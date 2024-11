Rozhovor nad Trumpem II.

Konzervativci všech zemí jásají nad reprízou Trump II. Věří, že mlýnské kolo dějin se obrátilo. Historická spravedlnost roztočí další kolečka, i to české, a silný proud smete zelené usazeniny liberální byrokracie. Má se SPOLU bát?

Pane premiére, vaše politika byla v předchozích letech těsně svázána s dosluhující administrativou amerických demokratů, což ostatně platí o celém vedení EU. Po změně na pozici amerického prezidenta všichni očekáváme změnu kurzu, ať už se to týká hospodářských vztahů, vztahů v NATO a války na Ukrajině. Jak se chcete ve zbývajícím čase vašeho funkčního období s touto zásadní změnou vyrovnat ?

PF: Žádné překvapení se nekoná. Tento vývoj jsem očekával, počítali jsme s touto možností s našimi evropskými partnery i v rámci koaličních jednání naší vlády. Já samozřejmě nezklamu své voliče a mohu všechny, i ty, kteří nás nevolili ujistit, že na naší poltice se nic měnit nebude. Naše politika je správná, předvídatelná, naše sliby plníme. Děláme co je třeba a budeme to dělat dál.

Nemyslíte si, že vzhledem k prohlášením budoucího prezidenta Trumpa bude Evropa i Česká republika přece jen nucena přehodnotit některá zásadní témata, jako je třeba Green deal, bezvýhradná podpora Zelenského vlády nebo migrace ?

PF : Naši voliči nás zvolili, abychom vyřešili tato problémy a my je řešíme a děláme to dobře. Kdybychom neměli podporu našich voličů, byl by tady pan Babiš, tyto otázky byste kladli jemu a určitě bychom měli úplně jiné problémy než ty, které řešíme. Což je nepopiratelný úspěch a my budeme pokračovat. Úspěšný tým se nemění.

Donald Trump už jednou byl prezidentem, tvrdí, že v předchozích volbách byl o vítezství okraden a nyní je jisté, že v Bílém domě usedne potřetí. Nebojíte se, že podobně příštím premiérem ČR bude Andrej Babiš?

PF: Tak kdybych se bál, tak bych samozřejmě nemohl vykonávat tuto funkci.

Nelze si nevšimnout, že ve společnosti sílí nespokojenost s výsledky vašeho vládnutí. Kritizuje vás i řada odborníků. Když se podíváme na volební preference nebo nedávné krajské volby a volby do europarlamentu, není to pro vaši koalici právě povzbuzující. Odkud čerpáte váš nevysychající humor a optimismus, pane premiére?

PF: O mně je známo, že mám blízko k brněnskému divadelnímu prostředí, které je fenomén v českém jazykovém prostoru. Polívka, Donutil ... Víte, já nejsem politik.

Nejste politik ?

PF: Nikdy jsme nechtěl být jenom politik, jsem vědec. A mám smysl pro humor a to mě baví. To mám rád.

Jaký humor máte rád ?

PF: Takový ten lidský. Dělám si z lidí srandu, to mě opravdu baví. Miluju muzikál, operetu, burlesku, hudbu. Fialová ponorka. Fialové album. Fialový kavalír. Filaový tulipán. Fialový poustevník ... Fialové divadlo Waldemara Kance. Brněnský humor je nejlepší na světě, to je známá věc.

Jaký vývoj očekáváte na Ukrajině, pane premére ?

PF: Ano, Volodymyr je také výborný herec. Mám ho moc rád.

Děkuji za rozhovor.