Volební expert vysvětluje
„Pokud si berete volební kampaně osobně, tak vás samozřejmě lituji,“ vypráví expert. To si z nás děláte ?...? , myslí si tzv. inteligentní volič. Hesla mu připadají primitivní a tváře na bilboardech tak nějak ... falešné. Ale co je za tím ? Byty, školy, zdravotnictví, bezpečnost, doprava ... Všichni to chtějí lepší, no ne? Jakápak rozdělená společnost. Všichni jsme stejní a chceme to samé. Podle čeho chcete potom volit?“
(Chvíle pro písničku.)
„Vy ty ... (politiky) ... z plakátu samozřejmě neznáte a nemáte čas ani chuť pátrat, co jsou zač. Proto volíte tak jak volíte. A jak volíte ?“
...
„No, podívejte se, prozradím vám to volební tajemství. Ty bilboardy nejsou vůbec blbé. Ony fungují. Slova jsou všude stejná, protože doprava je doprava, zubař je zubař. Co chcete ? Tady nic nového nevymyslíte a nikdo na to ani není zvědavý. Žádná cool angličtina, jazyk reklamy musí být všem známý a srozumitelný. Čili ?“
...
„...Ano. Jo. Prostě ... Starosta je starosta ... Pirát je pirát ... Stan je stan. ODS je pravice ... ? Jo. Je. Tak to je.“
(Na to se napijeme.)
„Life is life.“
„...Kverulanti teď začnou prskat, že to přece dávno, nikdy nebyla a není pravda ! Jaká pravice ? Jakej starosta? Ale ? Koho to zajímá. Vy, co umíte číst a jste zvyklí o věcech přemýšlet, vás se to netýká. Jak říkám, neberte si to osobně. Vy jenom nerozumíte tomu, jak uvažuje člověk, který prostě číst nechce a o věcech nepřemýšlí. A to je On, průměrný volič, který dělá volební výsledky. Ten který nakonec vždycky dostane politika do senátu, do sněmovny, do zastupitelstva, na hrad.“
(Chvíle pro písničku.)
„Celé tajemství je úplně jednoduché. Lid, který je zdrojem moci ve státě, myslí ... no, myslí ..., myslí konkrétně. „Růže je růže je růže“ (“Rose is a rose is a rose is a rose“) je slavný verš americké spisovatelky Gertrude Steinové z básně Sacred Emily z roku 1913 (AI) Stan je stan a mít stan je fajn. Starosta je starosta, príma vašnosta, i když zrovna není žádný starosta. ODS je pravicová strana, protože to říkají už 35 let v televizi. Pirát je pirát, to je sympatický rebel s páskou přes oko, dřevěnou nohou a papouchem na rameni, i když zrovna vypadá jako Vladimír Votápek. Odkaz ANO není NE. Takže je to taková pozitivní, optimistická značka, protože ano je ano, říká se to na svatbách. ... My, politologové, 36 let říkáme komunistům – neříkejte si tak, přejmenujte se a budete mít klid, budete OK. Podívejte se na pana prezidenta, dokázal to, i vy to dokážete. Nedají si říct, a jak dopadli.“
(Lok.)
„Lidem dneska nemá smysl vykládat něco o Orwellovi a co to je 1984. Jednak se to jako nedá číst, a jednak je to takový nudný, normální popis naší reality, žádná fikce. Za socialismu každý hledal něco v něčem, co tam nebylo. Samé jinotaje a dvojsmysly, člověk si připadal kdovíjak chytrý, že čte mezi řádky. Dnes? Nesmysl. Nic takového neexistuje. Jsme přece transparentní. Realita je, jaká je. To je próza života, žádná poezie. Na nic si nehrajeme - pokud si tedy nehrajeme. Tomu se říká konkrétní myšlení. A co je to anglicky concrete ? Beton. Beton je beton. S betonovým myšlením nemůžeme čekat nic jiného než zabetonovanou společnost.“
Michal Vimmer
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Michal Vimmer
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