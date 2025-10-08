Fialové roky : Čekání (2018-2020)
Na začátku slavné éry (březen 2019) vzestupu brněnského prof. PhDr. PF, Ph.D., LL.M. do pražských paláců byl problém a jmenoval se Václav Klaus, junior. Ten byl tehdy trochu bujný, divoký, vyskakoval si na Fejsbuku, drze blogoval, horoval za zašlé, konzervativní pahodnoty, prostě nebezpečný. Vyhrál sice v Praze pro ODS komunální volby, ale mistrnými tahy nejmenovaného génia české politiky se primátorem doktor Hřib z vesničky na kraji Moravy. A kdo si dnes vzpomene na aféru s tzv. novinářem Chášukdžím, jak ho tenkrát v Saúdové Turecku rozebrali a odnesli v koberci ? Taky jeden politický komentátor, a jak dopad. Příklady táhnou. Cesta do nejvyšších pater pražských intrik byla volná ! Odkaz
Odvážná likvidace mladého Klause, svého času nejpopulárnějšího politika strany starého Klause, vyžadovala další ostré kroky. Jak se rodil koncept slepence SPOLU jako brněnské aliance na dobytí Prahy ? Odkaz
Mladý Klaus si po vykopnutí z ODS začal hrát na vlastním písečku s Trikolórou. To neměl dělat, ale kdo to tenkrát mohl vědět ? Snad nejmenovaný génius. Na vzestupu byli tenkrát Piráti se sympatickým papouškem na klopě a každý, kromě mladého Klause, se s nimi chtěl kamarádit. I profesor F. tušil jejich mocný potenciál. Odkaz
Už tenkrát, přesně před 8 lety, se vynořovala z hlubin sošná figura budoucího premiéra ... Hřiba. Pirátská móda trhala rekordní preference a rýsoval se politický model islandského, džendr progresivního státu. Praha slibovala stát se druhým Rejkjavíkem, protože Island byl první stát na světě, kde Piráti zavládli. Každý chtěl být u toho. Islandské platy, ústřední topení a rybí prsty zadarmo ... Piráti vypadali jako slibný koaliční partner ODS, tedy sok největší. Odkaz Odkaz
Profesor F. znal zatím hlavně Brno, natož Rejkjavík, takže si chtěl Prahu zařídit přece jen trochu víc jako to Brno. I kdyby mu měla k tomu pomoct vycházející zelená hvězda Gréta. Správně vytušil, ano, on to věděl, že Green Deal je to pravé, když pravicová politika zašla na úbytě. Odkaz
Tedy na kovid !
Ano, kovid. Přišel kovid, mor 21. století, který zlomí Babišovi vaz ! Velká chvíle profesora F. se blíží. Byl duben 2020. Odkaz
Michal Vimmer
Jsme zachráněni !
Čemu se diví, lidé ze sociálních bublin ? My na fejsbuku nadáváme jako jeden a Oni mají 80% ? Samozřejmě ! Vždyť jsou to pořád ti samí : fanoušci testování, trasování, očkování, lokadaunů a dotací. Zbývá 20% rebelů, ne víc.
Michal Vimmer
Fialový hokej
Skvělým výsledkem Fialovy vlády jsou medaile z kluziště. Čekali jsme 10 let než přišel On a jeho družstvo a naši byli zase na stupních vítězů. Stačilo nepustit rusáky na led a byl bronz a loni zlato ! Tak se na to musí !
Michal Vimmer
Volební horor : tanky nebo povolenky ?
Volič se musí bát, na tom se vláda s opozicí shodnou. Strach mají všichni: Jedni se bojí, že zase přijedou ruské tanky a druzí varují, že nás spíš převálcují bruselské povolenky. Volby vyhraje ten, kdo vyděsí víc a líp.
Michal Vimmer
Že to ale vyšlo
Očekávané zářijové překvapení se tentokrát jmenuje „Dozimetr.“ Podivné na celém STANdálu je hlavně to, že žádné překvapení se nekoná. Jen se 3 roky čekalo, až to orgány rozbalí a je to tady.
Michal Vimmer
Proč končí fialová vláda
Václav Havel si nebral servítky. Nečekal až přijde Kouzelník a varoval : Brněnský komplex = Praha. Kundera z Brna odešel, Fialový kouzelník přišel, užil si, leč všeho do času. Opojení z brněnské vlády nad Prahou střídá kocovina.
