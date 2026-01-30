Dvouhlavý Turek
Přetížené zásilkové služby sice nestihly dodat očekávaný hit loňských vánoc z čínských tiskáren pod opelichaný stromeček, ale nevadí. Už je tady. Výtěžek z dražby neprodaných balení poputuje na vybudování dlouho odkládaného Památníku veteránů ohrožené demokracie Pitharteum.
O co jde ?
Děti moc nechápou vyprávění moudrých starců o minulém režimu, který skončil před 36 lety. Vžít se v dnešním blahobytu do časů, kdy nebyly mobily, internet, banány, toaletní papír, svoboda, demokracie – no nebylo prostě nic – jenom zima, hlad, špína a v televizi dva programy s majorem Zemanem, Menšíkem, Bohdalkou, Kemrem a Sovákem – to prostě nejde.
Zábavnou formou se nyní děti mají možnost seznámit s tím, jak to tenkrát bylo a pochopit, jak se nám povedlo vstoupit do naší šťastné současnosti.
Tak pojďme na to.
Zahrajeme si karty. Hra se jmenuje Tenkrát v Tuzexu. Máme dvouhlavé karty, kde můžeme vidět na jedné půlce obrázky trpících disidentů a druhá půlka jsou tehdejší papaláši a vysmátá esa šoubyznysu. A taky pár zvláštních karet, které mají tu moc hru obrátit naruby, potutelní estébáci a tajemní veksláci. Zápletka tkví v tom, že některé karty mají stejnou hlavu dole i nahoře, mění se jenom svetr a sako s kravatou, jiné mají kupodivu různé hlavy.
Jak je to možné ?
To máte tak: Začínáme hrát v šedých osmdesátkách. Papaláši a prominenti hrají a disidenti stojí. Nuda. Trumfy jsou obrázky veksláků, které dokážou přihrát do ruky pěkných pár bonů, líbivých kartiček s obrázky hvězd a hvězdiček. Kdo by nechtěl mít v rukávě Karla Gotta nebo celý orchestr Ladislava Štaidla ?
Hraje se, hraje, hraje ... Dokud nepadne karta Gorbačov. Najednou se do hry začnou zapojovat disidenti. Karta některých veksláků se otočí. A pak to začne lítat. Objeví Joker, Mrtvý student Šmíd !
Co bylo dole, je najednou nahoře.
Je dobré mít v pravou chvíli kartu Čalfa, Kocáb, Horáček, Pánek ! Husák už si neškrtne. A kdo má Václava Havla ?
Vyhrál !
Začíná nová hra. Někteří hrají dál, některé karty jsou bezcenné, červení stojí. Veksláci jsou ale vpohodě. Ve hře je pořád řada známých tváří.
A koho to nevidíme ? Kde se tu vzal Dubček ?
Zatímco náš pan president Pavel otočením svléká uniformu a nastupuje v obleku na Hrad, takový Saša Dubček, lidská tvář Pražského jara 1968, nastavuje po příjezdu tanků druhou tvář a vrací se z Ankary ... Odkaz
Jako Turek !
Samozřejmě ! Když může zelená guma hrát prezidenta, proč by nemohl rudý kašpárek hrát Turka ?
Milé děti, politika je jenom hra.
Příjemnou zábavu !
Michal Vimmer
Všechno nebude jako dřív
Množí se nám stížnosti, že budoucnost nebude taková, jakou nám slibovali v televizi. Green Deal, EUkrajina, Grónsko, Čína ... Co s tím ? V zásadě jsou 2 až 3 možnosti : Přiznat si omyl, přestat věřit televizi. Nebo změnit stranu.
Michal Vimmer
Fialové roky : Boží posel (2025)
Neodmyslitelnou součástí tradiční demokracie západního střihu je pevně zakořeněný organizovaný zločin. Svépomocné výdělečné struktury operující za hranou zákona, na které nikdo nemůže, jsou na skutečném Západě samozřejmostí. Unás?
Michal Vimmer
Fialové roky : Krájení (2024)
Řekni mi prognózo, kdo je po ANO nejsilnější ? Věřme nebo ne, v lednu 2024 to byli prý Piráti ! 13% preferencí a 21,5% volebním potenciálem měli logicky největší apetit na mýtický Bilion, který slíbili utratit svým voličům.
Michal Vimmer
Fialové roky: Král a střelec (2023)
Andrej byl komunista, Generál byl komunista, Danushe byla dítě a Stanjura unavený z předsedání EU. Kdo po převezme žezlo po Zlomilošovi v banánové republice bez banánů ?
Michal Vimmer
Fialové roky : Válka (2022)
Volby vyhrány, vyhrnem si rukávy a ukážeme republice, co jsme natrénovali jako opozice. Brněnský herec amatér a politik teoretik měl po porážce kovidu na stole samá esa : „Víme si rady !“
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
VIDEO: Výdejní boxy vykrádal pravidelně, policisté si v úkrytu na zloděje počíhali
Skoro jako do supermarketu chodil k výdejním boxům na Prahu 4 jedenačtyřicetiletý muž. S páčidlem v...
VIDEO: Chodkyně ignorovala semafor, auto ji po srážce popovezlo na kapotě
Lehkovážné vběhnutí do silnice se ošklivě vymstilo ženě, kterou tento týden v Brně srazilo auto....
Hádka opilého páru se zvrhla. Muž bodl družku okrasnou šavlí, je obviněn z vraždy
Olomoučtí kriminalisté stíhají pro vraždu sedmapadesátiletého muže. Obviněný podle nich šavlí...
Na Liberecku ve čtvrtek večer po střetu s autem zemřel 55letý chodec
Po střetu s osobním autem zemřel ve čtvrtek večer na Liberecku pětapadesátiletý muž. Tragická...
Prodej bytu 1+kk, 20 m2, Opava, ul. Alšova
Alšova, Opava - Předměstí
2 299 000 Kč
- Počet článků 504
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1093x
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)