Táta demokrat

Hunter je nevinný, o čemž jsme díky našim svobodným médiím nikdy nepochybovali. Síla americké demokracie, maják svobody a spravedlnosti opět zazářil. Protože v prohnilém Putinově Rusku by se něco takového nemohlo stát !

Přesvědčenému netřeba nic vysvětlovat, věc je jasná.

Na smrt nemocný Putin prolezlý několika rakovinami, po mrtvici, chromý na pravou ruku, na drogách, chorobně vyděšený kovidem, ostatně dávno mrtvý a vyměněný za rotu povolných čínských loutek Odkaz

... tento vpodstatě dávno neexistující diktátor nikdy ani slůvkem neprozradil, jaké strašlivé zločiny napáchal jeho syn, o němž není nic známo. Šušká se cosi o jeho nevinných dcerkách, užívajících si v anonymitě západního života v Paříži, či na Riviéře, ale syn ? Odkaz

... tajemný syn uniká a pravdu o něm se nikdy nedovíme.

Nepřátelé demokracie, mezinárodního společenství, řádu založeného na pravidlech a trvale platných hodnotách se roky pokoušeli zostudit amerického prezidenta skrze údajné poklesky jeho milovaného syna na Ukrajině. Vláčeli ho bahnem, aby otřásli autoritou vůdce Svobodného světa, nejmocnějšího muže Západu.

Chápete ?

Kdo dnes a denně páchá zvěrstva na Ukrajině ?

Absurdní špinavost celé intriky proti rodině amerického prezidenta, neochvějného bojovníka za svobodu a demokracii nemůže být krystalicky jasnější !

Táta Biden udělal to, co by na jeho místě udělal každý dobrý táta !