Bude Česká námořní iniciativa ?
Lze otevřít jakoukoli domácí televizi, aby se občan zastyděl, že neplatí to co slíbil za to, že si v klidu může zapnout televizi.
Uvědomělí redaktoři, ať je to Řezníček, Tománková nebo Divišová, perou do diváka hlava nehlava, že musí platit 5% HDP na Obranu, jinak bude zle. K tomu jim dopomáhají ustaraní analytici, kteří nestačí přepínat z kanálu na kanál, jsou všude a jejich tváře jsou nesmírně vážné. Politici ze staré Koalice č.5 se tváří ještě víc přísně, protože to je minimum, naprosté minimum, co musí odejít do spojenecké kasy !!! A ubozí kumpáni z povolební trojky se jen krčí, plazí a omlouvají, že na to nemají.
Hanba !
Ještě neskončila slavná válka se Zlem za Dněprem a už tu máme boj se zlými ajatoláhy.
A my ? Neplníme ! To jsme spojenci ?!? Černí pasažéři jsme !
Kdo by se v tomto třeskutém čase drze zamýšlel nad tím, k čemu jsou takové spojenecké závazky dobré ? Přece článek 5, jeden za všechny, všichni za jednoho, že ?
Jistě, aliance nejsou nic nového. Že se státy podle potřeby seskupovaly a přeskupovaly podle společných zájmů, aby si to vyřídili se společným nepřítelem a rozdělily si podíl na kořisti, to už tady bylo v době bronzové. Protože měli každý svůj a navíc ještě ten společný Zájem. Nic jiného je nazavazovalo. Nehráli si na přátelství a spojence střídali podle situace. Tak to bylo a tak to je.
Nebo je jiná doba ? Doba hodnotová ?
Když se rozhlédneme kolem sebe, vidíme : Když se řekne EU, je to Německo a Francie. Když se řekne NATO, je to USA a UK. Zbytek je křoví.
Celý náš problém je, že nevíme, co to je, když se řekne - Česko.
Jakmile začnou naši politici vzývat mýtické „Závazky“ vůči NATO a EU, začne houstnout mlha, smráká se a bahno pod nohama začíná řídnout. Každý státní útvar hodný názvu samostatný stát vstupuje do spolku proto, aby si polepšil a zůstává tam jen tak dlouho, dokud se mu to hodí. Jinak je za ... Jinak to není samostatný stát, ale vazal. Protektorát.
Takže kde máme tu ponorku na pomoc našemu Spojenci největšímu ?
Amerika si pamatuje ...
Michal Vimmer
Velký, malý a krutý svět
Když svět řešil Venezuelu, Unás byl důležitější Vémola. 20 let stará vražda pana Mrázka je pro nás jistě zajímavější než Epštajnova mezinárodní seznamka. Natož Čapí hnízdo. Když jde o hodnoty, některé věci prostě musí stranou.
Michal Vimmer
Kůň má větší hlavu
V čem je mravní převaha fešáckého motorkáře nad fešákem za volantem, to voliči Motoristů nevysvětlíte. Nevěřící prostě odjakživa těžko chápou katechismus a neznají životopisy svatých. Obrácení sv. Havla na Pavla jim nic neříká.
Michal Vimmer
Dvouhlavý Turek
Nepříjemná šlamastyka o tom, kterak nervózní pan prezident fandí nezletilým voličům, a nevděční mladí voliči volí Moturky, budí ve společnosti zbytečné různice. Pojďme si, milé děti, raději zahrát člověče nezlob se nebo karty !
Michal Vimmer
Všechno nebude jako dřív
Množí se nám stížnosti, že budoucnost nebude taková, jakou nám slibovali v televizi. Green Deal, EUkrajina, Grónsko, Čína ... Co s tím ? V zásadě jsou 2 až 3 možnosti : Přiznat si omyl, přestat věřit televizi. Nebo změnit stranu.
Michal Vimmer
Fialové roky : Boží posel (2025)
Neodmyslitelnou součástí tradiční demokracie západního střihu je pevně zakořeněný organizovaný zločin. Svépomocné výdělečné struktury operující za hranou zákona, na které nikdo nemůže, jsou na skutečném Západě samozřejmostí. Unás?
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)