Hledání menšího kozla
Středula a jeho lehárodbory neříká nic, takže to bude asi vážně to nejlepší, co nám zbývá. No ne?
Prostě NATO, Západ, Evropa, hodnoty. Před tím všechno bledne a nic víc nečekejte.
Vytýkat panu profesorovi premiérovi, že nasliboval hory doly, a pak bylo všechno naruby, je známka proruské zaostalosti. Lepší člověk, který vidí za roh, pochopitelně nemá iluze, o čem je demokracie. Demokracie je, že když chceš vládnout, musíš sehnat dost hlasů. No a jak se to dělá ? Různě, ale těch možností není zas tak moc. Musíš něco slíbit a musíš se líbit. Musíš to dostat do těch lidí, které politika nezajímá, politice nerozumí, nepamatují si, co bylo loni, natož před rokem a budoucnost si představují jako to, co už tady bylo. Teda dneska. Takových je totiž nejvíc !
Kdo jiný, než pan profesor politologie tuto základní demokratickou poučku dokáže názorně vysvětlit v praxi ?
Čili ano, dělá co může, dělá, co je třeba a jinak to nešlo. Úspěchy jsou jeho, a porážky jsou jejich, tak to prostě je. Když je u vesla Babiš, nadáváme, blokujeme, burcujeme a nabízíme nemožné. Babiš by to nedělal jinak, kdyby seděl v našem křesle, nu a když je v opozici, hází nám klacky pod nohy a to je prostě neslušné, sprosté a proruské, protože je válka, to je třeba zdůraznit.
Před válkou válčil Babiš s kovidem, takže vršil chybu na chybu a povinností opozice bylo kritizovat, tepat a nesouhlasit s ničím, protože tak se to dělá, naši voliči to tak chtějí. Upřímně řečeno ono žádné kdyby nikdy není k mání. Kovid byl Babišův a válka je teď zase parketa SPOLU. Problém by byl nastal, kdyby nedejbože padla vláda uprostřed termínu a najednou by SPOLU muselo, aby tedy v té nouzi nejvyšší pořešilo ten mor, když tak srší nápady, jak to dělat líp.
Což se naštěstí nestalo.
Skončil Babiš, skončil Kovid a plandemická hrůza tak ulpěla na jeho triku. Teď to vypadá, že to s EUkrajinou dopadne zrovna tak. Kolik kdo z těch dvou přidal nebo ukrad důchodcům, o kolik ubohých kilometrů dálnic a železnic se posunula česká doprava nebo jak dlouho ještě nebude stát nová atomová elektrárna, to průměrnému člověku život v Čechách a na Moravě za všechny ty marné roky ve vší podstatě vůbec nezměnilo.
A dál ?
Dál tu máme Unii v agónii : Extrémní výdaje na nesmysly a na dluh, utopické plány, bezhlavé vedení a po NATO potopa.
Český koloniální přístup je panáčkovat, nechat se podrbat, slíznout pamlsek a držet se u boudy. Jenže páníček – sirotek najednou sám neví, co si počít a starého psíka nové kousky nenaučíš. Babiš nebo SPOLU, tak nám to s nimi vždycky šlo a vyšlo. Evropa je problém, před kterým stály obě party ruku v ruce stejně tupě a bezmocně, což nám vysvětlují „on to jenom podepsal a my jsme to jenom zavedli.“
Babiš i Fiala se tváří, že až se v Bruselu změní vítr, tak samozřejmě budou foukat do plachet.
Což snad ani není třeba, že ? Přešlapování v kruhu už bylo dost.
V těhle volbách není třeba hledat menší zlo. Oba kozli už se v zahrádce předvedli a spásli co se dalo.
Potřebují dostat na frak !
Michal Vimmer
Smrtelně nebezpečné referen -dum - dum
Liberální smetánka u příležitosti včerejšího protržení vakuového vládního volebního programu něco našla : Když už jiný plán nemáme, musíme zmařit opoziční chuť na referendum o zásadních otázkách záchrany planety EU.
Michal Vimmer
Rozzpaky
Zemřel pan Ozzy O. Kdysi rebel, ďábel, zvrhlík a dnes pro něj truchlí celé Mezinárodní společenství. Pláče se, jako když zesnul Svatý Otec. Teď je to všude samý „Princ Temnoty.“ Taková je doba celebrit.
Michal Vimmer
Jak se stojí na správné straně
Jak po tom všem ještě někdo může chtít volit SPOLU, STAN, Piráty ? Fanoušek opozice nechápe. Vzpomíná na zapomenuté sliby, opakuje si prokázané vládní lži, co všechno nebylo v plánu - a ono jim to nevadí ? Nevadí.
Michal Vimmer
Dvoumetrová politika
Jakmile někdo začne něco o dvojím metru, rozmůže se na sále hlasité zívání: A co jako ? Fandíte snad Zlu ? Že se nestydíte ! Ale že si na vidle naběhne i páter Halík, který vždycky spolehlivě věděl, odkud fouká, to je varovné.
Michal Vimmer
Andrej a syn, bitkojnová repríza
Bitkojnová aféra není fraška nová, jen nově obsazená. Remake tklivého příběhu zlého Oca a týraného Synčeka podle Dostojevského dnes hrají Blažek (otec Karamazov) a Fiala (syn Aljoša).
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)