Fialové roky : Válka (2022)
Experimenty z Brněnské veteriny přesvědčivě dokázaly, že když politik překoná ostych a nějaké ty zábrany, zvládnout se dá všechno. Demokracie je k tomu skutečně nejlepší možný systém, jak říkal Churchill, a to chudák strávil život ve většinovém systému, kde vítězná strana zodpovídá za všechno. Kdepak SPOLU +STAN + Piráti ! Odkaz
Kde jsme byli po kovidu ? Nechme mluvit Plukovníka:
„Vážení. Situace je skutečně nesmírně vážná. Kdo z vás si pamatuje, jak jsem v říjnu 2020 říkal, že děti se do 14 dnů vrátí do škol, pokud nevybuchne atomová elektrárna ? Nikdo. Děti do škol nechodí doteď. Kdo z vás si pamatuje, z jakých zvířátek se virus přenesl na člověka ? Nikdo. Vyrobili ho ve Wuchanu na zakázku americké agentury. Psali to v novinách. https://nypost.com/2021/10/21/nih-admits-us-funded-gain-of-function-in-wuhan-despite-faucis-repeated-denials/Všiml si toho někdo ? Kdo z vás si vzpomene, kolik jsem vydal Opatření ? Já sám nevím. Kdo z vás si všiml, že ministr Vojtěch chvíli nebyl ministrem, a pak zase byl zpátky ? Kdo z Vás si vzpomene na pana Arenbergera ? Jak chtěl hrát fotbal, a zapomněl na brankáře ? Pamatujete si někdo na vakcínu Astra Zeneca ? Víte, že 11.3.2021 se před ministerstvem zdravotnictví zastřelil 50letý muž ? Lidé zapomínají. Málokdo ví, kolik už dostal teček. A nikdo neví, kolik jich ještě bude. Lidé si nepamatují nic. Je to tragédie. Ale musíme to nějak řešit. Je pozitivní, že lidé už si vůbec nepamatují, jak se žilo před pandemií. Vlastně už ani netuší, proč nosí respirátory. Proto potřebujeme Pandemický zákon. Děkuji za pozornost.“
Zaražený potlesk.
„Co? Co to říkal ? Kdo to byl? „, vzbudil se Faltýnek. „V životě jsem ho neviděl !“
Okamura rozčileně: „Tady se ukazuje, že pan Válek jako ministr úplně na celé čáře selhal a jeho zákon, to je paskvil ! Je naprosto nepřijatelné, aby ještě jeden den vykonával tuto funkci ! Chci slyšet jméno skutečného odborníka, který rozumí tomu, co se tady řeklo!“
Fiala: „Samozřejmě. V Brně máme spoustu odborníků. Takový Vojtěch Adam, například, bývalý rektor Mendelovy univerzity ...“
Zdroj: https://blog.idnes.cz/vimmer/fialovo-perpetuum-mobile.Bg22020005
Ano, jak jinak : Po Babišovi čeká lid jako na smilování Antibabiše, po Trumpovi se modlí za Bidena, po Adamovi Vojtěchovi chce Vojtěcha Adama.
A po pádu Kábulu ?
|
Rektor Mendelovy univerzity Adam rezignuje kvůli pochybnostem o svých pracích
Profesor F. měl SPOLU se svými nejbližšími přáteli z Brna – venkov (STAN) velké plány v Africe. Honba za pokladem Nilu, kýženým Bilionem korun, se však našim dobyvatelům ztracené archy zadrhla hned v počátcích, když jako blesk z čistého nebe do toho vytáhl Putin na Ukrajinu. Odkaz
Po počátečním váhání z léta 2021, kdy strategická iniciativa v boji o peníze daňových poplatníků byla na straně udatného učitele z Kolína, seděl Profesor v březnu 2022 již pevně v sedle, respektive ve vlaku do Kyjeva. Tehdy udeřila Fialova hvězdná hodina, kterou už nikdy nic nezastíní. Momentka Profesora na frontové linii, vyfoceného v s helmou v neprůstřelné vestě v šerém kupé vagónu kdesi na nádraží (v Kyjevě, samozřejmě) dodnes září v očích nezanedbatelené části české veřejnosti, včetně mnohých, kteří jinak nenechají na jeho saku nit suchou.
Hrdina !
Koaliční partnerka M. P. Adamová (TOP) uklizená do Sněmovny, tradičně úplně nepochopila situaci mezi největšími spojenci Fialou a Rakušanem, když se tváří v tvář energetické a ukrajinské krizi na jaře nekompromisně zamyslela, že „vlády se nemají starat o lidi“ a v srpnu vymyslela druhý svetr. Přísný postoj sice vzbudil potlesk u zlomku voličů, kteří se domnívali, že po Babišově populismu bezbřehého utrácení zvolili pravicovou vládu, ale poněkud minula náladu většinové veřejnosti.
