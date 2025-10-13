Fialové roky: Král a střelec (2023)
Hranice zavřené, letecký provoz 0, ale reklamy na bilbordech a v televizi ještě dlouhé měsíce kovidových lokdaunů lákaly na cesty do exotických rájů. Jasně, kdo mohl tušit, co přijde ?
Vyčítat nové vládě neplnění předvolebních slibů v časech války o EUkrajinu je stejně nemístné nepochopení toho, jak to chodí.
Za kovidu nám přičinliví novináří prostě vyvsvětlili, že doma je doma a pokud jde o EUkrajinu, nebylo co vysvětlovat, protože vojenské tajemství, a kdo tomu nerozumí, je nepřítel.
Většina lidí rozdíl mezi reklamou a skutečností chápe. Nemá problém s tím, že nesmyslná hesla a umělé úsměvy politiků visí na plakátech ještě dlouho po volbách. Někdo vyhrál, někdo prohrál a než se to uklidí, to holt chvíli trvá. Je to jenom hra a svět chce být klamán. Ale dovolená v kriminále není dovolená. Úplnou blbost lidi nespolknou. Odkaz
Zato úplně b*bého prezidenta ?
Prezident musí nějak vypadat, umět jíst příborem, zvládat hygienu a nedělat ostudu. To je asi tak všechno, co lid od svého Nejvyššího právem očekává. Vybrat si správně podle těchto kritérií skutečně není žádná věda. Výsledek je jasný. Odkaz
Celá zápletka prezidentské volby roku 2023 tkvěla v tom, jestli na Hradě usedne člověk za STAN nebo za Brno. Pokud by vyšla varianta B, měli bychom kompletní historicky první brněnskou exekutivu : vláda z Brna, Danushe z Brna, ústavní soud v Brně.
Profesor se zasnil a zanotoval si:
Když jdu po práci
z roboty
SPOLU Já a Ty
nahoru k Hradu Nerudovou
na US Embassy
si pro noty
a kolem se tlačí turistů davy
Ty ani nedutáš, mé srdce posloucháš
bije jako zvon !
Takových chvilek s Tebou chci zažít
milion !
Jsem rád :
že mě práce baví
že nejsi sama
že připadám si s Tebou v Praze
jako doma !“
Zdroj: https://blog.idnes.cz/vimmer/brno-nad-vltavou.Bg23010166
Za normálních okolností to nemohlo jinak dopadnout. Válka je válka, do módy přišly uniformy. Danushe byla sice žena, navíc z Brna, ale vyhrál STAN. Vždycky je něco za něco. Pirát Bartoš by mohl vyprávět, jaké to je, kamarádit s kluky ze STANu. Naštěstí se všichni poučili, a od té doby v hnutí holek čím dál víc. Nikdo nezapomíná, že mají společný Plán : Bilion. Odkaz
Profesor F. sice s plánem samozřejmě souhlasí, jenže unavený Stanjura taky pořád neví, kde ten vysněný Bilion vzít. Výdaje podle Plánu jen prší, tajemný, nedostižný čínský balón nad USA letí Odkaz , čili koupíme ty nejdražší neviditelné US stíhačky, co jsou na trhu.
Doma naráží Profesor na nepochopení, ale jen v nepřítomnosti. Zatímco Rajchl z Václaváku s demonstranty obkličuje Strakovu akademii, uniká F. na své dlouhé cestě za Bilionem do Ázie, kde vzniká ČRI (Česká rýžová iniciativa). Odkaz
Ministr vnitra nestojí opodál a trumfuje. Kuje Afriku, dokud je žhavá. Veze pytlík banánů do Senegalu. Tak se zrodila Česká banánová iniciativa (ČBI) Odkaz
Že nemáme rýži, ani banány ?
Nevadí !
Díky jednotnému trhu máme všeho dostatek, až přebytek, každý dělá jen to co umí a v čem je nejlepší, a když nahodou něco nemáme, tak to dovezem, a když na to nemáme, tak si na to půjčíme. Peníze budou, a my nebudem. Odkaz
Vadí, když v letní průtrži mračen nad Prahou se Profesorův nejbližší ministr spravedlnosti Blažek skryje před deštěm do hospůdky. Digitální Piráti vykousaní štenicemi ze STANu hned větří krev koaličního partnera a derou se k moci. Všeho do času ! Odkaz
Pirátská zákeřnost nezůstane zapomenuta. Do roka a do dne ...
Měli si vzít příklad z věrných Ledovců (dříve KDU ČSL), kteří v každé krizi zůstali SPOLU, tiší jako tiché víno. Ledovci za sto let ve vládě vědí nejlíp, v čem spočívá tajemství vládního úspěchu : Vláda dělá jen jednu velkou chybu. Tedy vláda - někteří její členové. Ti bystřejší už vědí, co rozhodně nemá cenu dělat. Ani se nepokoušejte nás se s někým, něčím srovnávat !Metodicky se vyvarujte veškerého srovnávání a nemůžete prohrát.I pan premiér občas uklouzne a začně povídat něco, o čem je lepší pomlčet, Odkaz ale pokud řekne, že jsme nejlepší v dopravě, v obraně nebo ve školství, má samozřejmě pravdu. Jsme nejlepší, protože My jsme My a nám se nikdo nevyrovná. To jsme si říkali v říjnu.
