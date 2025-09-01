Příště presidentem, pane premiére
Jak pravil klasik, stát by měla umět řídit každá kuchařka, a na této skrznaskrz demokratické myšlence není nic špatného, ať už byl autorem V.I. Lenin nebo kdo . Odkaz
V pevné demokracii založené na posvátných Hodnotách fialovského střihu je to nejen možné, ale dokonce pravděpodobné, ať už se bude dotyčná jmenovat Adamová, Pekarová, Kovářová, Šebelová nebo třeba Pavlová.
Vždyť v Athénách, v lůně prapůvodní demokracie, byla taková pohoda, že bylo úplně jedno, jak se kdo jmenuje a do vedení státu se vybíralo losem. Říkalo se tomu demarchie a fungovalo to ! Odkaz]
Pod vedením našeho nejlepšího P.F. ze všech možných jsme se antickému ideálu státu jako kasína přiblížili jako nikdo jiný v Evropě. Díky historické tradici (Např. v r. 09 Unás ... na jeden výherní automat připadá pouhých 170 obyvatel zatímco např. ve Francii je jich 18 tisíc. Česko se také „chlubí“ 190 kasiny, zatímco Rakousko jich má pouze 12, Belgie 9 a např. v Norsku a Irsku byste nenašli ani jediné. Rozmachu heren u nás dlouhodobě pomáhá neuvěřitelně vstřícná legislativa ... Odkaz
Legislativa se tedy za ty roky změnila, ale pověstný český a moravský optimismus, víra v zázračný obrat uprostřed beznaděje, doufání v ničím nezaslouženou výhru, to má dlouhé a tuhé kořeny a naši politici s touto naší sebejistotou dovedou pracovat. Vědí, že náš volič nemusí rozumět finesám vysoké politiky, zato má čuch a neopouští ho optimistický instinkt : Volič ví, že jeho politik dělá co je třeba a když se něco nepovedlo, příště to určitě vyjde. Odkaz
Jestli je demokracie jistou formou loterie, tak Unás určitě. Jako staří Řekové, lidi Unás prosázejí majlant, protože věří v budoucnost.
Čísla nelžou !
|
Češi v prvním pololetí prosázeli přes půl bilionu korun. Dominují hrací automaty
A zítra slaví narozeniny o 10 let starší Ing. Andrej Babiš.
Michal Vimmer
Hledání menšího kozla
Zatímco opoziční škarohlídi frflají, že jim uniká rozdíl mezi politikou ANO a SPOLU, provládní mudrcové uvažují, že vytoužené menší zlo, které vždycky volíme, je právě otevřená či tichá aliance mezi dvěma „pro“ EU+NATO bloky.
Michal Vimmer
Smrtelně nebezpečné referen -dum - dum
Liberální smetánka u příležitosti včerejšího protržení vakuového vládního volebního programu něco našla : Když už jiný plán nemáme, musíme zmařit opoziční chuť na referendum o zásadních otázkách záchrany planety EU.
Michal Vimmer
Rozzpaky
Zemřel pan Ozzy O. Kdysi rebel, ďábel, zvrhlík a dnes pro něj truchlí celé Mezinárodní společenství. Pláče se, jako když zesnul Svatý Otec. Teď je to všude samý „Princ Temnoty.“ Taková je doba celebrit.
Michal Vimmer
Jak se stojí na správné straně
Jak po tom všem ještě někdo může chtít volit SPOLU, STAN, Piráty ? Fanoušek opozice nechápe. Vzpomíná na zapomenuté sliby, opakuje si prokázané vládní lži, co všechno nebylo v plánu - a ono jim to nevadí ? Nevadí.
Michal Vimmer
Dvoumetrová politika
Jakmile někdo začne něco o dvojím metru, rozmůže se na sále hlasité zívání: A co jako ? Fandíte snad Zlu ? Že se nestydíte ! Ale že si na vidle naběhne i páter Halík, který vždycky spolehlivě věděl, odkud fouká, to je varovné.
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)