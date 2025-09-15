Bát se je OK

Kdo se nebojí rusských dronů spadlých 200km za Ostravou a Putina v Košicích, je kolaborant. Je správné se bát. Taková je doba. Masaryk sice říkal „nebát se a nekrást“, a podívejte se, jak dopadlo to jeho Československo !

Ty drony do Polska spadly naší vládě jako dar z nebes.

SPOLU se předhání se STANem, kdo víc podporuje Spojence nadávkami a opozice si nabíhá na vidle semknutých televizních moderátorů, kteří vyžadují okamžité, upřímné doznání a lítost, že se málo bojí russké Hrozby.

Diváci chtějí slyšet jasné „co bys dělal, kdyby !?“

Babiš by tuhle nebyl býval poslal Polákům bratrskou pomoc a projel boj o Hrad s rozhodným generálem Pavlem, který by býval neváhal táhnout do Polska, kdyby nějakou tu pomoc měl.

Na nějaké vytáčky a kličkování, že proti dronům jsou slavné nákupy německých ojetin a amerických bombardérů houby platné, nejsme zvědaví. Kdo chce teď šetřit na naší Bezpečnosti, je zrádce čili kolaborant.

Russák rozumí jen síle, což by mohli vyprávět domorodci z Karlových Varů. Russáka ve Varech totiož nezajímá, kolik co stojí, ale vždycky chce to nejdražší. Russák na peníze nekouká. Když má někdo víc než on, uznale hvízdne a sklopí uši.

Proto musíme odpovědět řečí, které Putin a jeho banda rozumí !

Kde se točí hodně peněz, tam se samozřejmě nějaká ta zlatka vždycky zakutálí. Jenže, kdo by myslel na korupci a švindl, když jde o to nejcennější, naši Bezpečnost ? To jsou nevyčíslitelné Hodnoty, které by dnes jistě T. G. Masaryk, moralizující v době předválečné prosperity, filozoficky ocenil a pochopil.

Někdy se holt musíme hodně bát, aby to našim ochráncům stálo za to sem tam něco ulejt.

Autor: Michal Vimmer | pondělí 15.9.2025 9:49 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

Michal Vimmer

  • Počet článků 489
  • Celková karma 20,03
  • Průměrná čtenost 1112x
autor: 96 hodin u Vokouna na statku (1998, komiks), Pleonasmus (2000, novela ), Bad Design (2008, ilustrovaný román)
"Že tomu nerozumíte, neznamená, že nemám pravdu." (Berlioz)

 