Srovnávat se s oblíbenou Afrikou by neměl být problém a tak Profesor na podzim opět vyrazil po stopách cestovatele Rakušana. Trochu se to ale zkomplikovalo. Do největší a nejlidnatější Nigérie nebyl vpuštěn a návrat odstonal. Bral antibiotika, ...
|
Fiala se vrací do práce. Týden ležel na antibiotikách, co ho trápilo?
... která tou dobou začala být Unás trochu nedostatkovým zbožím.
A v listopadu přišla ta nešťastná aféra Nutela.
Nebyl by to ale náš Premiér, aby si neporadil se složitou situací, kterých vyřešil už mraky. Odkaz
V lunárním roce Zajíce, kdy uspěli všichni, kdo se ve světovém zmatku naučili kličkovat, obcházet a přeskakovat překážky jako ten zajíc, náš profesor kráčel rovně za svým Cílem a neuhne, třebas to bylo, je a bude zatraceně drahé. ... Vše s úsměvem pod okapem přemýšlivého obočí, šíří premiér dobrou náladu a optimismus s živou gestikulací naučenou v kurzu magie pro začátečníky, konejšivým břišním hlasem, vrní monotónní témbr z workshopu Speciální pedagogika pro hendikepované za 7 dní.
Umělecký dojem vědecky přesně cílený na 3,6 až 7.1 % oddaných věřících voličů, podle modelu laboratoře aplikované sociologie Vysoké školy veterinární s.r.o. Brno. ... Všem ekonomům, kazisvětům a jiným škarohlídům navzdory, kteří čekají v nadcházejícím roce tuhou hospodářskou krizi planetárního rozsahu, slibuje profesor v ČR napřesrok senzační Obrat.... Jen co se rozbalí jeho mystery box alias Balíček, všichni ocení zatím nepochopitelné kroky jeho nejlepší možné Vlády. Rok fialového Draka přichází.
To bylo 20.prosince. Den na to rozpoutal Střelec masakr na Filozofické fakultě.
Kdy jindy, než v nouzi poznáš přátele? Rakušan pochválil zásah policie a premiér podpořil ministra vnitra. Atentát na ministra Jurečku, kterému se nestydatě předhazovalo, že v době střelby nepřerušil vánoční večírek, nevyšel.
Koalice dál dělala, co je třeba.
Michal Vimmer
Fialové roky : Válka (2022)
Volby vyhrány, vyhrnem si rukávy a ukážeme republice, co jsme natrénovali jako opozice. Brněnský herec amatér a politik teoretik měl po porážce kovidu na stole samá esa : „Víme si rady !“
Michal Vimmer
Fialové roky : Plán bilion (2021)
Krize je příležitost, kterou je třeba chytit za pačesy. Ti co byli za kovidu u koryta si slušně vydělali, ale opozice zase měla spoustu času kout pod maskou žhavé železo. A čas? To jsou přece taky peníze. Jak na to šel Profesor ?
Michal Vimmer
Fialové roky : Čekání (2018-2020)
Profesor se loučí, podhradím se šíří žloutenka a to je ta chvíle zavzpomínat, jak se vlastně stalo, že u Vltavy celé 4 roky panovala parta amatérských návštěvníků divadélka Bolka Polívky a vyznavačů azarbajdžánského guru Škrly.
Michal Vimmer
Jsme zachráněni !
Čemu se diví, lidé ze sociálních bublin ? My na fejsbuku nadáváme jako jeden a Oni mají 80% ? Samozřejmě ! Vždyť jsou to pořád ti samí : fanoušci testování, trasování, očkování, lokadaunů a dotací. Zbývá 20% rebelů, ne víc.
Michal Vimmer
Fialový hokej
Skvělým výsledkem Fialovy vlády jsou medaile z kluziště. Čekali jsme 10 let než přišel On a jeho družstvo a naši byli zase na stupních vítězů. Stačilo nepustit rusáky na led a byl bronz a loni zlato ! Tak se na to musí !
|Další články autora
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon
Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...
Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele...
Kauza Dozimetr opět u soudu. Další obžalovaný uzavřel dohodu o vině a trestu
Po přestávce opět začalo hlavní soudní líčení v kauze Dozimetr. Nyní vypovídá klíčový svědek,...
Válka je u konce, prohlásil Trump v Izraeli. V Knesetu mu tleskají
Americký prezident Donald Trumpem krátce přiletěl do Izraele. Následně mimo jiné prohlásil, že...
Tak to prasklo: Američané pomáhají Kyjevu s údery v hloubi Ruska
Premium Spojené státy od léta poskytují ukrajinským ozbrojeným silám zpravodajskou podporu při útocích v...
Na východním Slovensku se srazily dva rychlíky. Na místě jsou desítky zraněných
Před tunelem u slovenské obce Jablonov nad Turňou se v pondělí srazily dva rychlíky, ve kterých...
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
- Počet článků 499
- Celková karma 18,98
- Průměrná čtenost 1099x
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)