Proč končí fialová vláda

Václav Havel si nebral servítky. Nečekal až přijde Kouzelník a varoval : Brněnský komplex = Praha. Kundera z Brna odešel, Fialový kouzelník přišel, užil si, leč všeho do času. Opojení z brněnské vlády nad Prahou střídá kocovina.

Zoufalé volání tonoucích fialovců „patříme na západ“ zní z jejich hrdel dojemně, srdceryvně a marně Odkaz. Brněnské filmové představy o zlatém Západu za stříbrnou Jihlavou mají podobu křivolakých pražských uliček vonících předraženým trdelníkem, smrdutým dýmem z dřevěného uhlí a koňskými koblihami. Odkaz Vize zelenkavé, trvale udržitelné brněnské SPOLU je útulný středověk, kdy urozený Středoevropan byl pán, bral německý plat a ve volném čase mezi vrhcáby, modlitbou, šarvátkou, veřejnou popravou a hampejzem docházel na právě založenou Karlovu univerzitu, která jistojistě patřila mezi 10 nejprestižnějších v celé Evropě. Odkaz

Kde jsou ty časy?

Středověk z Vávrových velkofilmů umíme zatraceně dobře a to je ta naše Tradice odpovědnost a prosperita (TOP), o které snil u kulatého stolu s místními lidovci a agrárníky v letovisku na Havlově na břehu Bobrůvky okultistický děda Havel, prosperita, kterou založil nad Vltavou na Barrandově naproti staroslavnému Vyšehradu strýc Miloš. Odkaz

Kam se však poděl proslulý československý film ? Odkaz

Obnovit zašlou slávu české školy lhaní, předstírání, holedbání a hraní si na velké pány, kteří vědí, jak se točí středověk, se pokusila moravská suita kolem profesora Fialy. Začátek vyšel perfektně : předsedali Evropě, jeli vlakem do Kyjeva, chystali se na rekonstrukci Luhanska a počeštění ukrchlíků ale pak se to nějak zvrtlo ...

Máme splněno na 93 procent, říká Fiala. Slibuje ještě pružnější zákoník práce

Proč ?

Do Prahy přijíždí pár dní před volbami nejproslulejší spisovatel současnosti Dan Brown alias jeho alter ego Robert Langdon a vydává se (dle oficiálního textu distributora) na přednášku Katherine Solomonové – přední badatelky v oblasti noetiky, s níž nedávno navázal romantický vztah. Katherine chystá k vydání kontroverzní knihu, jež přináší alarmující odhalení o podstatě lidského vědomí a má potenciál vyvrátit leccos, čemu lidstvo pevně věří po staletí. Poklidný průběh jejich pražského pobytu však náhle naruší brutální vražda a zavládne naprostý chaos : Katherine záhadně zmizí i se svým rukopisem a Langdon se stane objektem zájmu mocné organizace i terčem záhadného útočníka, jenž jako by se vynořil z dávných pražských legend. Odkaz A zatímco se děj přelévá i do Londýna a New Yorku, Langdon zoufale hledá Katherine… a také odpovědi. Během zběsilé honičky přízračným světem futuristické vědy i prastaré mytologie objevuje šokující pravdu o tajném projektu, která navždy promění naše vnímání lidské mysli.

Pekarová prozradí důvod svého konce v politice v knize. Chce odejít do byznysu

Autor: Michal Vimmer | úterý 23.9.2025 10:48 | karma článku: 7,01 | přečteno: 140x

Další články autora

Michal Vimmer

Jak odradit voliče a vyhrát volby

Volby dávno nejsou o tom přesvědčit váhající prosťáčky, kteří nemají čas myslet. Co funguje, je voliče unavit a uspat diskusemi o ničem a pak si v klidu spočítat lístky věřících. Spáči se jen převalí zleva doprava a je to doma.

18.9.2025 v 10:32 | Karma: 8,33 | Přečteno: 343x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Bát se je OK

Kdo se nebojí rusských dronů spadlých 200km za Ostravou a Putina v Košicích, je kolaborant. Je správné se bát, taková je doba. Masaryk sice říkal „nebát se a nekrást“, no a podívejte se, jak dopadlo to jeho Československo !

15.9.2025 v 9:49 | Karma: 25,16 | Přečteno: 453x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Už rostou ?

Sešli z očí a nebýt Hřibátora, sešli by i z mysli. Přesto nám výrobci veřejného mínění tvrdí, že Piráti se vracejí, Piráti rostou, Piráti ještě neřekli amen. Vážně ?

8.9.2025 v 10:51 | Karma: 17,25 | Přečteno: 290x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Komu chybí ODS ?

Fialova ODS vnesla do české politické kultury některé nové, ba neotřelé přístupy : Piráti si řekli o Primátora a dostali ho. Rakušan si řekl o vnitro a má ho. Kluci koupili bitkojny a stát o nic nepřišel. Nenápadné ale zajímavé !

4.9.2025 v 10:24 | Karma: 27,04 | Přečteno: 534x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Příště presidentem, pane premiére

Už 61 let slaví dnes narozeniny rektor prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Nejvyšší čas poděkovat a odejít na zasloužený odpočinek. Za co ? Předně za důkaz, že Unás může dělat premiéra i Muž z Brna. Příště zvládne i prezidenturu.

1.9.2025 v 9:27 | Karma: 22,86 | Přečteno: 652x | Diskuse | Politika
Další články autora

Michal Vimmer

  • Počet článků 492
  • Celková karma 18,17
  • Průměrná čtenost 1107x
autor: 96 hodin u Vokouna na statku (1998, komiks), Pleonasmus (2000, novela ), Bad Design (2008, ilustrovaný román)
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)

 

