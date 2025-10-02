Fialový hokej

Skvělým výsledkem Fialovy vlády jsou medaile z kluziště. Čekali jsme 10 let než přišel On a jeho družstvo a naši byli zase na stupních vítězů. Stačilo nepustit rusáky na led a byl bronz a loni zlato ! Tak se na to musí !

Zlu se prostě nesmí ustupovat a dobru se zkrátka pomáhá.

Když hraje rozhodčí na správné straně, jako takový Řezníček, Augustová nebo včera Tománková, je vítězství v kapse. Staré, přežité stereotypy tzv. volné soutěže, svobodného přístupu na hřiště, jiný sport pro ženy a jiný pro muže a mládež, hrozí úspěchem těch, které si slušný člověk nepřeje. Nikdo po nás nemůže chtít, abychom zápasili s nejistým výsledkem s těmi, které nemáme rádi, ano, které nesnášíme.

Takoví do nového, lepšího sportu slušných se slušnými, ne proti slušným, samozřejmě nepatří.

Všichni chceme vyhrát, všichni chceme žít v nerozdělené, solidární společnosti, kde je místo pro spokojené vítěze a zbývá dost na charitu pro znevýhodněné. Nikdo nechce být poražen, ani nebude. Že to není možné ?

Ale je !

Ovšem mějme na paměti, že ve slušné společnosti není místo pro zlé kazisvěty ani na hřišti ani v hledišti. Nechceme a nebudeme s nimi hrát. Už nikdy !

Nezapomínejme ! Vyhrajeme !

Autor: Michal Vimmer | čtvrtek 2.10.2025 17:28 | karma článku: 7,22 | přečteno: 69x

Další články autora

Michal Vimmer

Volební horor : tanky nebo povolenky ?

Volič se musí bát, na tom se vláda s opozicí shodnou. Strach mají všichni: Jedni se bojí, že zase přijedou ruské tanky a druzí varují, že nás spíš převálcují bruselské povolenky. Volby vyhraje ten, kdo vyděsí víc a líp.

30.9.2025 v 10:22 | Karma: 13,80 | Přečteno: 281x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Že to ale vyšlo

Očekávané zářijové překvapení se tentokrát jmenuje „Dozimetr.“ Podivné na celém STANdálu je hlavně to, že žádné překvapení se nekoná. Jen se 3 roky čekalo, až to orgány rozbalí a je to tady.

25.9.2025 v 10:13 | Karma: 24,05 | Přečteno: 516x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Proč končí fialová vláda

Václav Havel si nebral servítky. Nečekal až přijde Kouzelník a varoval : Brněnský komplex = Praha. Kundera z Brna odešel, Fialový kouzelník přišel, užil si, leč všeho do času. Opojení z brněnské vlády nad Prahou střídá kocovina.

23.9.2025 v 10:48 | Karma: 17,59 | Přečteno: 597x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Jak odradit voliče a vyhrát volby

Volby dávno nejsou o tom přesvědčit váhající prosťáčky, kteří nemají čas myslet. Co funguje, je voliče unavit a uspat diskusemi o ničem a pak si v klidu spočítat lístky věřících. Spáči se jen převalí zleva doprava a je to doma.

18.9.2025 v 10:32 | Karma: 8,72 | Přečteno: 353x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Bát se je OK

Kdo se nebojí rusských dronů spadlých 200km za Ostravou a Putina v Košicích, je kolaborant. Je správné se bát, taková je doba. Masaryk sice říkal „nebát se a nekrást“, no a podívejte se, jak dopadlo to jeho Československo !

15.9.2025 v 9:49 | Karma: 25,29 | Přečteno: 454x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

26. září 2025  11:20

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

25. září 2025  12:30

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

28. září 2025  16:37

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

28. září 2025  12:56

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

2. října 2025  11:33

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...

Popírání klimatické krize i vítání spojení levice. Zeman vystoupil na debatě s Maláčovou

2. října 2025  15:46,  aktualizováno  18:41

Aktualizujeme Pražská jednička hnutí Stačilo! Jana Maláčová ve čtvrtek večer zakončuje svou sérii debat po...

ŽIVĚ: Babiš podává ruku komunistům, prohlásila na happeningu proti komunismu Němcová

2. října 2025  10:44,  aktualizováno  18:33

Přímý přenos Několik stovek lidí se zatím sešlo na happeningu NE komunistům, který se dnes odpoledne až do...

Svět řeší volby v Česku a ptá se: bude Praha dál krmit ukrajinskou artilerii?

2. října 2025  18:30

Premium Parlamentní volby v nevelké středoevropské zemi by světová média za normálních okolností nejspíš...

Volby 2025 ONLINE: Lídři pěti politických stran se utkali v předvolební debatě

2. října 2025  18:27

Sledujeme online Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby...

Michal Vimmer

  • Počet článků 495
  • Celková karma 18,30
  • Průměrná čtenost 1103x
autor: 96 hodin u Vokouna na statku (1998, komiks), Pleonasmus (2000, novela ), Bad Design (2008, ilustrovaný román)
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.