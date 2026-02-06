Velký, malý a krutý svět
Pokud jde o Grónsko, stojíme rozhodně na straně dánského Legolandu. Odkaz
Rozměrově bližší než problémy mezinárodního práva kolem Kosova, Krymu, Gazy nebo zatčení prezidenta Madura je nám pochopitelně Maduroland. Odkaz
My víme, kam patříme. Je Velký svět, kterému nerozumíme. A pak ten náš malý dvoreček, kde se vyznáme jako nikdo. Díky zdrojům, kterým můžeme věřit :
Svět modelingu je krutý (B. Rajská) Odkaz
„Mladé naivní holky čelí nesmírnému tlaku. Zachází se tu s nimi jako s kusem masa,“ vypráví Australanka Tione. Odkaz
„Nelituji, že jsem to zažila, protože mě to zformovalo tak, že se dnes cítím dobře ve svém těle,“ říká Ema dnes. Odkaz
Zdravý rozum by mi nedovolil, abych vlastní dceru podrobila stejné zkušenosti! (M. Jovovichová)
|
Jovovichová: modeling je krutý
Modeling je někdy krutý (T.Maxová) Odkaz
Svět modelingu umí být dost krutý (K.Schicková) Odkaz
To co musely modelky od fotografů snést bylo někdy až nechutné. Odkaz
Teď na ty zážitky vzpomíná s úsměvem, i když přiznává, že je tento svět občas krutý. (I. Frühlingová) Odkaz
Model a sportovec ví svoje :
|
Svět modelingu umí být krutý. Havránek o reality show Love Island i smrti otce
To jsou věci, se kterými nic neuděláme. Premiér je slabý, země je spálená a svět modelingu je krutý. Odkaz
Raději si dejme hezkou písničku.
Českou písničku !
Michal Vimmer
Kůň má větší hlavu
V čem je mravní převaha fešáckého motorkáře nad fešákem za volantem, to voliči Motoristů nevysvětlíte. Nevěřící prostě odjakživa těžko chápou katechismus a neznají životopisy svatých. Obrácení sv. Havla na Pavla jim nic neříká.
Michal Vimmer
Dvouhlavý Turek
Nepříjemná šlamastyka o tom, kterak nervózní pan prezident fandí nezletilým voličům, a nevděční mladí voliči volí Moturky, budí ve společnosti zbytečné různice. Pojďme si, milé děti, raději zahrát člověče nezlob se nebo karty !
Michal Vimmer
Všechno nebude jako dřív
Množí se nám stížnosti, že budoucnost nebude taková, jakou nám slibovali v televizi. Green Deal, EUkrajina, Grónsko, Čína ... Co s tím ? V zásadě jsou 2 až 3 možnosti : Přiznat si omyl, přestat věřit televizi. Nebo změnit stranu.
Michal Vimmer
Fialové roky : Boží posel (2025)
Neodmyslitelnou součástí tradiční demokracie západního střihu je pevně zakořeněný organizovaný zločin. Svépomocné výdělečné struktury operující za hranou zákona, na které nikdo nemůže, jsou na skutečném Západě samozřejmostí. Unás?
Michal Vimmer
Fialové roky : Krájení (2024)
Řekni mi prognózo, kdo je po ANO nejsilnější ? Věřme nebo ne, v lednu 2024 to byli prý Piráti ! 13% preferencí a 21,5% volebním potenciálem měli logicky největší apetit na mýtický Bilion, který slíbili utratit svým voličům.
Další články autora
