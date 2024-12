Nikdo netuší

Spor o budoucnost EU má jasné hranice : Kazisvěti vidí, že vlak se řítí z kopce a na konci tunelu je tma. Nadšenci vědí, že uhlí a jádro skončilo, zaplatíme si povolenku čeká nás trvale udržitelný džendráj. Jiná cesta není.

Nemůže být.

Protože když jeden lže, ví, proč to dělá.

Lháře nepřesvědčíš, má svoje zásady. Podvodník nemá zájem vést rozumné diskuse a najít řešení, které nezná. On ví, co chce a spoléhá na to, že naivní hejl neví. Tak jednoduché to je.

Šíbr má plán. Má vymyšleno, odkud kam se potřebuje dostat, má mapu a jde napřed. To je výhoda. Navedenému nějaký čas trvá, než pochopí, o co se jedná.

Čas jsou peníze.

Filutovi je každý den dobrý, protože to sype. Než se zjistí, že elektrovehikl nepojde, protože došly zdroje, to bude chvíli trvat. Než nebude co jíst, protože se zakáže dobytek, bude se ještě pár let zdražovat. Než se povinně zateplí všechny střechy a fasády, bude se platit výpalné ...

Ještě 5 ? 3 ? 2 roky ?

Dokud se neprohrálo, tak vítězíme. Letadlo letí, než spadne.

Co pak ?

Jako vždycky se řekne, že „nikdo netušil, co se může stát.“ Vždyť to tak dlouho fungovalo ! Všimli jste si snad něčeho ? Mezi lháři určitě nikdo nic netušil a těch ostatních se nikdo neptal.

Říkali jste něco ?