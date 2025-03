Mystifikace

Když se řekne „stojíme za“ (Tajvanem, Tibetem, Izraelem, U... atd.), je to malé nedorozumění. Protože, kdo je to „My“ ? No, to jsou to „naše“ média, vláda. A co těch 70%, co je nevolili a neposlouchají ?

Zvykli jsme si, že „my“ souhlasíme se vším, co Amerika činí. Leč letos je to pro „nás“ najednou obtížné. Upřímně, bylo to dost náročné už pár let zpátky, protože ... Kdo skutečně věřil tomu, že americkou politiku řídí Biden senior ? Vážně ? Dědeček z Bílého domu na tom byl hodně špatně, ale všechno fungovalo. Prezident Z. jezdil po světě, vyprávěl o Ukrajině, sklízel ovace a štědré dary. A najednou že by to nešlo ? Protože v Americe vládne zlý Trump ? Dobře, máme tu přece EU. Ukrajina je největší stát v Evropě (Rusko minus), tak si vyhrneme si rukávy, spustíme evropské řešení a zachráníme Evropu. Jenže ouha, co s tím Uherskem ? Horní Uhry, Dolní Uhry, Fico, Orbán ? Zlo ?! Odkaz Předností demokracie oproti monarchii a diktatuře tkví v tom, že dala lidu, ehm, lidu ... občanům ... tedy, umožnila elitám možnost realizovat svoje mocenské ambice jinak než v občanských válkách. (Athény kontra Sparta, Optimáti versus Populárové, Červená a Bílá růže, protestanti a katolíci, Fronda, jakobíni a girondisté, bílí a rudí, komunisti a fašisti, levice a pravice) ... Zdroj: https://blog.idnes.cz/vimmer/v-cem-je-ten-vtip.Bg24040480 Rozdělená společnost je totiž normální, běžný stav věci – na rozdíl od „jednotné a semknuté“ totality. Trump je prezident, protože byl zvolen americkým lidem. Stejně jako Fico na Slovensku a Orbán v Maďarsku. Jsou odpovědní svým voličům. To není žádné „Zlo“, ale demokracie. Důvod neschopnosti „Evropy“ cokoli řešit je prostý : 1. EU není žádná „Evropa.“ 2. EU není žádný demokratický stát. 3. EU není žádné „My.“ My, občané v demokracii máme 1. trvalé právo říct „nejednáte naším jménem“ 2. volit si svou cestu, protože to je svoboda a rovnost, což jsou ony ztracené evropské hodnoty 3. nebýt za to souzeni a trestáni. Co je správně ?