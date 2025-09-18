Jak odradit voliče a vyhrát volby
Všichni víme, že týden před koncem roku jsou vánoce. No a co. Dárky se vždycky kupují na poslední chvíli. Tak to bylo vždycky, dělají to všichni a je to úplně normální. Kupovat si kapra se slevou v srpnu a stromeček výhodně v červenci je samozřejmě nesmysl. Kdo z vás má tak velký mrazák, aby tam počkal a byl svěží, že ? A když máš tak velký mrazák, tak máš asi vilu, no to ti zbyde dost na vánoce třeba každý týden.
Díky mobilům a internetu nemusí plánovat dopředu už nikdo nic. Věc se řeší kdekoli kdykoli když si jeden zrovna vzpomene. Lidi už jsou zkrátka takoví a celá společnost je nastavená zrovna tak. Just in time.
Jo, a co ty volby ? Volební cyklus se otočí jednou za 4, 5 let. V éře mobilů je to trochu za dlouho. Jestli to není zbytečné ? Čtyři roky vláda vládne, parlament zasedá, volič spí a všichni jsou spokojení, protože demokracie, vláda demokraticky zvolených zástupců spícího lidu.
Kdo nespí, je bohužel : Putin.
Nerušený spánek voličů začne na povel kazit zlomyslným dupáním a prskáním kazisvětů takzvané opozice, kteří vytahují na světlo nepochopitelné podivnosti jako je grýndýl, referendum, ilegální migrace, cenzura, Honza Procenty a jiné hlouposti. V televizních debatách donekonečna předvádějí, že sami nevědí o čem mluví, neví to ani paní redaktorka Pavlína, ani pan redaktor Řezníček, divák zívá, divák usíná a tak to jde den za dnem, každý večer, celý měsíc, až do voleb.
Naštěstí, moudrý volič ví, že žádný černý migrant ani řádně osolená povolenka tady Unás nikde není. Spalovací motory vesele čadí a jestli jde na obranu 1.5%, proč by nešlo 5%, copak to je nějaký rozdíl? V peněžence je nemáš, to jsou peníze státní, my bychom stejně nevěděli, co s nimi. Všichni znáte ty strašlivé příklady, jak jouda vyhrál loterii, rozházel to za týden a pak se z toho pomátl.
To nechceš.
Každý chce mít klid a nestarat se. Volby rozdělují společnost, což je špatně. Trhy chtějí stabilitu a občan bezepčí. Když to musí být, tak ať to zůstane, jak to je. Spolu, STAN a ti 3.
Dobrou noc.
Michal Vimmer
Bát se je OK
Kdo se nebojí rusských dronů spadlých 200km za Ostravou a Putina v Košicích, je kolaborant. Je správné se bát, taková je doba. Masaryk sice říkal „nebát se a nekrást“, no a podívejte se, jak dopadlo to jeho Československo !
Michal Vimmer
Už rostou ?
Sešli z očí a nebýt Hřibátora, sešli by i z mysli. Přesto nám výrobci veřejného mínění tvrdí, že Piráti se vracejí, Piráti rostou, Piráti ještě neřekli amen. Vážně ?
Michal Vimmer
Komu chybí ODS ?
Fialova ODS vnesla do české politické kultury některé nové, ba neotřelé přístupy : Piráti si řekli o Primátora a dostali ho. Rakušan si řekl o vnitro a má ho. Kluci koupili bitkojny a stát o nic nepřišel. Nenápadné ale zajímavé !
Michal Vimmer
Příště presidentem, pane premiére
Už 61 let slaví dnes narozeniny rektor prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Nejvyšší čas poděkovat a odejít na zasloužený odpočinek. Za co ? Předně za důkaz, že Unás může dělat premiéra i Muž z Brna. Příště zvládne i prezidenturu.
Michal Vimmer
Hledání menšího kozla
Zatímco opoziční škarohlídi frflají, že jim uniká rozdíl mezi politikou ANO a SPOLU, provládní mudrcové uvažují, že vytoužené menší zlo, které vždycky volíme, je právě otevřená či tichá aliance mezi dvěma „pro“ EU+NATO bloky.