Dost možná jí právě unikl podíl na kořisti, na kterou už měli velcí kluci políčeno. Nikoho nenechali padnout. Ti se o lidi poctivě starali a činili se až do konce. A kdo se nestaral, musel z kola ven. Odkaz
„Korupce prorostla celým státem jako obří tasemnice přisátá na státní pokladnu,“ diagnostikoval při volební kampani (2021) pirát Bartoš. Kamarád parazitolog Vítek měl recept : „Nejdůležitější je nechat tasemnici vyhladovět ! Zmrazíme výdaje státu!“
Tak na lovu tasemnic kluci narazili na selhání jednotlivce Gazdíka. Odkaz
Bodrý moravský jednotlivec poslušně sklopil uši a šel se projít kolem ministerstva školství, aby se po chvíli na čerstvém vzduchu vrátil. Odkaz
Rakušan se zatím stihl osprchovat a od té chvíle je čistý jak lilie. Pofesor Fiala se ze samé radosti z hygienického prostředí, v jakém se díky dobrým kamarádům ocitl, už jenom smál. Hrdina a k tomu šéf celé EU !
Druhý půlrok patřil českému předsednictví.
Na své narozeniny 1. září drahý Profesor doporučil prvňáčkům, aby četli Broučky. ... A byla zima. Ach, to byla zima, zlá zima. Potoky zamrzly až na dno, ptáci padali z povětří – mrzlo, až se jiskřilo. Ach, ti broučci pod jalovcem, jestli oni to vydrží? – Nechť. Však jestli zmrznou, oni poslušně zmrznou. Kdyby se hloupí broučci nestyděli říct si o dávky, mohli si v pohodě svítit ! Odkaz
Putin, nikdo jiný než Putin prasknul Nord Stream. Rupla jednička, dvojka ... Odkaz
Pro někoho možná pozdě, pro znalé právě včas, přišlo zastropování. Ceny energií vyšrouboval Putin tak vysoko, že by bylo škoda, aby ještě někdy spadly. Jako vždycky štěstí přálo připraveným. Odkaz
A co na to dekarbonizovaný Jan Hus po zákazu veřejných kremací ?
Jakou druhou práci si sehnal stárnoucí milovník Pravdy v době inflace a drahoty ?
Vrhnul se do psaní muzikálu : „Chtěl jsem napsat autodafé, teda autobiografii,“ vysvětluje Jan Hus v interview pro Táborský deník, „ale to by bylo politicky neprůchodné. Já lhát neumím a na stará kolena se to učit nebudu. Proto chystám muzikál.“ Odkaz
Michal Vimmer
Fialové roky : Plán bilion (2021)
Krize je příležitost, kterou je třeba chytit za pačesy. Ti co byli za kovidu u koryta si slušně vydělali, ale opozice zase měla spoustu času kout pod maskou žhavé železo. A čas? To jsou přece taky peníze. Jak na to šel Profesor ?
Michal Vimmer
Fialové roky : Čekání (2018-2020)
Profesor se loučí, podhradím se šíří žloutenka a to je ta chvíle zavzpomínat, jak se vlastně stalo, že u Vltavy celé 4 roky panovala parta amatérských návštěvníků divadélka Bolka Polívky a vyznavačů azarbajdžánského guru Škrly.
Michal Vimmer
Jsme zachráněni !
Čemu se diví, lidé ze sociálních bublin ? My na fejsbuku nadáváme jako jeden a Oni mají 80% ? Samozřejmě ! Vždyť jsou to pořád ti samí : fanoušci testování, trasování, očkování, lokadaunů a dotací. Zbývá 20% rebelů, ne víc.
Michal Vimmer
Fialový hokej
Skvělým výsledkem Fialovy vlády jsou medaile z kluziště. Čekali jsme 10 let než přišel On a jeho družstvo a naši byli zase na stupních vítězů. Stačilo nepustit rusáky na led a byl bronz a loni zlato ! Tak se na to musí !
Michal Vimmer
Volební horor : tanky nebo povolenky ?
Volič se musí bát, na tom se vláda s opozicí shodnou. Strach mají všichni: Jedni se bojí, že zase přijedou ruské tanky a druzí varují, že nás spíš převálcují bruselské povolenky. Volby vyhraje ten, kdo vyděsí víc a líp.
