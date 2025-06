Dvoumetrová politika

Jakmile někdo začne něco o dvojím metru, rozmůže se na sále hlasité zívání: A co jako ? Fandíte snad Zlu ? Že se nestydíte ! Ale že si na vidle naběhne i páter Halík, který vždycky spolehlivě věděl, odkud fouká, to je varovné.

Budoucnost už není, co bývala.

Leta letoucí měl našinec jistotu, co od koho uslyší. Klidně si mohl vypnout zvuk a věděl, o co jde. A dneska ? Vlajky se střídají tak rychle, že jeden neví, jestli jít plavat a nebo si dát raději panáčka na baru.

Msgr. Halík to schytal od židovských organizací, když se odvážil varování aby Židé „neprohospodařili morální kapitál holokaustu“ nebo že izraelský premiér Benjamin Netanjahu „je daleko větším viníkem vzrůstu antisemitismu na světě než Hamás“.

Pak má mít našinec nějakou jistotu, když Halík obrací ?

Ono se řekne „stát na správné straně.“ Ale jak se to pozná ? Zlo je někdy tak lákavé a svůdné ...

Nejlíp k problému přistoupit tak nějak citem.

Člověku se vždycky uleví, když nemusí myslet vlastní hlavou.

Třeba taková matematika, ta spolehlivě zabolí skoro každého žáka, většinu národa určitě. Nu a vida, nachytáme na ní Zlého Zemana : Odkaz

Slovutný senátor Růžička ( zvolen za KDU+ODS+STA+TOP v roce 2022) exprezidenta usvědčuje ... Zeman není schopen racionálního uvažování

... Byl jsem šprt, ale nešla mně matematika,“ bodře plácnul kdysi při návštěvě jedné školy M. Zeman. O tom, jak si různé pseudocelebrity rády kopnou do matematiky a předhánějí se v tom, jak na ni byli natvrdlí, hanba mluvit. Tihle lidé si možná neuvědomují, že o sobě říkají, že nejsou schopni racionálního uvažování a nedokážou se dobabrat k ověřitelnému výsledku. V ničem! ...

Zeman ... Fuj ! Hanba mluvit. To pan exrektor Fiala, prof. PhDr., Ph.D., LL.M., t.č. premiér ČR (SPOLU, ODS) onehdá v rozhodvoru pro Reflex, to je jiná: Odkaz

... na střední škole údajně propadl z matematiky?

Fiala: Propadal, ne propadl, to je rozdíl.

Tak to promiňte – a v čem je vlastně ten rozdíl?

Fiala: Tím se znovu vracíme k otázce, jestli jsem byl někdy mladý. Dříve jsem měl skutečně potíže se školami. Na vysvědčení na gymnáziu jsem měl čtyřky a jednou dělal postupovou zkoušku z matematiky, takže jsem nakonec jen taktak nepropadl.

Co vám na škole vadilo?

Fiala: Vlastně nemám školy moc rád. A hlavně: vždycky jsem se věnoval tomu, co mě bavilo, a méně tomu, co mě nudilo. Nedávno jsem to řekl na nějakém mítinku a nějaký člověk mi odpověděl: To určitě říkáte jenom proto, abyste vy, bývalý rektor a ministr školství, ukázal, že jste jako my ostatní. Ale já to neříkám jen jakoby, skutečně to tak bylo. Klidně vám ukážu svoje vysvědčení.

O co vlastně šlo?

Fiala: Mám občas problém přizpůsobit se některým institucím, a hlavně mně vadil charakter střední školy, a tak jsem se věnoval některým předmětům, z nichž jsem měl jedničky, a zbytek jsem bojkotoval. Tam patřila i matematika.

Jakým vědcem jste chtěl původně být?

Fiala: Astrofyzikem. Na základní škole jsem dělal různé matematické a fyzikální olympiády, hrál divadlo a zajímala mě literatura. Na gymnáziu jsem se pak ocitl ve třídě s experimentální výukou matematiky, nesnesl jsem se s učitelkou, zatvrdil se a začal se věnovat jiným věcem. Jinak mám matematiku rád, i když jsem z ní propadal.

Rozdíl jasně vidíte : Hlupák Zeman byl sice šprt, ale jak byl natvrdlý, nešla mu matematika.

Kdežto náš pan premiér ? Matematiku má rád, ale na gymnáziu se zatvrdil a matematiku bojkotoval. Ne že by mu nešla. Nesnesl se s učitelkou !

Jasné jak facka !

Rozdíl mezi natvrdlý a zatvrzelý musí být jasný každému, kdo se snáší s učitelkou češtiny. Tedy má rád češtinu. Vlastně umí česky. Nebo neumí, ale jenom to hraje. Nebo předstírá, že má rád češtinu, ale zase umí astrofyziku.

Tak v čem je problém ?

A co na to Msgr. Halík ? Odkaz

Český postoj k Izraeli podle něj vychází z představy, která platila před dvaceti lety, že jde o výspu západní civilizace na Blízkém východě.

„Dnes tomu tak zdaleka není. Izrael se změnil přívalem migrantů z Ruska a arabských zemí. Velká část ortodoxních židů je hodně fanatická a možná víc než Arabové nenávidí tu sekulární část Izraele,“ upozorňuje.

Takže kdyby někdo ještě nechápal, proč je dnešní Izrael horší, je to proto, že je tam plno ruských migrantů.

Žádný dvojí metr. Halík je vpořádku. Rusko za to může !