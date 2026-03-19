Eurobača a jiné pohádky
Protože byl vlkodav opravdu krásný, chlupatý, dobře živený, měl dlouhé, jiskrné chlupy, ostré zuby, blyštivý zrak, fajn povahu a nejlepší papíry, dostal na výstavě zaslouženě zlatou medaili a navrch zvláštní cenu poroty za to, že žere jenom vegetariánské granule z mletých cvrčků, molů a potemníků.
Když se bača s vítězem vrátili do salaše, zjistil, že mu vlci potrhali skoro všechny ovce a všechna jehňata. Starý berňák krčil rameny, protože absolvoval na cvičáku školení z programu EU „Vlci vítejte,“ takže se do dění v kotári nepletl. Bača ho pohladil, sedl k počítači, napsal si do Bruselu o dotace a dostal je.
„A to je, milá medvíďata, celá pohádka,“ zívla stará medvědice.
„Ale to je nějaká krátká pohádka !“, protestuje Rumla.
„Ještě !“, škemrá Dumla.
„Prosím, mámo, to není celé, že ne?“, žadoní Mumla.
„Není. Bača se vykašlal na ovce a začal podnikat v agroturistice. Zažádal si o dotace, dostal je a na kotári zřídil golfové hřiště, sjezdovku a rozhlednu. Tu mu jednou v noci přišli vypálit dezoláti, že prý je drahý mlíko a sejry a máslo. Ale bača byl pojištěný, takže se vlastně zas tolik nestalo. Zažádal si o Novou zelenou větrnou, místo rozhledny postavil vrtuli a měl vyděláno. Jestli neumřel, tak bere dotace doteď.“
„No to je ale nuda“, diví se Mumla.
„Tohle není žádný šťastný konec !“, prská Dumla.
„Ještě kousek !“, navrhuje Rumla.
Stará medvědice unavená celodenním přehrabováním kontejneru zívá na celé kolo, ale co dělat: „No a ta vrtule dělala hůůůůůůůůůů hůůůůůůů hůůůůůů a ten vlkodav se z toho zbláznil a skočil do studny a utopil se.“
„Ha, ha, ha ! Ha, ha , ha !“ smějí se vesele medvíďata.
„A co ten starý bernský salašnický pes? A co se stalo s těmi ovcemi ?“
„Dostal ptačí chřipku a odvezli ho do kafilérie“, zívá stará medvědice. „Jdeme spát.“
„Ještě tu o medvědím ráji, mámo!“, nedá se Mumla.
„Mámo, ještě!“, nedají se medvíďata.
„Zase?“, mručí stará medvědice. „Tak jo. Za sedmero horami, sedmero řekami je ráj. Rostou tam borůvky velké jak celer, houby jako škodovka a včely jako plechovky od koly bzučí jak mixér. Medu je tam tolik, že teče po silnici a nic tam nejezdí, protože lidi tam nesmí !“
„To je super!“, raduje se Mumla a Rumla tleská tlapkami.
„Jak je to možné?“, diví se Dumla, jakoby to ještě nikdy neslyšel.
„No protože tam bouchla atomová elektrárna !“ , směje se stará medvědice.
„Hahahaha,“ smějí se vesele medvíďata.
„Až budu velký, pojedu do Černobylu!“, těší se Rumla, Dumla i Mumla.
Dobrou noc.
Michal Vimmer
Bude Česká námořní iniciativa ?
Fuj, Babiš a jeho parta se jen vykrucuje ! Nepomohl by Polsku, nechce platit Spojencům za obranu jeho majetků ! To naše koalice věrných by se rozdala, protože když nebude 5% HDP na americkou obranu, nebude Nic. OK ?
Michal Vimmer
Velký, malý a krutý svět
Když svět řešil Venezuelu, Unás byl důležitější Vémola. 20 let stará vražda pana Mrázka je pro nás jistě zajímavější než Epštajnova mezinárodní seznamka. Natož Čapí hnízdo. Když jde o hodnoty, některé věci prostě musí stranou.
Michal Vimmer
Kůň má větší hlavu
V čem je mravní převaha fešáckého motorkáře nad fešákem za volantem, to voliči Motoristů nevysvětlíte. Nevěřící prostě odjakživa těžko chápou katechismus a neznají životopisy svatých. Obrácení sv. Havla na Pavla jim nic neříká.
Michal Vimmer
Dvouhlavý Turek
Nepříjemná šlamastyka o tom, kterak nervózní pan prezident fandí nezletilým voličům, a nevděční mladí voliči volí Moturky, budí ve společnosti zbytečné různice. Pojďme si, milé děti, raději zahrát člověče nezlob se nebo karty !
Michal Vimmer
Všechno nebude jako dřív
Množí se nám stížnosti, že budoucnost nebude taková, jakou nám slibovali v televizi. Green Deal, EUkrajina, Grónsko, Čína ... Co s tím ? V zásadě jsou 2 až 3 možnosti : Přiznat si omyl, přestat věřit televizi. Nebo změnit stranu.
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)