Fialové roky : Boží posel (2025)
Unás organizace typu Mafie, Ndranghetta, Cosa Nostra, Jakuza, 5 rodin New Yorku atd. známe jen z televize. Unás nejsou čtvrti ovládané gangy, kam prý slušný člověk nechodí a policie je ani nemá na mapě, a tak rádi věříme, že no go zóny neexistují. Odkaz
Tzv. organizovaný zločin má samozřejmě svoji dramatickou historii i zvláštní sociální podhoubí. Leč každý demokratický vývoj má své zákonitosti, jenž dříve nebo později se svobodou v tržním prostředí přináší nevyhnutelně potřeby, které v tuhém policejním státě nemohou vzniknout. Samosprávná kriminalita je pak specifickou i vpodstatě logickou odpovědí na otázky, které si většinová společnost neumí a nechce položit. Řešení neřešitelného, které ve složitém vývoji turbulentní doby nikdo jiný než sociálně patologická, trvale udržitelná charitativní společenství nenabízejí, mají v mnohavrstevných demokraciích tradičního Západu své nezastupitelné místo.
Kromě banální dichotomie legality a legitimity, o které vyprávěl tak rád profesor Bělohradský Odkaz tu máme přehlíženou, temnou, nikoli bezvýznamnou oblast nezákonnosti: ilegality, kde je možné cokoli.
Naše společnost je po 40 letech komunistické zvůle stále rovnostářská a spolkový život, solidarita, spolupráce, svépomoc a lidskost i v těžkých a náročných podmínkách jsou nám stále cizí. Jsme ovládáni závistí, nepřejícností, strachem a ruskou propagandou.
Naštěstí ne všichni.
Ve volebním roce 2025 jsme stáli před zásadní otázkou : zvítězí Lidskost a vrátí se z Afriky náš přední představitel kontroverzní sféry podnikání ?
Zařadíme se po bok vyspělých, tolerantních a úspěšných západních zemí? Odkaz
Chybovat může každý.
Důležité je, abychom nezapomínali, že člověk nesmí být trestán za něco, co mu nebylo dokázáno ! A právě tím se odlišuje tzv. organizovaný zločin od běžné kriminality. Údajní mafiánští kmotři jsou obecně známí. „Každý ví“, co všechno mají údajně na svědomí. Ale důkazy ?
Důkazy nejsou nebo jsou zcela nedostatečné !
Trestně stíhaný Babiš si postavil Čapí hnízdo jako symbol věčného návratu čápa, tažného ptáka, který cestuje rok co rok na zimu za teplem do Afriky, aby přilétl s JARem do rodného hnízda zaklapat zobákem a vyvést mladé. Zatímco náš kontroverzní podnikatel Krejčíř bručí v base v JAR bez možnosti návratu k rodině ?
Věčná česká touha otevřít zlatý důl v Africe a vrátit se domů jako boháč je mýtus, který v české vlasti, zemi rytíře Bruncvíka s dvouocasým kamarádem lvem, co ho máme ve znaku, žije a rezonuje.
Česká banánová iniciativa ministra Rakušana přinesla ovoce. Vztahy s rastafariánskou Etiopií jsou nejlepší za mnoho let. Přesto volby dopadly tak, jak dopadly. Proč ? Odkaz
STAN bez Pirátů splnil svůj volební program utratit Bilion, a to bezezbytku. Zesnulý Věslav M., ministr průmyslu in memoriam, by štěstím zaplakal.
Bohužel, SPOLU (Stanjurovi s Blažkem) to nějak nevyšlo.
|
Dluh Česka vzrostl na rekordních 3,5 bilionu korun. Jen letos o 152 miliard
Úspěšné plnění slibů (STAN) by mělo být po zásluze odměněno. Premiér Rakušan byl připraven : Odkaz Blažek (ODS) nachytán s bitkojnem, Odkaz Klempíř (Motorista) byl z JAR vyhozen, Odkaz ředitel Bobek (ZOO), který si na čápech s batůžky vybudoval kariéru, se musel klidit. Odkaz
|
Šéf pražské zoo Bobek končí. Zaměstnanci ho kritizovali za nevhodné chování
Přes všechno to symbolické obětování a vyhrožování euthanázií, se Rakušan premiérem nestal. Odkaz
Proč ?
Z vyšší moci.
Uspořádat schůzku u piva ve dvojici s vyhořelým komikem Fialou Odkaz zrovna v Malostranské besedě, když se třetí pozvaný Hřib odmítl připojit - dva roky poté, co do Božího oka Nejsvětější trojice udeřil Posel Boží ...
To bylo odvážné, až rouhačské. A to Pán Bůh nemá rád.
|
Morový sloup na Malostranském náměstí zasáhl blesk, škoda šplhá do stovek tisíc
Nu, i Mistr tesař se někdy utne. Odkaz
Ale Dan Brown ? Nikdy ! Ten na tom vytříská majlant. Odkaz
Michal Vimmer
Fialové roky : Krájení (2024)
Řekni mi prognózo, kdo je po ANO nejsilnější ? Věřme nebo ne, v lednu 2024 to byli prý Piráti ! 13% preferencí a 21,5% volebním potenciálem měli logicky největší apetit na mýtický Bilion, který slíbili utratit svým voličům.
Michal Vimmer
Fialové roky: Král a střelec (2023)
Andrej byl komunista, Generál byl komunista, Danushe byla dítě a Stanjura unavený z předsedání EU. Kdo po převezme žezlo po Zlomilošovi v banánové republice bez banánů ?
Michal Vimmer
Fialové roky : Válka (2022)
Volby vyhrány, vyhrnem si rukávy a ukážeme republice, co jsme natrénovali jako opozice. Brněnský herec amatér a politik teoretik měl po porážce kovidu na stole samá esa : „Víme si rady !“
Michal Vimmer
Fialové roky : Plán bilion (2021)
Krize je příležitost, kterou je třeba chytit za pačesy. Ti co byli za kovidu u koryta si slušně vydělali, ale opozice zase měla spoustu času kout pod maskou žhavé železo. A čas? To jsou přece taky peníze. Jak na to šel Profesor ?
Michal Vimmer
Fialové roky : Čekání (2018-2020)
Profesor se loučí, podhradím se šíří žloutenka a to je ta chvíle zavzpomínat, jak se vlastně stalo, že u Vltavy celé 4 roky panovala parta amatérských návštěvníků divadélka Bolka Polívky a vyznavačů azarbajdžánského guru Škrly.
