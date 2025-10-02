Fialový hokej
Zlu se prostě nesmí ustupovat a dobru se zkrátka pomáhá.
Když hraje rozhodčí na správné straně, jako takový Řezníček, Augustová nebo včera Tománková, je vítězství v kapse. Staré, přežité stereotypy tzv. volné soutěže, svobodného přístupu na hřiště, jiný sport pro ženy a jiný pro muže a mládež, hrozí úspěchem těch, které si slušný člověk nepřeje. Nikdo po nás nemůže chtít, abychom zápasili s nejistým výsledkem s těmi, které nemáme rádi, ano, které nesnášíme.
Takoví do nového, lepšího sportu slušných se slušnými, ne proti slušným, samozřejmě nepatří.
Všichni chceme vyhrát, všichni chceme žít v nerozdělené, solidární společnosti, kde je místo pro spokojené vítěze a zbývá dost na charitu pro znevýhodněné. Nikdo nechce být poražen, ani nebude. Že to není možné ?
Ale je !
Ovšem mějme na paměti, že ve slušné společnosti není místo pro zlé kazisvěty ani na hřišti ani v hledišti. Nechceme a nebudeme s nimi hrát. Už nikdy !
Nezapomínejme ! Vyhrajeme !
Michal Vimmer
Volební horor : tanky nebo povolenky ?
Volič se musí bát, na tom se vláda s opozicí shodnou. Strach mají všichni: Jedni se bojí, že zase přijedou ruské tanky a druzí varují, že nás spíš převálcují bruselské povolenky. Volby vyhraje ten, kdo vyděsí víc a líp.
Michal Vimmer
Že to ale vyšlo
Očekávané zářijové překvapení se tentokrát jmenuje „Dozimetr.“ Podivné na celém STANdálu je hlavně to, že žádné překvapení se nekoná. Jen se 3 roky čekalo, až to orgány rozbalí a je to tady.
Michal Vimmer
Proč končí fialová vláda
Václav Havel si nebral servítky. Nečekal až přijde Kouzelník a varoval : Brněnský komplex = Praha. Kundera z Brna odešel, Fialový kouzelník přišel, užil si, leč všeho do času. Opojení z brněnské vlády nad Prahou střídá kocovina.
Michal Vimmer
Jak odradit voliče a vyhrát volby
Volby dávno nejsou o tom přesvědčit váhající prosťáčky, kteří nemají čas myslet. Co funguje, je voliče unavit a uspat diskusemi o ničem a pak si v klidu spočítat lístky věřících. Spáči se jen převalí zleva doprava a je to doma.
Michal Vimmer
Bát se je OK
Kdo se nebojí rusských dronů spadlých 200km za Ostravou a Putina v Košicích, je kolaborant. Je správné se bát, taková je doba. Masaryk sice říkal „nebát se a nekrást“, no a podívejte se, jak dopadlo to jeho Československo !
