Bude Česká námořní iniciativa ?

Fuj, Babiš a jeho parta se jen vykrucuje ! Nepomohl by Polsku, nechce platit Spojencům za obranu jeho majetků ! To naše koalice věrných by se rozdala, protože když nebude 5% HDP na americkou obranu, nebude Nic. OK ?

Lze otevřít jakoukoli domácí televizi, aby se občan zastyděl, že neplatí to co slíbil za to, že si v klidu může zapnout televizi.

Uvědomělí redaktoři, ať je to Řezníček, Tománková nebo Divišová, perou do diváka hlava nehlava, že musí platit 5% HDP na Obranu, jinak bude zle. K tomu jim dopomáhají ustaraní analytici, kteří nestačí přepínat z kanálu na kanál, jsou všude a jejich tváře jsou nesmírně vážné. Politici ze staré Koalice č.5 se tváří ještě víc přísně, protože to je minimum, naprosté minimum, co musí odejít do spojenecké kasy !!! A ubozí kumpáni z povolební trojky se jen krčí, plazí a omlouvají, že na to nemají.

Hanba !

Ještě neskončila slavná válka se Zlem za Dněprem a už tu máme boj se zlými ajatoláhy.

A my ? Neplníme ! To jsme spojenci ?!? Černí pasažéři jsme !

Kdo by se v tomto třeskutém čase drze zamýšlel nad tím, k čemu jsou takové spojenecké závazky dobré ? Přece článek 5, jeden za všechny, všichni za jednoho, že ?

Jistě, aliance nejsou nic nového. Že se státy podle potřeby seskupovaly a přeskupovaly podle společných zájmů, aby si to vyřídili se společným nepřítelem a rozdělily si podíl na kořisti, to už tady bylo v době bronzové. Protože měli každý svůj a navíc ještě ten společný Zájem. Nic jiného je nazavazovalo. Nehráli si na přátelství a spojence střídali podle situace. Tak to bylo a tak to je.

Nebo je jiná doba ? Doba hodnotová ?

Když se rozhlédneme kolem sebe, vidíme : Když se řekne EU, je to Německo a Francie. Když se řekne NATO, je to USA a UK. Zbytek je křoví.

Celý náš problém je, že nevíme, co to je, když se řekne - Česko.

Jakmile začnou naši politici vzývat mýtické „Závazky“ vůči NATO a EU, začne houstnout mlha, smráká se a bahno pod nohama začíná řídnout. Každý státní útvar hodný názvu samostatný stát vstupuje do spolku proto, aby si polepšil a zůstává tam jen tak dlouho, dokud se mu to hodí. Jinak je za ... Jinak to není samostatný stát, ale vazal. Protektorát.

Takže kde máme tu ponorku na pomoc našemu Spojenci největšímu ?

Amerika si pamatuje ...

Autor: Michal Vimmer | úterý 17.3.2026 12:33 | karma článku: 12,02 | přečteno: 153x

Velký, malý a krutý svět

Když svět řešil Venezuelu, Unás byl důležitější Vémola. 20 let stará vražda pana Mrázka je pro nás jistě zajímavější než Epštajnova mezinárodní seznamka. Natož Čapí hnízdo. Když jde o hodnoty, některé věci prostě musí stranou.

6.2.2026 v 9:01 | Karma: 9,45 | Přečteno: 185x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Kůň má větší hlavu

V čem je mravní převaha fešáckého motorkáře nad fešákem za volantem, to voliči Motoristů nevysvětlíte. Nevěřící prostě odjakživa těžko chápou katechismus a neznají životopisy svatých. Obrácení sv. Havla na Pavla jim nic neříká.

2.2.2026 v 13:43 | Karma: 15,55 | Přečteno: 483x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Dvouhlavý Turek

Nepříjemná šlamastyka o tom, kterak nervózní pan prezident fandí nezletilým voličům, a nevděční mladí voliči volí Moturky, budí ve společnosti zbytečné různice. Pojďme si, milé děti, raději zahrát člověče nezlob se nebo karty !

30.1.2026 v 9:27 | Karma: 13,27 | Přečteno: 287x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Všechno nebude jako dřív

Množí se nám stížnosti, že budoucnost nebude taková, jakou nám slibovali v televizi. Green Deal, EUkrajina, Grónsko, Čína ... Co s tím ? V zásadě jsou 2 až 3 možnosti : Přiznat si omyl, přestat věřit televizi. Nebo změnit stranu.

23.1.2026 v 11:34 | Karma: 17,93 | Přečteno: 386x | Diskuse | Politika

Michal Vimmer

Fialové roky : Boží posel (2025)

Neodmyslitelnou součástí tradiční demokracie západního střihu je pevně zakořeněný organizovaný zločin. Svépomocné výdělečné struktury operující za hranou zákona, na které nikdo nemůže, jsou na skutečném Západě samozřejmostí. Unás?

27.10.2025 v 11:58 | Karma: 14,98 | Přečteno: 439x | Diskuse | Politika
Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS
11. března 2026  7:25

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...
11. března 2026  12:08,  aktualizováno  12. 3.

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard
16. března 2026,  aktualizováno  18:53

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.
10. března 2026  5:59

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.
15. března 2026

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...

Z Děčína po roce a půl odpluly obrovské nádrže na plyn, míří k polárnímu kruhu

Zásobníky na zkapalněné plyny z dílny firmy Chart Ferox po více než roce...
17. března 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Obrovské kryogenní nádrže na zkapalněný plyn, které v Děčíně rok a půl čekaly na odvoz po Labi, se...

Nové Město nechce kácet, dopravní hřiště i skatepark včlení mezi stromy

Skatepark, dopravní i parkourové hřiště, hrací prvky i místo pro relax musely...
17. března 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Unikátní kus přírody v těsné blízkosti centra. To je okolí Klečkovského rybníka v Novém Městě na...

Rytířská ulice

Rytířská ulice
vydáno 17. března 2026  15:12

Náborové středisko Armády České republiky vzniklo v Rytířské ulici v Praze 1 na Starém Městě.

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí
vydáno 17. března 2026  15:11

Stavba velikonočního trhu na Staroměstském náměstí v Praze 1 na Starém Městě.

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Michal Vimmer

  • Počet článků 507
  • Celková karma 13,64
  • Průměrná čtenost 1089x
autor: 96 hodin u Vokouna na statku (1998, komiks), Pleonasmus (2000, novela ), Bad Design (2008, ilustrovaný román)
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)

 

