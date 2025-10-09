Fialové roky : Plán bilion (2021)

Krize je příležitost, kterou je třeba chytit za pačesy. Ti co byli za kovidu u koryta si slušně vydělali, ale opozice zase měla spoustu času kout pod maskou žhavé železo. A čas? To jsou přece taky peníze. Jak na to šel Profesor ?

Do dnes nevíme, jak se to tenkrát povedlo, čí neviditelená ruka zasáhla. Ze dne na den (23.3.2021) bylo po Klausovi. Junior rezignoval a zmizel. Zbyla po něm Trikolóra a Zahradníková, kterou už v dubnu 2019 notoricky vtipný Profesor odhalil, že „může být (do Klause) zamilovaná nebo něco takového.“ Pokus o pravou alternativu ODS tak na definitivně skončil v příkopě. Návrat k normálu podle Klausů jako program po kovidu byl smeten ze stolu. ODS nastoupila svou fialovou cestu do nenávratna. Odkaz

Bystrý politolog pod rouškou vycítil, že Svoboda už netáhne, ale Bezpečí – to sype. Semknutá opozice kovidových let se předáněla v požadavcích na ta nejpřísnější opatření, trumfovala Andreje v nárocích na dotace pro nepracující a snila o australském přístupu – oplotit a napíchat + odpůrce do klece ! Odkaz

Penízky za nicnedělání se jen hrnuly a všem se to líbilo. Jak jen to zařídit, aby to tak zůstalo i po volbách ? Důležité je stanovit si přitažlivý cíl. Když je plán, zbývá už jen plnit. Bilion !

Odvážní Piráti s neohroženým STANem si za kovidového lenošení vysnili plán, jak utratit BILION. Rej masek mezi tančícícmi miliardami zasel nápady na kousky dříve nemysitelné : Proč si neříct o BILION ?

Střízlivý Profesor chvíli váhal. Piráti a STAN zatím bobtnali a rostli. Odkaz

Bartoš se jel ukázat do Bruselu jako budoucí premiér. Bylo to napínavé. Bude hrát Fialova ODS druhé housle? Kdo bude u kormidla a kdo u vesla ? Ani média nevěřila : Jak dlouho může chutnat voličům eintopf 5 chutí s tak neuvěřitelně roztodivnými ingrediencemi? Něco takového tu ještě opravdu nebylo. Odkaz

Naštěstí tu byl věrný Stanjura a řekl : Proč ne ?

Stal se zázrak. Milion hlasů propadl, SPOLU předběhlo Andreje o 0,5%, STAN překroužkoval Piráty a bylo vymalováno.

Jde se pro BILION !

Škoda že se toho architekt akce BIlion (ten pán vpravo nahoře) nedožil.

Autor: Michal Vimmer | čtvrtek 9.10.2025 11:05

Další články autora

Michal Vimmer

Fialové roky : Čekání (2018-2020)

Profesor se loučí, podhradím se šíří žloutenka a to je ta chvíle zavzpomínat, jak se vlastně stalo, že u Vltavy celé 4 roky panovala parta amatérských návštěvníků divadélka Bolka Polívky a vyznavačů azarbajdžánského guru Škrly.

8.10.2025 v 8:41 | Karma: 19,60 | Přečteno: 324x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Jsme zachráněni !

Čemu se diví, lidé ze sociálních bublin ? My na fejsbuku nadáváme jako jeden a Oni mají 80% ? Samozřejmě ! Vždyť jsou to pořád ti samí : fanoušci testování, trasování, očkování, lokadaunů a dotací. Zbývá 20% rebelů, ne víc.

6.10.2025 v 9:27 | Karma: 19,63 | Přečteno: 557x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Fialový hokej

Skvělým výsledkem Fialovy vlády jsou medaile z kluziště. Čekali jsme 10 let než přišel On a jeho družstvo a naši byli zase na stupních vítězů. Stačilo nepustit rusáky na led a byl bronz a loni zlato ! Tak se na to musí !

2.10.2025 v 17:28 | Karma: 21,07 | Přečteno: 411x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Volební horor : tanky nebo povolenky ?

Volič se musí bát, na tom se vláda s opozicí shodnou. Strach mají všichni: Jedni se bojí, že zase přijedou ruské tanky a druzí varují, že nás spíš převálcují bruselské povolenky. Volby vyhraje ten, kdo vyděsí víc a líp.

30.9.2025 v 10:22 | Karma: 14,13 | Přečteno: 298x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Že to ale vyšlo

Očekávané zářijové překvapení se tentokrát jmenuje „Dozimetr.“ Podivné na celém STANdálu je hlavně to, že žádné překvapení se nekoná. Jen se 3 roky čekalo, až to orgány rozbalí a je to tady.

25.9.2025 v 10:13 | Karma: 24,34 | Přečteno: 523x | Diskuse | Politika
Další články autora

Michal Vimmer

  • Počet článků 498
  • Celková karma 19,00
  • Průměrná čtenost 1100x
autor: 96 hodin u Vokouna na statku (1998, komiks), Pleonasmus (2000, novela ), Bad Design (2008, ilustrovaný román)
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)

 

