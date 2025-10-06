Jsme zachráněni !
Takže voličů 5koalice i dosavadní opozice ANO je po sečtení lajků tak nějak stejně jako před 5 lety, jen se trochu přeskupili. Okamura s Motoristy utrhli z koláče nějakých 15% a Konečná o 0,5% neprošla.
Žádná umlčovaná většina neexistuje, proto bublina nějakého Stačilo neměla a nemá šanci. 80% voličů věří Unás oficiální televizní verzi ze světa i z regionů, ať jde o 1.leden, 25.únor, 15. březen, 21. srpen 11. nebo 30.září. Nezpomenutelný románek pásovce s netopýrem na trhu ve Wuchanu pořád funguje. Že to bylo jinak ? Ale, ale ! Jediný, kdo ještě dneska veřejně mluví o podivném kovidu, je Rajchl (PRO/SPD). 80% národa zívá a vzpomínka na události staré 5,4,3 roky je nudí.
Zato ruské tanky (1968), Milada Horáková (1950) a Čapí Hnízdo (2015), to vždycky spolehlivě dokáže rozpálit české obrazovky do ruda.
Velká převaha voličstva věří velkým vyprávěním o zlém CO2, blahodárné EU, bezpečném NATO a svaté Ukrajině, souhlas dává najevo lajkem a když se někdo nelíbí, tak se nahlásí a zabanuje. Věřící se v chrámové sociální síti navzájem chválí a chlácholí a nepřátele nesmlouvavě nenávidí. Ke svatému příjmání chodí stále stejně svými přísně střeženými koridory. Potkat oponenta a přemýšlet o cizích argumentech z podezřelého zdroje není šance ani zájem. Server a televizní moderátor se postará, aby nedošlo k nějaké nepříjemnosti.
Jak říkával televizní mág, otec Železný, když se drzí kritikové pohoršovali, co to předvádí na Nově, která vyhrála vysílací frekvence s projektem kulturně osvětové, takřka humanistické televize: „dáváme lidem jenom to, co chtějí.“
Jak jinak. Nic jiného přece nehrozí, když je ta demokracie.
Michal Vimmer
Fialový hokej
Skvělým výsledkem Fialovy vlády jsou medaile z kluziště. Čekali jsme 10 let než přišel On a jeho družstvo a naši byli zase na stupních vítězů. Stačilo nepustit rusáky na led a byl bronz a loni zlato ! Tak se na to musí !
Michal Vimmer
Volební horor : tanky nebo povolenky ?
Volič se musí bát, na tom se vláda s opozicí shodnou. Strach mají všichni: Jedni se bojí, že zase přijedou ruské tanky a druzí varují, že nás spíš převálcují bruselské povolenky. Volby vyhraje ten, kdo vyděsí víc a líp.
Michal Vimmer
Že to ale vyšlo
Očekávané zářijové překvapení se tentokrát jmenuje „Dozimetr.“ Podivné na celém STANdálu je hlavně to, že žádné překvapení se nekoná. Jen se 3 roky čekalo, až to orgány rozbalí a je to tady.
Michal Vimmer
Proč končí fialová vláda
Václav Havel si nebral servítky. Nečekal až přijde Kouzelník a varoval : Brněnský komplex = Praha. Kundera z Brna odešel, Fialový kouzelník přišel, užil si, leč všeho do času. Opojení z brněnské vlády nad Prahou střídá kocovina.
Michal Vimmer
Jak odradit voliče a vyhrát volby
Volby dávno nejsou o tom přesvědčit váhající prosťáčky, kteří nemají čas myslet. Co funguje, je voliče unavit a uspat diskusemi o ničem a pak si v klidu spočítat lístky věřících. Spáči se jen převalí zleva doprava a je to doma.
