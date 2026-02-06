Velký, malý a krutý svět

Když svět řešil Venezuelu, Unás byl důležitější Vémola. 20 let stará vražda pana Mrázka je pro nás jistě zajímavější než Epštajnova mezinárodní seznamka. Natož Čapí hnízdo. Když jde o hodnoty, některé věci prostě musí stranou.

Pokud jde o Grónsko, stojíme rozhodně na straně dánského Legolandu. Odkaz

Rozměrově bližší než problémy mezinárodního práva kolem Kosova, Krymu, Gazy nebo zatčení prezidenta Madura je nám pochopitelně Maduroland. Odkaz

My víme, kam patříme. Je Velký svět, kterému nerozumíme. A pak ten náš malý dvoreček, kde se vyznáme jako nikdo. Díky zdrojům, kterým můžeme věřit :

Svět modelingu je krutý (B. Rajská) Odkaz

Mladé naivní holky čelí nesmírnému tlaku. Zachází se tu s nimi jako s kusem masa,“ vypráví Australanka Tione. Odkaz

„Nelituji, že jsem to zažila, protože mě to zformovalo tak, že se dnes cítím dobře ve svém těle,“ říká Ema dnes. Odkaz

Zdravý rozum by mi nedovolil, abych vlastní dceru podrobila stejné zkušenosti! (M. Jovovichová)

Jovovichová: modeling je krutý

Modeling je někdy krutý (T.Maxová) Odkaz

Svět modelingu umí být dost krutý (K.Schicková) Odkaz

To co musely modelky od fotografů snést bylo někdy až nechutné. Odkaz

Teď na ty zážitky vzpomíná s úsměvem, i když přiznává, že je tento svět občas krutý. (I. Frühlingová) Odkaz

Model a sportovec ví svoje :

Svět modelingu umí být krutý. Havránek o reality show Love Island i smrti otce

To jsou věci, se kterými nic neuděláme. Premiér je slabý, země je spálená a svět modelingu je krutý. Odkaz

Raději si dejme hezkou písničku.

Českou písničku !

Autor: Michal Vimmer | pátek 6.2.2026 9:01 | karma článku: 0 | přečteno: 49x

Michal Vimmer

Michal Vimmer

  • Počet článků 506
  • Celková karma 15,49
  • Průměrná čtenost 1090x
autor: 96 hodin u Vokouna na statku (1998, komiks), Pleonasmus (2000, novela ), Bad Design (2008, ilustrovaný román)
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)

 

