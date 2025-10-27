Fialové roky : Boží posel (2025)

Neodmyslitelnou součástí tradiční demokracie západního střihu je pevně zakořeněný organizovaný zločin. Svépomocné výdělečné struktury operující za hranou zákona, na které nikdo nemůže, jsou na skutečném Západě samozřejmostí. Unás?

Unás organizace typu Mafie, Ndranghetta, Cosa Nostra, Jakuza, 5 rodin New Yorku atd. známe jen z televize. Unás nejsou čtvrti ovládané gangy, kam prý slušný člověk nechodí a policie je ani nemá na mapě, a tak rádi věříme, že no go zóny neexistují. Odkaz

Tzv. organizovaný zločin má samozřejmě svoji dramatickou historii i zvláštní sociální podhoubí. Leč každý demokratický vývoj má své zákonitosti, jenž dříve nebo později se svobodou v tržním prostředí přináší nevyhnutelně potřeby, které v tuhém policejním státě nemohou vzniknout. Samosprávná kriminalita je pak specifickou i vpodstatě logickou odpovědí na otázky, které si většinová společnost neumí a nechce položit. Řešení neřešitelného, které ve složitém vývoji turbulentní doby nikdo jiný než sociálně patologická, trvale udržitelná charitativní společenství nenabízejí, mají v mnohavrstevných demokraciích tradičního Západu své nezastupitelné místo.

Kromě banální dichotomie legality a legitimity, o které vyprávěl tak rád profesor Bělohradský Odkaz tu máme přehlíženou, temnou, nikoli bezvýznamnou oblast nezákonnosti: ilegality, kde je možné cokoli.

Naše společnost je po 40 letech komunistické zvůle stále rovnostářská a spolkový život, solidarita, spolupráce, svépomoc a lidskost i v těžkých a náročných podmínkách jsou nám stále cizí. Jsme ovládáni závistí, nepřejícností, strachem a ruskou propagandou.

Naštěstí ne všichni.

Ve volebním roce 2025 jsme stáli před zásadní otázkou : zvítězí Lidskost a vrátí se z Afriky náš přední představitel kontroverzní sféry podnikání ?

Zařadíme se po bok vyspělých, tolerantních a úspěšných západních zemí? Odkaz

Chybovat může každý.

Důležité je, abychom nezapomínali, že člověk nesmí být trestán za něco, co mu nebylo dokázáno ! A právě tím se odlišuje tzv. organizovaný zločin od běžné kriminality. Údajní mafiánští kmotři jsou obecně známí. „Každý ví“, co všechno mají údajně na svědomí. Ale důkazy ?

Důkazy nejsou nebo jsou zcela nedostatečné !

Trestně stíhaný Babiš si postavil Čapí hnízdo jako symbol věčného návratu čápa, tažného ptáka, který cestuje rok co rok na zimu za teplem do Afriky, aby přilétl s JARem do rodného hnízda zaklapat zobákem a vyvést mladé. Zatímco náš kontroverzní podnikatel Krejčíř bručí v base v JAR bez možnosti návratu k rodině ?

Věčná česká touha otevřít zlatý důl v Africe a vrátit se domů jako boháč je mýtus, který v české vlasti, zemi rytíře Bruncvíka s dvouocasým kamarádem lvem, co ho máme ve znaku, žije a rezonuje.

Česká banánová iniciativa ministra Rakušana přinesla ovoce. Vztahy s rastafariánskou Etiopií jsou nejlepší za mnoho let. Přesto volby dopadly tak, jak dopadly. Proč ? Odkaz

STAN bez Pirátů splnil svůj volební program utratit Bilion, a to bezezbytku. Zesnulý Věslav M., ministr průmyslu in memoriam, by štěstím zaplakal.

Bohužel, SPOLU (Stanjurovi s Blažkem) to nějak nevyšlo.

Dluh Česka vzrostl na rekordních 3,5 bilionu korun. Jen letos o 152 miliard

Úspěšné plnění slibů (STAN) by mělo být po zásluze odměněno. Premiér Rakušan byl připraven : Odkaz Blažek (ODS) nachytán s bitkojnem, Odkaz Klempíř (Motorista) byl z JAR vyhozen, Odkaz ředitel Bobek (ZOO), který si na čápech s batůžky vybudoval kariéru, se musel klidit. Odkaz

Šéf pražské zoo Bobek končí. Zaměstnanci ho kritizovali za nevhodné chování

Přes všechno to symbolické obětování a vyhrožování euthanázií, se Rakušan premiérem nestal. Odkaz

Proč ?

