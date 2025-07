Jak se stojí na správné straně

Jak po tom všem ještě někdo může chtít volit SPOLU, STAN, Piráty ? Fanoušek opozice nechápe. Vzpomíná na zapomenuté sliby, opakuje si prokázané vládní lži, co všechno nebylo v plánu - a ono jim to nevadí ? Nevadí.

Proč ? Jak je to možné ?

1. Tak samozřejmě, jsme ve válce. Vláda to říká, říkají jí to ve vládních médiích, takže tohle je válka. Válka, která se nedala předvídat a došlo k ní zcela nevyhnutelně, proto předvolební sliby musely projít revizí. Válkou se dá potom vysvětlit cokoli. Pokud je to někdy moc složité na pochopení, je to tím, že ve válce se nedá mluvit tak otevřeně, demokraticky a pravdivě jako v míru, protože tím bychom nahrávali nepříteli. Věříme naší vládě, armádě, NATO. Nevěřit je zrada.

2. Voliči volili vládní blok, protože nechtěli Babiše. Babiš je pořád Babiš, tady není co vysvětlovat. Srovnávat zlého Babiše s kýmkoli nemá smysl. Že by někdo kázal vodu a hřešil jako Babiš ? Neexistuje, to není možné. Kdyby byl u vesla Babiš, všechno by bylo mnohem horší než teď. Kdo nechce Babiše, volí SPOLUstán.

3. Co EU a NATO dělá, dobře dělá. Zase, tady není alternativa. Chcete snad zase Srpen 1968 ? Ruské tanky v Brně ? Kdepak. Díky Fialově vládě se do Brna vrací GP ! V Brně na Masarykově okruhu je teď NEJLEPŠÍ ASFALT NA SVĚTĚ ! (Říkali to včera na Nově.)

4. Opozice v očích vládního sympatizanta je buď a) komunistická nebo b) proruská. Komunismus, to je popravená Horáková, vražda mladého Masaryka, procesy, měnová reforma, rozkulačení, političtí vězni, normalizace. Rusko je Zlo. Není o čem diskutovat. Vytahovat na vládního voliče minulost dnešních komunistobijců nemá smysl. Dnes je dnes. Vždycky platí to, co se říká v televizi dneska. Vzpomínat, že tady 36 let něco nesedí, je podezřelé.

5. Namítat stoupenci vlády nějakými čísly, která srovnávají vývoj Unás třeba s ostatními státy EU nebo OECD (ceny, ekonomický růst, kvalita) je marné. Obzor našeho režimního voliče je v tomto ohledu spolehlivě a bezpečně ohraničen státní hranicí ČR a signálem ČT+ČRo. Porovnávat není s čím. Situace je jaká je : Skvělá ! Jiná být nemohla. Jinak se to dělat nedá ! Fiala dělá, co je třeba. A bude to jenom lepší, když dáme vládě další kolo a pak ještě jednu rundu a vůbec. Na furt !

Tolik zhruba k světonázoru našich provládních spoluobčanů. Za Babišova kovidu zemřela demokratická diskuze, zrodil se plukovnický diktát. Obyvatelstvo ochotně přijalo a oblíbilo si náramně vládní jistotu Bezpečí před smrtící svobodou.

Ještě že se toho Karel nedožil. (* 14.7.1939, + 1.10.2019)

Nastal válečný Nový Normál, který žijeme radostně dál. Přesvědčovat vládní věřící, že jsou Unás horší věci než Čapí Hnízdo je totéž co hrách na stěnu házet. Názory nepřítele nikoho nezajímají. Zlo se musí trestat !

Co jiného dělat ? Když se vám to nelíbí ?

Volit nebabišovskou opozici.