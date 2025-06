Teď, když jde o všechno ???

Byl to však kofein , ... který nám dal osvícenství a pomohl nám dosáhnout prosperity.“ Odkaz

Jak praví Msgr. Halík : „není pevné, co je bez chvění.“

Vzpamatujme se ! Do voleb ještě zbývá řada napínavých měsíců. Tato vláda přinesla Naději , že po seriálu nedokončených volebních období dovládne celé čtyři roky. Ta Naděje tu je. Žije.

Hybridní vojna není (bit)kojná, jediná jistota v těchto krutých časech je naprostá nejistota. Co zbývá, než se semknout ?

Jak jinak by se mohlo stát, aby padl nejschopnejší člen vlády ?

Její záře zalila EU od Bruselu ke Kyjevu, a ... Zrovna teď by měla zhasnout ???

Sezóna řízených úniků je tu. Kubiceho zpráva na Paroubka se vynořila na chlup před 19 lety. O 7 let a něco později řádí Šlachta na Nečasově Úřadě vlády. Nešť, pak vyšla nad Brnem fialová hvězda naděje ODS.

