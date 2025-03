Co Řehkovi neřekli

Včera se konala v parlamentě tajná válečná porada koalice, na kterou našeho nejmenovaného experta nepozvali. Tak jsme si ho vyslechli vedle v restauraci :

Jsme ve válce nebo nejsme ?

Samozřejmě že jsme ve válce, ale lidi si to buď nechtějí připustit nebo si to neumějí představit. Ani si toho nemusejí všimnout, že je nějaká válka. Dnešní válce se totiž říká Green Deal.

Green Deal ?

Nechci tady zabředávat do definice války. Jsou různé války, obchodní, kulturní, studené. To co se děje teď nepochybně je válka, ale jak vidíte ještě docela nenápadná, nekrvavá a pohodlná, když o ní nevíte.

Co má Green Deal společného s válkou ?

Tak předně je to válka světová.

Dokonce světová ?

Tady si definici neodpustím, protože jinak to nepochopíte. Světová válka není to, že válčí každý s každým, tak to nikdy nebylo. Obě světové války a tahle není jiná, měly společné jedno : Cílem je zničit Německo jako největší evropskou průmyslovou mocnost. Když si tohle uvědomíte, tak máte šanci pochopit, že Green Deal je jenom modernější, elegantnější, měkčí verze světové války 21. století.

Válka snad přece jenom vypadá jinak.

... Ničení infrastruktury v nevídaném rozsahu, masová migrace, rušení demokratických institucí – to je válka. Extrémní devastace, extrémní dluhy, majetkové přesuny. Pak přijdou masivní investice, rekonstrukce. To funguje.

Válka přece probíhá na Ukrajině. Všichni se bojí příští války s Ruskem.

Ale vždyť všechny války s Německem probíhají na Ukrajině (...) Válka Evropy s Ruskem není možná. K čemu by byla ? Rusko nepotřebuje obsadit Evropu, a my nemáme síly na to ovládnout Rusko. Když si něco můžete koupit, nepotřebujete se o to starat, vlastnit to nebo zničit. Proč říkám, že je válka v Německu? Protože Německo si nekoupíte. Je to pořád nejbohatší a největší evropská země. Nekoupíte si ho, protože na to nemáte peníze. Máte jenom dluhy. Tak musíte Německo porazit. Prostředky, které máte k dispozici.

Jak by měla vypadat společná evropská obrana proti Rusku?

Dobře ... Může se stát, že se k moci dostane nějaký blázen a rozpoutá konflikt ze zcela iracionálních důvodů. To hrozí, když rezignujete na demokracii. A to je problém EU. Myslíte, že paní Uršula von der Leyen by se někdy mohla demokratickým procesem stát hlavou nějakého státního útvaru ?

U. v. d. L. byla přece německou ministryní obrany. Je evropské NATO obranyschopné i bez USA ?

Zatím je to jen teorie. NATO bez USA ? Nesmysl. Nic jiného než USA nedrží NATO pohromadě. Bez amerického velení a amerických zbraní hromadného ničení NATO nemůže existovat.

Proč ?

Když řeknete Evropa, říkáte Německo. Německo je okupovaná země, zaprvé. Američané ještě neodešli. Pokud by se tak stalo, kdo bude v NATO velet ? Poláci ? Turci ? Ti přece drží nejsilnější armády, tak asi oni, že ? Nebo snad Řekové, když vydávají na obranu 4 až 6% HDP? Portugalci ? Francouzi, když mají ty jederné zbraně ? Rozkazy budou v jakém jazyce ? V němčině ? V žádném případě ! Naprostá shoda ! To by se hrdým Polákům nelíbilo, to Norové neskousnou, to Francouzi nepřipustí. Zkrátka : Evropa je geografický pojem, ale Evropani neexistují. NATO nebylo a není žádná charitativní organizace na ochranu Evropy. Byl to a je to spolek amerických vazalů. Bez Ameriky NATO nemá žádný význam.

Co článek 5 ?

Mýtus. Každý o něm slyšel, ale nikdo ho nezná. Přečtěte si ho někdy. Zatím buďmě rádi, že nás ve skutečnosti k ničemu nezavazuje. Podívejte se zblízka třeba na zmíněné Turecko : Formálně je to náš bratr ve zbrani. Má momentálně jakousi pohyblivou hranici někde v Sýrii a blíží se Izraeli. Nevím jak vy, ale já jsem rád, že ode mě žádnou pomoc neočekává.

Jaké úkoly stojí před Evropou v příštích letech ?

Kromě Turecka tu máme třeba Estonsko, Litvu, Lotyšsko. Tři státečky, které se v Evropě vylidňují a stárnou nejrychleji. Upřímně, nechci je tahat z bryndy, až nějaké přátele ze spolku vojenské historie v Rize napadne vyhánět ruskou menšinu. Nepřátele nemusíme hledat a vyhlížet. Je jich tady dost. Stačilo by, kdyby si Evropa udělala pořádek na vlastním území. Pak bude zajištěná její bezpečnost. S tím by měla Evropa začít, než bude zle.