Smrtelně nebezpečné referen -dum - dum
K tomuto svatému poslání a konečně objevenému Smyslu voleb 2025 nám dopomáhej Babiš, který (podle hvězd libdem nebe) nakonec není tak hrozný, jako děs z nástupu SPD + Stačilo. Tady by bylo záhodno přimhouřit oko dokonce i nad Moto, protože Turek a spol. nehlásají nutnost vystoupit z EU/NATO cestou všelidového hlasování.
To je totiž to nejhorší, co by se mohlo stát !
Liberální kazatelé z minaretu Kavčí hory (Horák, Šídlo, Rychlíková apod.) sice dobře vědí, že dokud máme tu zlatou pojistku demokracie = Senát, tak k ničemu takovému nikdy nedojde, protože tam, díky skvělému volebnímu algoritmu navěky spolehlivě sedí a budou sedět ti nejlepší a nejmoudřejší z nás. Jenže to je právě to, co prostý volič, na rozdíl od našich libdem fiškusů netuší a ty vyžírky do Senátu stejně nevolí. A tak je třeba hřímat a brojit proti smrtelnému nebezpečí, které ... Odkaz
Které nehrozí.
Důvodů je víc.
1. Okamura má posvátné Referendum (to je ta tajemná Přímá Demokracie, alias PD) v erbu, jako bod číslo 1 v programu odjakživa. Díky tomu potichu ale jistě stála jeho SPD vždy stejně neochvějně na stráži naší křehké demokracie jako ten Senát, stejně něškodná jako soudruh Filip v čele KSČM – protože Referendum Unás nikoho nezajímá. (S omluvou všem 10% volících voličů.) Referendum je Okamurova okoralá nabídka stará nějakých 15 (?) let. Díky notorické jistotě, že většině národa je politika ukradená, většina Čechů politice nerozumí a bojí se jakékoli změny, takže jakékoli politické konání na vlastní riziko odmítá, je úspěch „Referenda“ stejně tak vyloučen, jako že zítra v Japonsku nevyjde slunce.
Krátce : referendum je nabídka, po které není poptávka.
2. Průzkumy veřejného mínění mohou lhát jak chtějí, Češi budou na EU nadávat třeba z 90%, ale aby se sami zvedli a odešli, k tomu nikdy nedojde. Zrovna tohle ovšem není žádné české specifikum, za které bychom si mohli sami. Stačí se ohlédnout pár let zpátky, kdy s minimální převahou, po mnohaletém tlaku a úsilí nespokojenců vystoupila referendem z EU Velká Británie. A ? Ráj na zemi se nekoná. Prosťáčci ze středních a nižších společenských vrstev si moc nepomohli. Naopak : Víme, jak to bylo s posledními velkými referendy o Euroústavě ve Francii, Nizozemí a Irsku. Nebyla k ničemu. Lid volil tak, a stalo se to, co nechtěli.
Krátce : To, že máte volby, referenda, demokracii je sice hezké, ale když se nechce, tak holt vlak nejede.
3. Zastánci Referenda v čele SPD a Stačilo tohle taky vědí. Poptávka po změně cestou referenda tady není. Většina národa odnikud vystoupit nechce nebo proto není ochotna nic udělat. Jejich vládní odpůrci to samozřejmě vědí taky. Když si tohle ujasnili Stačilo s Maláčovou a její 2% sociální demokracií, nakonec nebyl důvod, proč si dělat zle.
I kdyby na slavné referendum nakrásně došlo, nula od nuly pojde.
Takže ? Hrozba „Českého referenda“ je jen další volební bublina, se kterou se hraje, aby se neslyšely, neviděly žádné skutečné problémy.
Krátce: Jestli se EU + NATO rozpadne, proběhne to jako vždycky po Bílé hoře – O nás, bez nás. My budeme zase ti poslední, co v Bruselu zhasnou.
Referenda ať si dělají Švýcaři, ti na to mají !
