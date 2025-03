Rusko, jakého se nemusíme bát

Ne ! My potřebujeme Rusko v NATO. Je to možné ? Je to nutné !

Naše think tanky samozřejmě už 25 let vědí, co je Putin zač a připravují se na Den poté.

Takže co s tím Ruskem ? Co s ním uděláme, když tam demokracie nekvete ?

Carství v Rusku vydrželo stovky let a vlastně nikdy neskončilo. Bolševická epizoda jen potvrdila, že jinak to v Rusku prostě nejde .

Kurskem to začalo a Kurskem to končí. Putinovy dny se chýlí a logicky je třeba znát odpověď na otázku, kdo přijde po něm ?

