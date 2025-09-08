Už rostou ?
Jasně, tenkrát na Západě už si pana B. oťukávali jako budoucího premiéra a jeho kamarádi ze STANu vůbec nebyli proti.
|
Bartoš jako premiér je dobrá volba, funkce bude Pirátů, řekl Farský ze STAN
Co čert nechtěl, a nikdo si ani v nejmenším neuměl představit, kamarádi ze STANu naše roztomilé státotvorné liberálně demokratické Piráty přeskákali. Odkaz
Nevadí, kamarád kamarádovi přece nezávidí. Nejde o křesla, ale o věc ! Tam kde mohl být Pirát, sedí STANík, no a co ? Hlavně že se realizuje správná politika ! I když ... mohlo to být lepší.
Proč to vlastně nebylo lepší ?
„Výsledky průzkumů se nejvíce lišily u koalice Pirátů a STAN. Nejblíže skutečným hlasům byla společnost STEM, která této koalici predikovala 17,4 procenta. Nejvíce jí věřila agentura CVVM, která předpovídala úspěšnost 21 procent. Avšak i další agentury předpovídaly koalici větší úspěch. Třeba Kantar odhadoval úspěšnost 20,5 procenta hlasů a Median 19,4 procenta.“ Zdroj: https://www.idnes.cz/volby/volby-do-poslanecke-snemovny-predikce-vysledku-agentury.A211010_112913_volby_vank
Slibovali jim 21% a dostali 15 a kousek. Shodou náhod, soucitu a důvtipných intrik však Piráti na vrcholu moci urvali celé 4 poslance, k tomu 3 ministry, Gregorovou do EUlamentu a Hřibátora k tomu. Odkaz
Mimochodem, kdo si dneska vzpomene, že celé zázračné SPOLU vyhrálo nad ANO o drtivých 67 ... setin procenta ? ... (0.67%) ???
Úspěch ?
Super, vítězství !
Finis coronat opus : Fiala premiérem, kovid poražen, Česko předsedá Unii, podporuje EUkrajinu, válcuje inflaci, volí Petra Pavla, odstřihuje se od rusských enerhyjí, řeší jednu krizi za druhou. Ani ztráta bramborového medailisty z ministerstva útěchy (za ty kroužky) nebyla tak hrozná, jak se zdála. Odkaz
Nějaký důvod pochybovat, že by se nůžky volební prognózy a reality nerozevřely tak jako posledně ?
Proč by těch kouzelných 6% nemohlo padnout do správné jamky ?
Tomu přidali, tomu ubrali a všichni se pak divili.
Michal Vimmer
Komu chybí ODS ?
Fialova ODS vnesla do české politické kultury některé nové, ba neotřelé přístupy : Piráti si řekli o Primátora a dostali ho. Rakušan si řekl o vnitro a má ho. Kluci koupili bitkojny a stát o nic nepřišel. Nenápadné ale zajímavé !
Michal Vimmer
Příště presidentem, pane premiére
Už 61 let slaví dnes narozeniny rektor prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Nejvyšší čas poděkovat a odejít na zasloužený odpočinek. Za co ? Předně za důkaz, že Unás může dělat premiéra i Muž z Brna. Příště zvládne i prezidenturu.
Michal Vimmer
Hledání menšího kozla
Zatímco opoziční škarohlídi frflají, že jim uniká rozdíl mezi politikou ANO a SPOLU, provládní mudrcové uvažují, že vytoužené menší zlo, které vždycky volíme, je právě otevřená či tichá aliance mezi dvěma „pro“ EU+NATO bloky.
Michal Vimmer
Smrtelně nebezpečné referen -dum - dum
Liberální smetánka u příležitosti včerejšího protržení vakuového vládního volebního programu něco našla : Když už jiný plán nemáme, musíme zmařit opoziční chuť na referendum o zásadních otázkách záchrany planety EU.
Michal Vimmer
Rozzpaky
Zemřel pan Ozzy O. Kdysi rebel, ďábel, zvrhlík a dnes pro něj truchlí celé Mezinárodní společenství. Pláče se, jako když zesnul Svatý Otec. Teď je to všude samý „Princ Temnoty.“ Taková je doba celebrit.
