Došla fantazie

Bidenovi sirotci, naši nejvyšší ústavní činitelé, se včera mimořádně sešli. Poplakali si, že už je Donald nemá rád, ale co naplat. Věrni US zůstanou. Spojenecké závazky splní a překročí, protože co by asi jako měli dělat jiného ?

Mystifikace

Když se řekne „stojíme za“ (Tajvanem, Tibetem, Izraelem, U... atd.), je to malé nedorozumění. Protože, kdo je to „My“ ? No, to jsou to „naše“ média, vláda. A co těch 70%, co je nevolili a neposlouchají ?