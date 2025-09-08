Už rostou ?

Sešli z očí a nebýt Hřibátora, sešli by i z mysli. Přesto nám výrobci veřejného mínění tvrdí, že Piráti se vracejí, Piráti rostou, Piráti ještě neřekli amen. Vážně ?

Jasně, tenkrát na Západě už si pana B. oťukávali jako budoucího premiéra a jeho kamarádi ze STANu vůbec nebyli proti.

Bartoš jako premiér je dobrá volba, funkce bude Pirátů, řekl Farský ze STAN

Co čert nechtěl, a nikdo si ani v nejmenším neuměl představit, kamarádi ze STANu naše roztomilé státotvorné liberálně demokratické Piráty přeskákali. Odkaz

Nevadí, kamarád kamarádovi přece nezávidí. Nejde o křesla, ale o věc ! Tam kde mohl být Pirát, sedí STANík, no a co ? Hlavně že se realizuje správná politika ! I když ... mohlo to být lepší.

Proč to vlastně nebylo lepší ?

„Výsledky průzkumů se nejvíce lišily u koalice Pirátů a STAN. Nejblíže skutečným hlasům byla společnost STEM, která této koalici predikovala 17,4 procenta. Nejvíce jí věřila agentura CVVM, která předpovídala úspěšnost 21 procent. Avšak i další agentury předpovídaly koalici větší úspěch. Třeba Kantar odhadoval úspěšnost 20,5 procenta hlasů a Median 19,4 procenta.“ Zdroj: https://www.idnes.cz/volby/volby-do-poslanecke-snemovny-predikce-vysledku-agentury.A211010_112913_volby_vank

Slibovali jim 21% a dostali 15 a kousek. Shodou náhod, soucitu a důvtipných intrik však Piráti na vrcholu moci urvali celé 4 poslance, k tomu 3 ministry, Gregorovou do EUlamentu a Hřibátora k tomu. Odkaz

Mimochodem, kdo si dneska vzpomene, že celé zázračné SPOLU vyhrálo nad ANO o drtivých 67 ... setin procenta ? ... (0.67%) ???

Úspěch ?

Super, vítězství !

Finis coronat opus : Fiala premiérem, kovid poražen, Česko předsedá Unii, podporuje EUkrajinu, válcuje inflaci, volí Petra Pavla, odstřihuje se od rusských enerhyjí, řeší jednu krizi za druhou. Ani ztráta bramborového medailisty z ministerstva útěchy (za ty kroužky) nebyla tak hrozná, jak se zdála. Odkaz

Nějaký důvod pochybovat, že by se nůžky volební prognózy a reality nerozevřely tak jako posledně ?

Proč by těch kouzelných 6% nemohlo padnout do správné jamky ?

Tomu přidali, tomu ubrali a všichni se pak divili.

Autor: Michal Vimmer | pondělí 8.9.2025 10:51 | karma článku: 11,98 | přečteno: 147x

Michal Vimmer

  • Počet článků 489
  • Celková karma 19,44
  • Průměrná čtenost 1111x
autor: 96 hodin u Vokouna na statku (1998, komiks), Pleonasmus (2000, novela ), Bad Design (2008, ilustrovaný román)
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)

 

