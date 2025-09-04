Komu chybí ODS ?
Pokud jde o volby, průměrný volič očekává, že za svůj hlas taky něco dostane. Zkušený volič už ví, že nemá cenu ztrácet čas četbou nějakých volebních programů a pak se rozčilovat, že tohle tam nebylo. Bylo nebylo, důležité je přece tolik jiných, podstatných věcí, o kterých před volbami nemáme potuchy !
Kdo, když ne politolog formátu profesora Fialy, si v plné šíři uvědomuje tuto nejednoznačnost i nevypočitatelnost praktické politiky?
Inteligentní volič neočekává samozřejmě od voleb vůbec nic. Situace je jaká je. Nějak bylo, nějak bude.
Pak je tu ovšem otázka, co od voleb očekávají ti, kterých se bezprostředně týkají : naši politikové ? Mají svoje přání, tužby, očekávání, plány a málo času.
Po letech, kdy zasedaly v parlamentě dva neprostupné bloky a vláda se svým Prezidentem, Ústavním soudem a jednotnou mediální frontou si dělala, co chtěla, teď hrozí velký zmatek. Do sněmovny se nahrne spousta nepřizpůsobivých nováčků, které bude potřeba začlenit, aby všechno fungovalo jak má. Počítá se s přestupy členů z klubu do klubu, střídáním, vylučováním atd.
ODS, která se pod vedením profesora Fialy úspěšně zašila do pytle SPOLU, je na novou sezónu připravena určitě nejlíp ze všech politických stálic naší kabaretní scény. Její bývalí členové jsou v ANO, SPD, STANu i u Moto a mezi nimi určitě nesmí chybět spousta předlistopadových komunistů. Společnou řeč mají, ta se nezapomíná a když je třeba, jistě ji hned najdou.
Kdo má snad potíž najít další smysl existence ODS poté, co Prahu vydala napospas Pirátům, venkov odevzdala ANO, schovala se do SPOLU, český národní zájem nechala na Bruselu, vnitro darovala Rakušanovi a stát o nic nepřišel, když se Blažek vrátil do Brna, ten může být klidný.
ODS má na rozdávání. Ta se neztratí. Kosmonaut bude ! Odkaz
Oč si řeknete, Dostanete a budete Spokojeni !
Michal Vimmer
Příště presidentem, pane premiére
Už 61 let slaví dnes narozeniny rektor prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Nejvyšší čas poděkovat a odejít na zasloužený odpočinek. Za co ? Předně za důkaz, že Unás může dělat premiéra i Muž z Brna. Příště zvládne i prezidenturu.
Michal Vimmer
Hledání menšího kozla
Zatímco opoziční škarohlídi frflají, že jim uniká rozdíl mezi politikou ANO a SPOLU, provládní mudrcové uvažují, že vytoužené menší zlo, které vždycky volíme, je právě otevřená či tichá aliance mezi dvěma „pro“ EU+NATO bloky.
Michal Vimmer
Smrtelně nebezpečné referen -dum - dum
Liberální smetánka u příležitosti včerejšího protržení vakuového vládního volebního programu něco našla : Když už jiný plán nemáme, musíme zmařit opoziční chuť na referendum o zásadních otázkách záchrany planety EU.
Michal Vimmer
Rozzpaky
Zemřel pan Ozzy O. Kdysi rebel, ďábel, zvrhlík a dnes pro něj truchlí celé Mezinárodní společenství. Pláče se, jako když zesnul Svatý Otec. Teď je to všude samý „Princ Temnoty.“ Taková je doba celebrit.
Michal Vimmer
Jak se stojí na správné straně
Jak po tom všem ještě někdo může chtít volit SPOLU, STAN, Piráty ? Fanoušek opozice nechápe. Vzpomíná na zapomenuté sliby, opakuje si prokázané vládní lži, co všechno nebylo v plánu - a ono jim to nevadí ? Nevadí.
