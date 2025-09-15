Bát se je OK
Ty drony do Polska spadly naší vládě jako dar z nebes.
SPOLU se předhání se STANem, kdo víc podporuje Spojence nadávkami a opozice si nabíhá na vidle semknutých televizních moderátorů, kteří vyžadují okamžité, upřímné doznání a lítost, že se málo bojí russké Hrozby.
Diváci chtějí slyšet jasné „co bys dělal, kdyby !?“
Babiš by tuhle nebyl býval poslal Polákům bratrskou pomoc a projel boj o Hrad s rozhodným generálem Pavlem, který by býval neváhal táhnout do Polska, kdyby nějakou tu pomoc měl.
Na nějaké vytáčky a kličkování, že proti dronům jsou slavné nákupy německých ojetin a amerických bombardérů houby platné, nejsme zvědaví. Kdo chce teď šetřit na naší Bezpečnosti, je zrádce čili kolaborant.
Russák rozumí jen síle, což by mohli vyprávět domorodci z Karlových Varů. Russáka ve Varech totiož nezajímá, kolik co stojí, ale vždycky chce to nejdražší. Russák na peníze nekouká. Když má někdo víc než on, uznale hvízdne a sklopí uši.
Proto musíme odpovědět řečí, které Putin a jeho banda rozumí !
Kde se točí hodně peněz, tam se samozřejmě nějaká ta zlatka vždycky zakutálí. Jenže, kdo by myslel na korupci a švindl, když jde o to nejcennější, naši Bezpečnost ? To jsou nevyčíslitelné Hodnoty, které by dnes jistě T. G. Masaryk, moralizující v době předválečné prosperity, filozoficky ocenil a pochopil.
Někdy se holt musíme hodně bát, aby to našim ochráncům stálo za to sem tam něco ulejt.
Michal Vimmer
Už rostou ?
Sešli z očí a nebýt Hřibátora, sešli by i z mysli. Přesto nám výrobci veřejného mínění tvrdí, že Piráti se vracejí, Piráti rostou, Piráti ještě neřekli amen. Vážně ?
Michal Vimmer
Komu chybí ODS ?
Fialova ODS vnesla do české politické kultury některé nové, ba neotřelé přístupy : Piráti si řekli o Primátora a dostali ho. Rakušan si řekl o vnitro a má ho. Kluci koupili bitkojny a stát o nic nepřišel. Nenápadné ale zajímavé !
Michal Vimmer
Příště presidentem, pane premiére
Už 61 let slaví dnes narozeniny rektor prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Nejvyšší čas poděkovat a odejít na zasloužený odpočinek. Za co ? Předně za důkaz, že Unás může dělat premiéra i Muž z Brna. Příště zvládne i prezidenturu.
Michal Vimmer
Hledání menšího kozla
Zatímco opoziční škarohlídi frflají, že jim uniká rozdíl mezi politikou ANO a SPOLU, provládní mudrcové uvažují, že vytoužené menší zlo, které vždycky volíme, je právě otevřená či tichá aliance mezi dvěma „pro“ EU+NATO bloky.
Michal Vimmer
Smrtelně nebezpečné referen -dum - dum
Liberální smetánka u příležitosti včerejšího protržení vakuového vládního volebního programu něco našla : Když už jiný plán nemáme, musíme zmařit opoziční chuť na referendum o zásadních otázkách záchrany planety EU.
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)