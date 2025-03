Stejně tě máme nejradši, Donalde

Bidenovi sirotci, naši nejvyšší ústavní činitelé, se včera mimořádně sešli. Poplakali si, že už je Donald nemá rád, ale co naplat. Věrni US zůstanou. Spojenecké závazky splní a překročí, protože co by asi jako měli dělat jiného ?

V duchu lidových představ o světě, kde státy vypadají jako jejich státníci a mezinárodní vztahy jsou zrovna takové, jaké mají mezi sebou prezidenti a premiéři sympatie či antipatie, nezbývá našim politickým reprezentantům než klopit zrak a zatnout zuby. Jejich manželští poradci jim vysvětlili, že jsou v situaci podvedené manželky, která holt honem nemá ve skříni ani pod postelí žádného solidního náhradníka, a tak musí být ráda, že může zůstat doma a dělat dál jakoby nic. Bohužel. Záletník si venku tajně užívá a v domácnosti akorát odpočívá, leč oddaná manželka udržuje teplo domácího krbu, nic zlého netušíce. Stalo se. No a ? Zrádný manžel by se taky mohl sebrat a jít za tou mladší perspektivní krasavicí, a kdo bude platit činži ? Vztahoví poradci radí využít času a kapesného k investicím do vlastní obranné infrastruktury, tedy do kosmetiky, plastiky, vlasů, fitka, prostě vypadat líp a zlepšit svoji šanci do příštích kritických let. Když to zabere, stárnoucí manžílek zjistí, že všude je chleba o dvou kůrkách a bližší domácí čistá košile než romantický kabát ve větru. Jde jen o to získat čas a čas jsou peníze, to se ví. Vydržet ! Módní poradci jsou na koni : Všimli jste si, že kdyby se ten Z. do Bílého domu lépe oblékl, mohlo být všechno jinak ? Šaty dělaj člověka a lháři ve fraku každý věří, jak říkal přece pan Werich. Jak ale poradit Evropské unii ? Jaký model zvolit do nastávající plesové sezóny po změně orchestru ? Snad by mohli vědět znalci turecké historie, jak to chodilo mezi eunuchy a odaliskami v harému po smrti starého sultána. Jak se zalíbit novému panovníkovi ? Uspěje ještě stará favoritka ? Zaujme nějaká dříve přehlížená tanečnice ? Okouzlí ušlápnutá pokojská ? Co budeme dělat, holky ? Tik tak, tik tak.