Fialové roky : Krájení (2024)
Koho to dneska ještě zajímá, tak po ANO s 31% tenkrát stála za Piráty ODS (12 %), SPD (10,5 %), STAN (7 %) a TOP 09 (5,5 %). S Ledovci se tenkrát už nějak nepočítalo a MOTurci se teprv šikovali se Šlachtou do boje o EUlament. Odkaz
Neomylný politický čich místopředsedy vlády Rakušana varoval : Pirátské hádě je třeba přiškrtit, dokud je čas. Neváhal a vypustil do světa video, které tenkrát nepochopili ani slovutní politologové ...
„... Zbytečně taktizujeme, hrajeme při zdi. Důvěru mnohých jsme zklamali, jen abychom zůstali ve hře. Přistupovali jsme na kompromisy, je nejvyšší čas to změnit a vrátit se k tomu, proč jsme to vůbec začali dělat.‟
... ale vzkaz zněl jasně: Nic se dělit nebude ! Bilion je náš !
Že Pirátský europrogram je opravdu nebezpečně přítažlivý až nakažlivý, se ukazovalo v zimě 2024, když do Pirátské Prahy doktora Hřiba začaly z venkova najíždět kolony traktorů aj. zemědělské techniky, aby ukázaly, že cyklostezkami a elekoloběžkami zeleninistické ambice naší černé levice nekončí. Po vzoru Bruselu, Berlína, Paříže a dalších metropolí vyspělého Západu se doprava v Hlavním Městě zpomalila na max 30km/h. Disciplinovaní a všem evropským novotám otevření Pražané si poslušně vzali dovolenou a vyklidili Prahu, takže hnůj (v březnu) před Vládou si zemědělci v klidu vykydali, nakoupili si a spokojeně se vrátili do stodol, kravínů a vepřínů. Odkaz
Hnůj ze dvorka u vchodu do Strakovy akademie možná nevoněl naivním komentátorům ani starým pákám z ODS klausovské školy (Zahradil), narkotizovaným dávnou iluzí o tom, že Vláda SPOLU + STAN je pravicová. Rakušanův výkop levačkou ze šatny vztahovali retardovaní pamětníci jako útok na Fialu a pravicové hodnoty. Ale ten vlak už jel. Kdyby více četli, věděli by. Odkaz
Tahle vláda sledovala úplně jiné cíle.
obrázek viz Odkaz
Zatímco profesor Fiala si svoje koaliční partnery ve SPOLU hýčkal tichým vínem (Ledovci) a čekal na evropské řešení, Rakušan odvážně táhnul pěšcem napříč šachovnicí pro dámu.
Langšádlová pro vědu, výzkum a inovace na vládě neposlouchala, nehlásila se, „měla málo lajků“, prostě nevěděla, která bije. Svoji práci nedokázala vysvětlit a proto ji tradičně ochotná a přičinlivá (TOP) MPA, když pochopila, že věda teď není v módě, zato tropické zemědělství nese, odhodila jako slupku od banánu a měla klid.
Rakušan dál hrál svoji Banánovou iniciativu a přivezl do Prahy Migrační pakt. Odkaz Věděl, že překonat Piráty v levičáckém úsilí o klimaneutrální funeralizaci Evropy je riskantní ale nutný krok a po gestech musí přijít rázná akce.
Kde jinde než v zemi banánů uprostřed kontinentu by se mělo biodiverzitě ? Odkaz
Česko se řadí mezi světovou špičku ve vývozu banánů do ostatních zemí. Není to ale způsobené pěstitelskou schopností, ale reexporty. Opakované vývozy totiž pomáhají dostat zboží i do států, které měly v minulosti nedostatek. Odkaz
Prezidenta Bidena sice trochu mrzelo, že pan ministr vnitra v nabitém itineráři nenašel čas (duben 2024) na návštěvu Bílého domu, ale premiér Fiala svoji roli sehrál tak důstojně, jako již nikdy potom. Odkaz
Bombardování Pirátů zleva se vyplatilo. Přišel červen a z EUlamentu se pakoval Peksa i s Kolajou. V září konečně Rakušan řekl Fialovi to, co sliboval v lednu ve svém tajemném videu : Zbav se konečně Pirátů a máme Bilion v kapse.
Fiala konal a Bartoš skončil. Vypadnul i s poslanci do opozice. Ta úleva !
Zůstal jen Lipavský, protože je z Brna. Odkaz
Ve stínu likvidace Pirátů jako podílníků na krájení mýtického Bilionu proběhl další mistrný kousek ministra Rakušana, který jako buldok kráčel rokem 2024 za svým cílem : jeho Síkela (STAN) prošel grilováním a stal se EUkomisařem, aby rozvíjel partnerství EU a prohluboval spolupráci s Afrikou, Střední Asií, Asií a indicko-tichomořským regionem, Latinskou Amerikou a Karibikem Odkaz
Cena banánů se rázem vyšplhala na dříve nevídanou, rekordní úroveň.
Že v listopadu neuspěl dobrý přítel Joe, tedy vlastně Kamala, naši koalici sice trochu mrzelo, ale senzační úspěch České banánové ofenzívy neprosto nezkazil vynikající náladu ve Strakově akademii : Fiala si řekl o dalších 8 let v úřadě, aby Češi dosáhli na německé platy, měli špičkové univerzity atd. Odkaz
Když bude ten Bilion ... Proč ne ?
Michal Vimmer
Fialové roky: Král a střelec (2023)
Andrej byl komunista, Generál byl komunista, Danushe byla dítě a Stanjura unavený z předsedání EU. Kdo po převezme žezlo po Zlomilošovi v banánové republice bez banánů ?
Michal Vimmer
Fialové roky : Válka (2022)
Volby vyhrány, vyhrnem si rukávy a ukážeme republice, co jsme natrénovali jako opozice. Brněnský herec amatér a politik teoretik měl po porážce kovidu na stole samá esa : „Víme si rady !“
Michal Vimmer
Fialové roky : Plán bilion (2021)
Krize je příležitost, kterou je třeba chytit za pačesy. Ti co byli za kovidu u koryta si slušně vydělali, ale opozice zase měla spoustu času kout pod maskou žhavé železo. A čas? To jsou přece taky peníze. Jak na to šel Profesor ?
Michal Vimmer
Fialové roky : Čekání (2018-2020)
Profesor se loučí, podhradím se šíří žloutenka a to je ta chvíle zavzpomínat, jak se vlastně stalo, že u Vltavy celé 4 roky panovala parta amatérských návštěvníků divadélka Bolka Polívky a vyznavačů azarbajdžánského guru Škrly.
Michal Vimmer
Jsme zachráněni !
Čemu se diví, lidé ze sociálních bublin ? My na fejsbuku nadáváme jako jeden a Oni mají 80% ? Samozřejmě ! Vždyť jsou to pořád ti samí : fanoušci testování, trasování, očkování, lokadaunů a dotací. Zbývá 20% rebelů, ne víc.
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)