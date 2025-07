Zemřel pan Ozzy O. Kdysi rebel, ďábel, zvrhlík a dnes pro něj truchlí celé Mezinárodní společenství. Pláče se, jako když zesnul Svatý Otec. Teď je to všude samý „Princ Temnoty.“ Taková je doba celebrit.

Delon, Gott, Kissinger nebo zrovna Ozzy, nesmrtelní velikáni a hrdinové, co tu s námi byli vždycky a zdánlivě na pořád, nakonec odcházejí jako všichni.

Z dnešního hlediska je neuvěřitelné, že takoví Beatles hráli na vrcholu jen (!) nějakých 7 let (1963-1970), naposled dali koncert v roce 1966 a rozešli se. Spousta hvězd zlaté éry rokenrolu 60.let tenkrát rychle zazářila a zhasla. Leč to je dnes výjimka.

Normální model je už dávno typ Rolling Stones (čti Olympic).

Parta pracujících důchodců, co všechno přežili a všechny nás přežijí. Sem tam sice z kapely někdo vypadne, ale značka drží. Žijeme nekonečný revival kapel zasloužilých seniorů ze 70.,80., 90. až nultých let. Díky moderní medicíně a digitalizaci hudby a obrazu přežíváme už nejmíň 60 let v iluzi, že v popkultuře je všechno je tak nějak pořád stejně skvělé a všichni můžeme být pořád báječně mladí.

Stačí chtít, pustit si rádio, telku, youtube, mobil, ajpod a jsi tam.

Kdeže jsme ?

Pozor, je to ještě lepší !

Díky AI nás čeká pravá dokonalost! „Umělá inteligence“ rozhýbe i fotografie. Dohraje nedohrané koncerty. Složí nedomyšlené skladby. Oživí mrtvé, jak libo. Můžeme se s hrdiny našeho mládí těšit na neskutečnou zábavu na tenkrát soukromých parties plných sexu, drog a rokenrólu. Kdykoli si můžeš dát repeat !

A co na to děti ?

Děti, chcete být jako Ozzy ? Možná nezvládnete prodat miliony desek, ale dát si pořádně do nosu, to snad zvládne úplně každý !