řešení, jako každá hádanka. I ty naše volby nějak dopadnou : Heuréka !
Bojme se Číny ! Čína na nás vypustila kovid. Čína tlačí Green Deal. Čína ničí evropský průmysl. Čína pomáhá Rusku !
Volte hnutí STRACH !
Michal Vimmer
Že to ale vyšlo
Očekávané zářijové překvapení se tentokrát jmenuje „Dozimetr.“ Podivné na celém STANdálu je hlavně to, že žádné překvapení se nekoná. Jen se 3 roky čekalo, až to orgány rozbalí a je to tady.
Michal Vimmer
Proč končí fialová vláda
Václav Havel si nebral servítky. Nečekal až přijde Kouzelník a varoval : Brněnský komplex = Praha. Kundera z Brna odešel, Fialový kouzelník přišel, užil si, leč všeho do času. Opojení z brněnské vlády nad Prahou střídá kocovina.
Michal Vimmer
Jak odradit voliče a vyhrát volby
Volby dávno nejsou o tom přesvědčit váhající prosťáčky, kteří nemají čas myslet. Co funguje, je voliče unavit a uspat diskusemi o ničem a pak si v klidu spočítat lístky věřících. Spáči se jen převalí zleva doprava a je to doma.
Michal Vimmer
Bát se je OK
Kdo se nebojí rusských dronů spadlých 200km za Ostravou a Putina v Košicích, je kolaborant. Je správné se bát, taková je doba. Masaryk sice říkal „nebát se a nekrást“, no a podívejte se, jak dopadlo to jeho Československo !
Michal Vimmer
Už rostou ?
Sešli z očí a nebýt Hřibátora, sešli by i z mysli. Přesto nám výrobci veřejného mínění tvrdí, že Piráti se vracejí, Piráti rostou, Piráti ještě neřekli amen. Vážně ?
- Počet článků 494
- Celková karma 19,75
- Průměrná čtenost 1105x
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)