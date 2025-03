Nejsme balkán. My jsme EUkrajina.

Nápad, že by si čeští zákazníci vymohli nižší ceny u velkoprodejců bojkotem zboží jako na Balkáně, je naivní. Naše revoluční heslo „nejsme jako oni!“ nezestárlo. Zestárly by housky a to bychom našim pekařům nikdy neudělali.

Prezident Svazu obchodu Prouza rázně a jednou provždy smetl divoké úvahy o tom, že přestaneme týden chodit do Kauflidlu a Bilapenny a ceny padnou tak jako v Chorvatsku a tam dole kolem v té Jugoslávii odhalením, že „V podstatě jediný, koho to reálně poškodí, jsou PEKAŘI. Pokud ten den neprodáte, tak to bohužel musíte vyhodit. Ale u trvanlivých potravin si jenom posunete nákup o den doleva nebo doprava“ Odkaz

Čímž bylo už v únoru jasno a je to pravda, protože máme konec března a ceny rozhodně klesat nebudou, jelikož na prameni sedí staré známé žáby, totiž zemědělci. Odkaz Co dělají v Chorvatsku s tvrdými pečivem, nás nemusí zajímat.

Ono je to némlich to samé, jako když náš moudrý odborový boss a premiér Fiala vyzval, ať si Češi řeknou o přidání, když mají málo peněz „všichni víme, že Češi si nejsou ochotni říkat o přidání peněz a často i mají strach vůbec přemýšlet o změně práce.“

Ano, přesně tak.

Všichni víme, jak to Unás chodí. Jeden odbojář se odmítne zúčastnit lákavé čtvrteční akce „cukr za dvanáct“ a co ? Neubyde ! Vstanou noví bojovníci. K průlomu na frontě nedojde, ani kdyby regály padaly a ten cukr byl na pokladně za 12.90. My naše PEKAŘE, kvůli kterým jsme připraveni klást nezměrné oběti, nikdy nezradíme. My jsme s našimi PEKAŘI navěky solidární. Dokud nebude reklama na revoluci v České televizi, tak žádná nehrozí. Posuneme nákup doleva nebo doprava ... vyjde to nastejno. Jen si to zkuste, krájet tři dni staré housky.

SLÁVA PEKÁRNĚ !