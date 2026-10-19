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Nesmysl, ale tradiční

Michal Vimmer
60 nebo 80% voličů slavný Senát nezajímá, ale je zvoleno a to je hlavní. Komu se to nelíbí, má smůlu, protože je to v Ústavě. A spokojená menšina si libuje, jak je dobře, že 20% voličů si zvolilo elitu národa.

Kdo by si po 30 letech ještě vzpomněl, že slavný Senát se do Ústavy dostal proto, aby bylo kam uklidit nezaměstnané české poslance rozpuštěného Federálního shromáždění ?

Praktická potřeba dosáhnout úklidem nastolení ústavního pořádku je samozřejmě legitimní. Vždyť už za tatíčka Masaryka měli jsme Senát. Co na tom, že „zhola zbytečný,“ jak si všiml koryfej české žurnalistiky Ferdinad Peroutka již v roce 1924 Odkaz

Tradice je tradice.

Prvorepublikový sbor moudrých měl svoji historii, jak nám o sobě prozrazuje Senát dnešní : „... Nová ústava ... inspirovala se pochopitelně ústavou rakouskou, ale i dalšími, např. francouzskou a americkou. Všechny státy, jejichž ústavy byly pro naši vzorem, měly zakotven parlament dvoukomorový (v Panské sněmovně rakousko-uherské, horní komoře parlamentu, působila řada významných Čechů). Toto, a snad i tehdejší názor, že znakem vyspělosti státu je druhá komora parlamentu, přispělo k tomu, že Národní shromáždění Republiky Československé bylo ustaveno jako dvoukomorové.“ Odkaz

Proč tedy Senát ? Zaprvé : rakouská historie čili právní kontinuita jakási. Zadruhé: významní Čechové potřebují kde zasedat. Zatřetí: není státu vyspělého bez druhé komory parlamentní !

Český stát holt nutně potřeboval a potřebuje svou Panskou sněmovnu, původně tvořenou členy dědičnými, členy ex officio (z titulu úředního) a členy jmenovanými ... kde ... kupříkladu v roce 1911 zasedalo 14 arcivévodů, 18 arcibiskupů, 90 členů zámožné šlechty a 169 občanů jmenovaných za zásluhy. Odkaz

Republika bez Císaře, šlechty a kléru smozřejmě stále má nejméně 130 (Československo), potažmo 350 (ČSSR, z toho 130+75 z ČSR) či 81 (ČR) zasloužilých osobností, které mají nárok na důstojnou státní funkci.

Že Senát tradičně nic důležitého neřeší a nerozhoduje, to je fuk.

Je to tradice a to přímo tradice ústavní.

Proto do Senátu můžete volit (za 1. republiky jste musel volit), i když vlastně nevíte proč, i když je to zhola zbytečná instituce a možná taky docela nesmysl. Volit Senát je svátek demokracie, svátek jako velikonoce, Jan Hus nebo jako vánoce jsou svátky křesťanské. Co na tom, že dávno nejsme křesťani ?

Je to hezká tradice.

Máme snad něco proti vánocům ?

Autor: Michal Vimmer | pondělí 19.10.2026 11:58 | karma článku: 6,67 | přečteno: 79x
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Michal Vimmer

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autor: 96 hodin u Vokouna na statku (1998, komiks), Pleonasmus (2000, novela ), Bad Design (2008, ilustrovaný román)
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