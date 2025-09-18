Jak odradit voliče a vyhrát volby

Volby dávno nejsou o tom přesvědčit váhající prosťáčky, kteří nemají čas myslet. Co funguje, je voliče unavit a uspat diskusemi o ničem a pak si v klidu spočítat lístky věřících. Spáči se jen převalí zleva doprava a je to doma.

Všichni víme, že týden před koncem roku jsou vánoce. No a co. Dárky se vždycky kupují na poslední chvíli. Tak to bylo vždycky, dělají to všichni a je to úplně normální. Kupovat si kapra se slevou v srpnu a stromeček výhodně v červenci je samozřejmě nesmysl. Kdo z vás má tak velký mrazák, aby tam počkal a byl svěží, že ? A když máš tak velký mrazák, tak máš asi vilu, no to ti zbyde dost na vánoce třeba každý týden.

Díky mobilům a internetu nemusí plánovat dopředu už nikdo nic. Věc se řeší kdekoli kdykoli když si jeden zrovna vzpomene. Lidi už jsou zkrátka takoví a celá společnost je nastavená zrovna tak. Just in time.

Jo, a co ty volby ? Volební cyklus se otočí jednou za 4, 5 let. V éře mobilů je to trochu za dlouho. Jestli to není zbytečné ? Čtyři roky vláda vládne, parlament zasedá, volič spí a všichni jsou spokojení, protože demokracie, vláda demokraticky zvolených zástupců spícího lidu.

Kdo nespí, je bohužel : Putin.

Nerušený spánek voličů začne na povel kazit zlomyslným dupáním a prskáním kazisvětů takzvané opozice, kteří vytahují na světlo nepochopitelné podivnosti jako je grýndýl, referendum, ilegální migrace, cenzura, Honza Procenty a jiné hlouposti. V televizních debatách donekonečna předvádějí, že sami nevědí o čem mluví, neví to ani paní redaktorka Pavlína, ani pan redaktor Řezníček, divák zívá, divák usíná a tak to jde den za dnem, každý večer, celý měsíc, až do voleb.

Naštěstí, moudrý volič ví, že žádný černý migrant ani řádně osolená povolenka tady Unás nikde není. Spalovací motory vesele čadí a jestli jde na obranu 1.5%, proč by nešlo 5%, copak to je nějaký rozdíl? V peněžence je nemáš, to jsou peníze státní, my bychom stejně nevěděli, co s nimi. Všichni znáte ty strašlivé příklady, jak jouda vyhrál loterii, rozházel to za týden a pak se z toho pomátl.

To nechceš.

Každý chce mít klid a nestarat se. Volby rozdělují společnost, což je špatně. Trhy chtějí stabilitu a občan bezepčí. Když to musí být, tak ať to zůstane, jak to je. Spolu, STAN a ti 3.

Dobrou noc.

Autor: Michal Vimmer | čtvrtek 18.9.2025 10:32 | karma článku: 6,33 | přečteno: 149x

Michal Vimmer

  • Počet článků 491
  • Celková karma 19,13
  • Průměrná čtenost 1109x
autor: 96 hodin u Vokouna na statku (1998, komiks), Pleonasmus (2000, novela ), Bad Design (2008, ilustrovaný román)
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)

 

