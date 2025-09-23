Proč končí fialová vláda
Zoufalé volání tonoucích fialovců „patříme na západ“ zní z jejich hrdel dojemně, srdceryvně a marně Odkaz. Brněnské filmové představy o zlatém Západu za stříbrnou Jihlavou mají podobu křivolakých pražských uliček vonících předraženým trdelníkem, smrdutým dýmem z dřevěného uhlí a koňskými koblihami. Odkaz Vize zelenkavé, trvale udržitelné brněnské SPOLU je útulný středověk, kdy urozený Středoevropan byl pán, bral německý plat a ve volném čase mezi vrhcáby, modlitbou, šarvátkou, veřejnou popravou a hampejzem docházel na právě založenou Karlovu univerzitu, která jistojistě patřila mezi 10 nejprestižnějších v celé Evropě. Odkaz
Kde jsou ty časy?
Středověk z Vávrových velkofilmů umíme zatraceně dobře a to je ta naše Tradice odpovědnost a prosperita (TOP), o které snil u kulatého stolu s místními lidovci a agrárníky v letovisku na Havlově na břehu Bobrůvky okultistický děda Havel, prosperita, kterou založil nad Vltavou na Barrandově naproti staroslavnému Vyšehradu strýc Miloš. Odkaz
Kam se však poděl proslulý československý film ? Odkaz
Obnovit zašlou slávu české školy lhaní, předstírání, holedbání a hraní si na velké pány, kteří vědí, jak se točí středověk, se pokusila moravská suita kolem profesora Fialy. Začátek vyšel perfektně : předsedali Evropě, jeli vlakem do Kyjeva, chystali se na rekonstrukci Luhanska a počeštění ukrchlíků ale pak se to nějak zvrtlo ...
|
Máme splněno na 93 procent, říká Fiala. Slibuje ještě pružnější zákoník práce
Proč ?
Do Prahy přijíždí pár dní před volbami nejproslulejší spisovatel současnosti Dan Brown alias jeho alter ego Robert Langdon a vydává se (dle oficiálního textu distributora) na přednášku Katherine Solomonové – přední badatelky v oblasti noetiky, s níž nedávno navázal romantický vztah. Katherine chystá k vydání kontroverzní knihu, jež přináší alarmující odhalení o podstatě lidského vědomí a má potenciál vyvrátit leccos, čemu lidstvo pevně věří po staletí. Poklidný průběh jejich pražského pobytu však náhle naruší brutální vražda a zavládne naprostý chaos : Katherine záhadně zmizí i se svým rukopisem a Langdon se stane objektem zájmu mocné organizace i terčem záhadného útočníka, jenž jako by se vynořil z dávných pražských legend. Odkaz A zatímco se děj přelévá i do Londýna a New Yorku, Langdon zoufale hledá Katherine… a také odpovědi. Během zběsilé honičky přízračným světem futuristické vědy i prastaré mytologie objevuje šokující pravdu o tajném projektu, která navždy promění naše vnímání lidské mysli.
|
Pekarová prozradí důvod svého konce v politice v knize. Chce odejít do byznysu
Michal Vimmer
Jak odradit voliče a vyhrát volby
Volby dávno nejsou o tom přesvědčit váhající prosťáčky, kteří nemají čas myslet. Co funguje, je voliče unavit a uspat diskusemi o ničem a pak si v klidu spočítat lístky věřících. Spáči se jen převalí zleva doprava a je to doma.
Michal Vimmer
Bát se je OK
Kdo se nebojí rusských dronů spadlých 200km za Ostravou a Putina v Košicích, je kolaborant. Je správné se bát, taková je doba. Masaryk sice říkal „nebát se a nekrást“, no a podívejte se, jak dopadlo to jeho Československo !
Michal Vimmer
Už rostou ?
Sešli z očí a nebýt Hřibátora, sešli by i z mysli. Přesto nám výrobci veřejného mínění tvrdí, že Piráti se vracejí, Piráti rostou, Piráti ještě neřekli amen. Vážně ?
Michal Vimmer
Komu chybí ODS ?
Fialova ODS vnesla do české politické kultury některé nové, ba neotřelé přístupy : Piráti si řekli o Primátora a dostali ho. Rakušan si řekl o vnitro a má ho. Kluci koupili bitkojny a stát o nic nepřišel. Nenápadné ale zajímavé !
Michal Vimmer
Příště presidentem, pane premiére
Už 61 let slaví dnes narozeniny rektor prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Nejvyšší čas poděkovat a odejít na zasloužený odpočinek. Za co ? Předně za důkaz, že Unás může dělat premiéra i Muž z Brna. Příště zvládne i prezidenturu.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Řidič prosvištěl kolem policie na D6 rychlostí 172 km/h, při kontrole nadýchal
Kvůli nedodržení maximální rychlosti zastavila policejní hlídka na Chebsku šestatřicetiletého...
Posílal jsem peníze STAN, měl jsem z toho výhody, řekl soudu Redlův spolupracovník
Druhý den hlavního líčení v kauze Dozimetr vypovídá Pavel Kos. Spolupracovník hlavního obžalovaného...
Senátní výbor podpořil nominaci Bartoně a Smolka na ústavní soudce
Senátní výbor pro lidská práva jednomyslně podpořil nominaci Michala Bartoně a Martina Smolka na...
Lepší silnice pomohou udržet lidi v regionech, říká jihomoravský lídr STAN
Před čtyřmi lety hnutí STAN v předvolební koalici s Piráty těžilo z ukázněnosti svých voličů. Díky...
Obchodník
LIDEX CZ s.r.o.
nabízený plat: 40 000 - 80 000 Kč
- Počet článků 492
- Celková karma 18,17
- Průměrná čtenost 1107x
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)