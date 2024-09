O pirátech jen to nejlepší

Fraška o tom, jak kapitán Fiala potopil svoje věrné kamarády Piráty, které před 3 roky k smrti rád odkroužkoval kamarád Rakvušan, by nestála za řeč, kdyby tady nestrašilo tajemných údajných 10% pirátských voličů. A kdepak jsou ?

V Praze, pochopitelně.

Praha nevolila do Krajů, takže kde jinde by mohli být ? A Praha dělá co může. Vydojila 4 poslance, 3 ministry, jednu Gregorovou a už podruhé primátora Hřiba (Svoboda? Cha cha cha cha.)

Za pouhé 3 krajské radní nebo kolik se jich letos urodilo, Praha skutečně nemůže.

Vlast česká může měsíc co měsíc žasnout nad každým novým volebním průzkumem, kde se bere těch magických 10% ??? , ten černý slupeček, co každou chvíli přeroste ODS a je větší než SPD a vydá za pět KDU – a ono toto.

Jak mocná je Praha, netřeba vysvětlovat. V Praze je všechno, co jinde nemají. Také Piráti. Takže jásat „už je po nich!“, je ještě brzo. Naiva z venkova si může stokrát odplivnout nad nestydatou drzostí pirátského kormidelníka, který nema problema, ani když padají trakaře, ale proč ?

V době digitální funguje virtuální politická strana bez programu, bez straníků, bez voličů i bez mandátu pozoruhodně spolehlivě. V produktivitě jsou Piráti naprosto nedostižní nejen v ČR, ale i v EU, ba ve světovém měřítku.

Ovládat hlavní město, zahraniční politiku a další klíčová centra moci v tak málo lidech, to není jen tak.

Klobouk dolů !