Z vyšší moci.

Uspořádat schůzku u piva ve dvojici s vyhořelým komikem Fialou Odkaz zrovna v Malostranské besedě, když se třetí pozvaný Hřib odmítl připojit - dva roky poté, co do Božího oka Nejsvětější trojice udeřil Posel Boží ...

To bylo odvážné, až rouhačské. A to Pán Bůh nemá rád.

Morový sloup na Malostranském náměstí zasáhl blesk, škoda šplhá do stovek tisíc

Nu, i Mistr tesař se někdy utne. Odkaz

Ale Dan Brown ? Nikdy ! Ten na tom vytříská majlant. Odkaz

Autor: Michal Vimmer | pondělí 27.10.2025 11:58 | karma článku: 7,47 | přečteno: 113x

Další články autora

Michal Vimmer

Fialové roky : Krájení (2024)

Řekni mi prognózo, kdo je po ANO nejsilnější ? Věřme nebo ne, v lednu 2024 to byli prý Piráti ! 13% preferencí a 21,5% volebním potenciálem měli logicky největší apetit na mýtický Bilion, který slíbili utratit svým voličům.

21.10.2025 v 12:26 | Karma: 17,29 | Přečteno: 388x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Fialové roky: Král a střelec (2023)

Andrej byl komunista, Generál byl komunista, Danushe byla dítě a Stanjura unavený z předsedání EU. Kdo po převezme žezlo po Zlomilošovi v banánové republice bez banánů ?

13.10.2025 v 12:12 | Karma: 18,43 | Přečteno: 422x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Fialové roky : Válka (2022)

Volby vyhrány, vyhrnem si rukávy a ukážeme republice, co jsme natrénovali jako opozice. Brněnský herec amatér a politik teoretik měl po porážce kovidu na stole samá esa : „Víme si rady !“

10.10.2025 v 11:59 | Karma: 20,10 | Přečteno: 478x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Fialové roky : Plán bilion (2021)

Krize je příležitost, kterou je třeba chytit za pačesy. Ti co byli za kovidu u koryta si slušně vydělali, ale opozice zase měla spoustu času kout pod maskou žhavé železo. A čas? To jsou přece taky peníze. Jak na to šel Profesor ?

9.10.2025 v 11:05 | Karma: 20,43 | Přečteno: 450x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Fialové roky : Čekání (2018-2020)

Profesor se loučí, podhradím se šíří žloutenka a to je ta chvíle zavzpomínat, jak se vlastně stalo, že u Vltavy celé 4 roky panovala parta amatérských návštěvníků divadélka Bolka Polívky a vyznavačů azarbajdžánského guru Škrly.

8.10.2025 v 8:41 | Karma: 20,26 | Přečteno: 363x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

22. října 2025  14:28

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

21. října 2025  12:05

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

22. října 2025

Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

24. října 2025  10:35

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

20. října 2025  16:07

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek...

Muž neměl v bratislavské restauraci na zaplacení, tak v ní nahlásil bombu

27. října 2025  13:41

Slovenská policie obvinila osmačtyřicetiletého muže, že na tísňovou linku nahlásil uložení bomby v...

Trump byl na magnetické rezonanci. Výsledek byl perfektní, chlubí se

27. října 2025  13:36

Americký prezident Donald Trump oznámil, že podstoupil vyšetření pomocí magnetické rezonance (MRI)...

Dvaadevadesátiletý Biya byl poosmé zvolen prezidentem Kamerunu, oznámil soud

27. října 2025  13:28

Prezidentské volby v Kamerunu vyhrál poosmé za sebou Paul Biya, oznámil ústavní soud. Biya, jemuž...

Ministerstvo pro místní rozvoj přežije. ANO už ho slučovat nechce

27. října 2025  13:20

Před volbami hnutí ANO rozvíjelo plány, že zruší ministerstvo pro místní rozvoj, respektive že bude...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Michal Vimmer

  • Počet článků 502
  • Celková karma 18,66
  • Průměrná čtenost 1095x
autor: 96 hodin u Vokouna na statku (1998, komiks), Pleonasmus (2000, novela ), Bad Design (2008, ilustrovaný román)
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.