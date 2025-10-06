Jsme zachráněni !

Čemu se diví, lidé ze sociálních bublin ? My na fejsbuku nadáváme jako jeden a Oni mají 80% ? Samozřejmě ! Vždyť jsou to pořád ti samí : fanoušci testování, trasování, očkování, lokadaunů a dotací. Zbývá 20% rebelů, ne víc.

Takže voličů 5koalice i dosavadní opozice ANO je po sečtení lajků tak nějak stejně jako před 5 lety, jen se trochu přeskupili. Okamura s Motoristy utrhli z koláče nějakých 15% a Konečná o 0,5% neprošla.

Žádná umlčovaná většina neexistuje, proto bublina nějakého Stačilo neměla a nemá šanci. 80% voličů věří Unás oficiální televizní verzi ze světa i z regionů, ať jde o 1.leden, 25.únor, 15. březen, 21. srpen 11. nebo 30.září. Nezpomenutelný románek pásovce s netopýrem na trhu ve Wuchanu pořád funguje. Že to bylo jinak ? Ale, ale ! Jediný, kdo ještě dneska veřejně mluví o podivném kovidu, je Rajchl (PRO/SPD). 80% národa zívá a vzpomínka na události staré 5,4,3 roky je nudí.

Zato ruské tanky (1968), Milada Horáková (1950) a Čapí Hnízdo (2015), to vždycky spolehlivě dokáže rozpálit české obrazovky do ruda.

Velká převaha voličstva věří velkým vyprávěním o zlém CO2, blahodárné EU, bezpečném NATO a svaté Ukrajině, souhlas dává najevo lajkem a když se někdo nelíbí, tak se nahlásí a zabanuje. Věřící se v chrámové sociální síti navzájem chválí a chlácholí a nepřátele nesmlouvavě nenávidí. Ke svatému příjmání chodí stále stejně svými přísně střeženými koridory. Potkat oponenta a přemýšlet o cizích argumentech z podezřelého zdroje není šance ani zájem. Server a televizní moderátor se postará, aby nedošlo k nějaké nepříjemnosti.

Jak říkával televizní mág, otec Železný, když se drzí kritikové pohoršovali, co to předvádí na Nově, která vyhrála vysílací frekvence s projektem kulturně osvětové, takřka humanistické televize: „dáváme lidem jenom to, co chtějí.“

Jak jinak. Nic jiného přece nehrozí, když je ta demokracie.

Autor: Michal Vimmer | pondělí 6.10.2025 9:27 | karma článku: 0 | přečteno: 48x

Další články autora

Michal Vimmer

Fialový hokej

Skvělým výsledkem Fialovy vlády jsou medaile z kluziště. Čekali jsme 10 let než přišel On a jeho družstvo a naši byli zase na stupních vítězů. Stačilo nepustit rusáky na led a byl bronz a loni zlato ! Tak se na to musí !

2.10.2025 v 17:28 | Karma: 21,05 | Přečteno: 401x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Volební horor : tanky nebo povolenky ?

Volič se musí bát, na tom se vláda s opozicí shodnou. Strach mají všichni: Jedni se bojí, že zase přijedou ruské tanky a druzí varují, že nás spíš převálcují bruselské povolenky. Volby vyhraje ten, kdo vyděsí víc a líp.

30.9.2025 v 10:22 | Karma: 14,11 | Přečteno: 293x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Že to ale vyšlo

Očekávané zářijové překvapení se tentokrát jmenuje „Dozimetr.“ Podivné na celém STANdálu je hlavně to, že žádné překvapení se nekoná. Jen se 3 roky čekalo, až to orgány rozbalí a je to tady.

25.9.2025 v 10:13 | Karma: 24,33 | Přečteno: 521x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Proč končí fialová vláda

Václav Havel si nebral servítky. Nečekal až přijde Kouzelník a varoval : Brněnský komplex = Praha. Kundera z Brna odešel, Fialový kouzelník přišel, užil si, leč všeho do času. Opojení z brněnské vlády nad Prahou střídá kocovina.

23.9.2025 v 10:48 | Karma: 17,59 | Přečteno: 598x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Jak odradit voliče a vyhrát volby

Volby dávno nejsou o tom přesvědčit váhající prosťáčky, kteří nemají čas myslet. Co funguje, je voliče unavit a uspat diskusemi o ničem a pak si v klidu spočítat lístky věřících. Spáči se jen převalí zleva doprava a je to doma.

18.9.2025 v 10:32 | Karma: 8,72 | Přečteno: 356x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

4. října 2025,  aktualizováno  5.10 2:53

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

5. října 2025

Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

28. září 2025  16:37

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

3. října 2025  8:11,  aktualizováno  20:46

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

2. října 2025  11:33

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...

ONLINE: Okamura přijel na Hrad za Pavlem. Hřib chce místo ve vedení Sněmovny

6. října 2025  6:05,  aktualizováno  9:50

Prezident Petr Pavel dokončí úvodní kolečko jednání s předsedy stran, které budou zastoupeny ve...

Rusko-čínský obchod vázne. Peking zastavil dodávky přesných obráběcích strojů

6. října 2025  9:46

Čína zpřísnila svá vývozní omezení, to Rusku prakticky znemožnilo dovážet čínské obráběcí stroje s...

Gang falešných telefonických bankéřů stanul před soudem, obžalovaných je 20

6. října 2025  8:43,  aktualizováno  9:23

Krajský soud v Hradci Králové v pondělí začal projednávat případ česko-ukrajinského gangu falešných...

Krymem otřásla série explozí, Ukrajinci zasáhli další sklad ropy

6. října 2025  8:04,  aktualizováno  9:17

Sledujeme online Ukrajinským ozbrojeným složkám se podařilo zasáhnout ropný sklad ve Feodosiji na Krymu. Ve skladu...

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Michal Vimmer

  • Počet článků 495
  • Celková karma 19,42
  • Průměrná čtenost 1104x
autor: 96 hodin u Vokouna na statku (1998, komiks), Pleonasmus (2000, novela ), Bad Design (2008, ilustrovaný román)
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.