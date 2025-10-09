Fialové roky : Plán bilion (2021)
Do dnes nevíme, jak se to tenkrát povedlo, čí neviditelená ruka zasáhla. Ze dne na den (23.3.2021) bylo po Klausovi. Junior rezignoval a zmizel. Zbyla po něm Trikolóra a Zahradníková, kterou už v dubnu 2019 notoricky vtipný Profesor odhalil, že „může být (do Klause) zamilovaná nebo něco takového.“ Pokus o pravou alternativu ODS tak na definitivně skončil v příkopě. Návrat k normálu podle Klausů jako program po kovidu byl smeten ze stolu. ODS nastoupila svou fialovou cestu do nenávratna. Odkaz
Bystrý politolog pod rouškou vycítil, že Svoboda už netáhne, ale Bezpečí – to sype. Semknutá opozice kovidových let se předáněla v požadavcích na ta nejpřísnější opatření, trumfovala Andreje v nárocích na dotace pro nepracující a snila o australském přístupu – oplotit a napíchat + odpůrce do klece ! Odkaz
Penízky za nicnedělání se jen hrnuly a všem se to líbilo. Jak jen to zařídit, aby to tak zůstalo i po volbách ? Důležité je stanovit si přitažlivý cíl. Když je plán, zbývá už jen plnit. Bilion !
Odvážní Piráti s neohroženým STANem si za kovidového lenošení vysnili plán, jak utratit BILION. Rej masek mezi tančícícmi miliardami zasel nápady na kousky dříve nemysitelné : Proč si neříct o BILION ?
Střízlivý Profesor chvíli váhal. Piráti a STAN zatím bobtnali a rostli. Odkaz
Bartoš se jel ukázat do Bruselu jako budoucí premiér. Bylo to napínavé. Bude hrát Fialova ODS druhé housle? Kdo bude u kormidla a kdo u vesla ? Ani média nevěřila : Jak dlouho může chutnat voličům eintopf 5 chutí s tak neuvěřitelně roztodivnými ingrediencemi? Něco takového tu ještě opravdu nebylo. Odkaz
Naštěstí tu byl věrný Stanjura a řekl : Proč ne ?
Stal se zázrak. Milion hlasů propadl, SPOLU předběhlo Andreje o 0,5%, STAN překroužkoval Piráty a bylo vymalováno.
Jde se pro BILION !
Škoda že se toho architekt akce BIlion (ten pán vpravo nahoře) nedožil.
Fialové roky : Čekání (2018-2020)
Profesor se loučí, podhradím se šíří žloutenka a to je ta chvíle zavzpomínat, jak se vlastně stalo, že u Vltavy celé 4 roky panovala parta amatérských návštěvníků divadélka Bolka Polívky a vyznavačů azarbajdžánského guru Škrly.
Jsme zachráněni !
Čemu se diví, lidé ze sociálních bublin ? My na fejsbuku nadáváme jako jeden a Oni mají 80% ? Samozřejmě ! Vždyť jsou to pořád ti samí : fanoušci testování, trasování, očkování, lokadaunů a dotací. Zbývá 20% rebelů, ne víc.
Fialový hokej
Skvělým výsledkem Fialovy vlády jsou medaile z kluziště. Čekali jsme 10 let než přišel On a jeho družstvo a naši byli zase na stupních vítězů. Stačilo nepustit rusáky na led a byl bronz a loni zlato ! Tak se na to musí !
Volební horor : tanky nebo povolenky ?
Volič se musí bát, na tom se vláda s opozicí shodnou. Strach mají všichni: Jedni se bojí, že zase přijedou ruské tanky a druzí varují, že nás spíš převálcují bruselské povolenky. Volby vyhraje ten, kdo vyděsí víc a líp.
Že to ale vyšlo
Očekávané zářijové překvapení se tentokrát jmenuje „Dozimetr.“ Podivné na celém STANdálu je hlavně to, že žádné překvapení se nekoná. Jen se 3 roky čekalo, až to orgány rozbalí a je to tady.
22 990 000 Kč
